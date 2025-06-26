Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kılıçdaroğlu" tartışmasına ilk yorum - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kılıçdaroğlu" tartışmasına ilk yorum

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan "Kılıçdaroğlu" tartışmasına ilk yorum
26.06.2025 13:19
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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan "Kılıçdaroğlu" tartışmasına ilk yorum
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla CHP'ye dönme hazırlığında olduğuna yönelik tartışmalar hakkında ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı, "13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil" dedi.

CHP'de kurultay sürecine ilişkin "mutlak butlan" riski tartışılmaya devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Partiyi kayyuma teslim etmem" sözleri sonrası yaşanan tartışmalar sürüyor. Kılıçdaroğlu, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e yaptığı açıklamada, "Henüz ortada bir mahkeme kararı yok. Çıkarsa da partiyi kayyuma bırakmam. Yapılan yorumlar hem CHP'ye hem de şahsıma kurulmuş bir tuzaktır. Ben görevi kabul etmesem karar kadük kalır demek anlamsız. Kayyum gelirse daha mı iyi olur? Kurultayın ne zaman yapılacağı bile belirsizleşir. Partiyi kim, nasıl yönetecek? CHP kayyuma teslim edilemez" dedi.

"HİCAP DUYMAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Erdoğan bu tartışmalarla ilgili, "13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil. Değerli arkadaşlar, ne demişler? Bizans'ta oyun, CHP'de kavga bitmez." dedi.

Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kılıçdaroğlu' tartışmasına ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 06kTR99123:
    şimdi mutlak bulan kararı vermeyen hakimin sonunu düşünemiyorum. önce senaryo yazılıyor, filim bu senaryoya göre çevriliyor, bitti. 25 18 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    arkasinda sen yoksun aynen. topla bavullarini bu millet seni kacak sarayindan atmaya ve caldigin paralarin hesabini sormaya geliyor. bilal vakif yoneticiligiyle nasil isvicrede cocuklarini okutuyor anlayalim bakalim, hayir babasi da ulkesinin egitim sisteminin icine s cumhurbaskani 9 15 Yanıtla
  • y k:
    Chp'nin Atatürkçüyüz diye geçinen gerici ve yobaz tayfası iflah olmaz. Atatürkçülüğü özümsemiş, hayat felsefesi yapmış, dürüst ve namuslu insanlar parti yönetimine girmedikçe de chp düzelmez. 7 12 Yanıtla
  • MAHMUT BAŞAK:
    Siyaseti pek sevmem doğru da değil hele putperestçileri hiç sevmem burada bazı kişilerin yorumuna bakayım çakma reis ulan kelimesini kullananlar var ben bu siteye sesleniyorum siz nasıl bu kelimeyi yayınlıyorsunuz ulan kelimesini cumhurbaşkanına kullarına ulan kelimesini siz utanmıyor musunuz 14 5 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    AKP rozetini takman lazım Kılıçdaroğlu na sayın Erdoğan! CHP'li olarak desteklerim 13 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kılıçdaroğlu" tartışmasına ilk yorum - Son Dakika
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