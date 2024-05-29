Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Kılıçdaroğlu\'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin

Politika

AK Parti'nin haftalık grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz bir çağrı geldi.

"HER ŞEYİ AÇIK AÇIK İTİRAF ETSİN"

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı döneminde birlikte yol yürüdüğü isimlere yönelik çıkışlarına atıfta bulunan Erdoğan, "28 Mayıs'ta rekor oy oranıyla bir kez daha görevi şahsımıza tebliğ eden aziz milletime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sağda solda vatan, millet, ahlak edebiyatı yapanların koltuk uğruna savundukları tüm değerleri nasıl kolayca sattıklarını hep beraber ibretle takip ediyoruz. Ortaya dökülenler buz dağının görünen kısmı, asıl skandallar suyun altında saklıdır. Altılı koalisyon masasının cumhurbaşkanı adayının hazır bolca da vakti varken üzerindeki şüphe bulutlarını temizlemesi önemlidir. Çıksın milletin zihnindeki soru işaretlerini gidersin.İşaret diliyle konuşmayı bıraksın. Her şeyi açık açık itiraf etsin. İmalarla konuşmayı bıraksın, her şeyi açık açık itiraf etsin. Biz kimin kimi hançerlediği meselesiyle bugüne kadar hiç ilgilenmedik ama o ucundan kan damlayan hançerin milletimizin sırtına saplanmasına da izin vermeyiz" ifadelerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, önceki gün yaptığı bir açıklamada kurultay sürecinde sarf ettiği "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" sözleriyle ilgili "Beraber yola çıktığınız arkadaşlar, birlikte mücadele ettiğiniz, birlikte kavga verdiğiniz ve 'İlla sen Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın taktirine sunayım. Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım. Böyle bir şey aklımdan geçmiyordu. Ama MYK'de de PM'de de 'Olmazsa olmaz, sizin mutlaka olmanız lazım' bir sürü ama. Her toplantıda bunlar söylendi. 'Peki, partinin kararına uyalım' dedik. Şimdi arkasından 'Keşke aday olmasaydı' dediler. Ben siyasete girerken teklif üzerine girdim. Ben genel başkan olacağım demekle genel başkan olunmaz. Genel başkanlık bir konjektur işidir. Kamuoyu sizin genel başkan olmanız konusunda belli bir olgunluğa oluşursa siz zaten mecburen genel başkan olursunuz" demişti.