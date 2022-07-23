Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na olay gönderme: Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar
23.07.2022 18:33
Kayseri'de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Ahmet Çeşmesi'nin açılışı üzerinden Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na olay bir gönderme yaptı. Yaptıkları yatırımları sayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunları Bay Kemal yapabilir mi? Yavru muhalefet yapabilir mi? Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar." ifadelerini kullandı.
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23.07.2022 18:44:01. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na olay gönderme: Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar - Son Dakika