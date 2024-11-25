Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta katıldığı duruşmadaki savunmasına 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.

25.11.2024 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis ve siyasi yasak istemli davanın duruşmasında sarf ettiği sözleri nedeniyle 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, 2014 yılında Edirne, Erdemli, Mersin ve Silifke'de yaptığı konuşmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği sözler nedeniyle 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla açılan davada savunma yapan Kılıçdaroğlu, "Ben buraya işlediğim bir suçtan ötürü kendimi savunmak için değil, işlenen suçları kayıtlara geçirmek, hesabını sormak ve tarihe not düşmek için geldim. Sanırım, açılan davaların ve mahkemeye çıkmamın nedeni, Erdoğan'a 'Başçalan, Hırsız ve Başhırsız' demiş olmamdır. Karşınıza Sayın Yargıç, 'hırsıza, hırsız' dediğim için çıktım" ifadelerine yer vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava

ERDOĞAN'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından Hüseyin Aydın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra Kılıçdaroğlu aleyhindeki davalardan vazgeçildiğini hatırlattı ve "Aradan geçen sekiz yıla rağmen Kılıçdaroğlu cephesinde asgari siyasi nezaket konusunda bir arpa boyu dahi mesafe alınmadığı aksine kabalığın ve çirkin uslübün bir davranış kalıbına dönüştüğü anlaşılmıştır" dedi.

500 BİN LİRALIK YENİ DAVA

Aydın, Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada da şikayetten vazgeçildiğini ve ceza ile siyasi yasak taleplerinin bulunmadığına dikkati çekerek, "Sahte bir mağduriyet algısı oluşturulduğu gibi, savunma hakkı kötüye kullanılarak Cumhurbaşkanımızın kişişik hakları ağır bir şekilde ihlal edilmiştir" dedi.

Avukat Aydın, Kılıçdaroğlu'nun savunmasındaki sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu ve 500 bin liralık tazminat davası açıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Kılıçdaroğlu\'na yeni dava

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Aydaz:
    Paraya doymamak bu olsa gerek, herşeykeri para olmuş,, derhal seçime gidilmelidir 42 23 Yanıtla
  • Deutschland:
    sen dik dur Kılıçdaroğlu elbet herkes cebindeki simitle milyonluk insanları savunmanın vicdanını bu dünyada değilse diğer dünyada verecek tır bizi bu hale düşünenlere oy verenlere hakkım varsa haram olsun 20 11 Yanıtla
  • Tony Montana:
    3 GÜNDE SONUÇLANIR 20 6 Yanıtla
  • Nihat Salman:
    kesin kazanır varmı iddaa ya giren 7 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
14:05 İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: ’Hadi gel de kapat’ İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: 'Hadi gel de kapat'
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
13:36 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani “Karım beni aldatıyor“ demiş Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani "Karım beni aldatıyor" demiş
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
21:10 Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi
21:05 Stratonikeia Antik Kenti’nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu
20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
20:53 Beşiktaş, Göztepe’ye sahasında 4-2 yenildi Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi
20:42 Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:35 Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 14:40:32. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.