Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na olay gönderme: Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na olay gönderme: Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar

23.07.2022 18:33

Kayseri'de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Ahmet Çeşmesi'nin açılışı üzerinden Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na olay bir gönderme yaptı. Yaptıkları yatırımları sayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunları Bay Kemal yapabilir mi? Yavru muhalefet yapabilir mi? Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar." ifadelerini kullandı.

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