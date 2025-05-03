Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'deki 'başörtü eylemlerine' sert tepki: Karşınızda bizi bulursunuz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'deki 'başörtü eylemlerine' sert tepki: Karşınızda bizi bulursunuz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. KKTC'deki 'başörtü eylemlerine' sert tepki gösteren Erdoğan, ''KKTC'de kızlarımızın başörtüsüyle uğraşmaya kalkan, karşısında bizi bulur. Biz bunun mücadelesini çok verdik'' dedi.

03.05.2025 18:56
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KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST Ödül Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KARŞISINDA BİZİ BULUR"

Konuşmasında KKTC'de yaşanan 'başörtü eylemlerine' çok sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KKTC'de kızlarımızın başörtüsüyle uğraşmaya kalkan, karşısında bizi bulur. Biz bunun mücadelesini çok verdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TEKNOFEST'i boykot çağrısı yapan marjinal tipler ülkemizde olduğu gibi hamdolsun burada da hayal kırıklığına uğradılar. STK'lar, STK'lılık nasıl yapılır bilmesi lazım. Eğer sen Kuzey Kıbrıs'ta kızlarımızın başörtüsü ile uğraşmaya kalkarsan kusura bakma karşında bizi bulursun.

"MARJİNAL TİPLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yıllardır olduğu gibi hoşgörünün yeri olacaktır. TEKNOFEST'i boykot çağrısında bulunan marjinal tipler, hamdolsun ülkemizde olduğu gibi burada da hayal kırıklığına uğradılar. Aynı Türkiye'de olduğu gibi boykot dedikçe satış yaptık. Burada da boykot dedikçe meydanlar doldu. Gençler başarılarda yer alan projelerinizle onlara cevap vermeye devam edeceksiniz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'deki 'başörtü eylemlerine' sert tepki: Karşında bizi bulursun

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) liselerde ve ortaokullarda öğrencilerin başörtüsü takmasının serbest bırakılması, Lefkoşa'da protesto edildi.

Çok sayıda sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi partinin katıldığı protesto gösterilerinde 'Geçit Yok' ve 'Kıbrıs laiktir, laik kalacak' sloganları atıldı.

KKTC liderlerinden Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın çocukları Mehmet Küçük ve Serdar Denktaş da eylemlere katılarak destek verdi.

'Başörtüsü Tüzüğü' olarak adlandırılan yeni düzenlemeyle lise ve ortaokullarda kılık ve kıyafeti belirleyen tüzükte değişikliğe gidildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan KKTC\'deki \'başörtü eylemlerine\' sert tepki: Karşınızda bizi bulursunuz

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'deki 'başörtü eylemlerine' sert tepki: Karşınızda bizi bulursunuz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Meta Bouwen:
    Helal olsun,son 110 yılın en büyük lideri 120 123 Yanıtla
    Koray Ebe:
    Komik deil. 1 0
    Byaydin Yeniden:
    heee cocuklarından birisin demekki 0 0
  • Ra71mo19:
    bu Kıbrıs rumlaşmış Allah bunları ıslah etsin 141 75 Yanıtla
    Yunus Durak:
    Bu çağda halen başörtüsü siyaseti yapıyorsunuz ya ne diyeyim. O zaman akp içinde kadınlar meclise girmesin, yönetici olmasın, hatta evinden dışarı çıkmasın 2 0
    Davut Cirak:
    Erdoğan liderliğinde türkiye ıslah eder onları inşallah. Allaha bırakmaz 0 2
    mustafa kemal ünal:
    o kıbrıs yıllardır TÜRK TÜRKLÜĞÜNÜ kaybetmemiş 1 0
  • Meta Bouwen:
    Büyük sun Reis... 111 102 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    yine mi başörtüsü ya,yemezler artık..Sahi hala yiyor mu milleti bunları 124 83 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    Seni sevemeyen ölsün 81 114 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    başörtüsü yahudi işi biz türküz türk kalacağız çok isteyen Afganistan yakın 69 117 Yanıtla
  • mesut:
    karişma bize ülkendeki mülteci ve ekonomiyi çöz 91 89 Yanıtla
  • 343434aslan:
    ADAM HERİF 66 64 Yanıtla
    Radon Radon:
    Adam King chp partisindekiler gibi Yalandan rüzgar deil 0 1
  • fatih mazlum:
    28 subatci kamalist zihniyete ne turkiyede ne kibrista gecit yok artik gecti o gunler avucunuzu yalarsiniz 45 62 Yanıtla
    Mert Kartal:
    Mustafa Kemal Atatürk olmasıydı annenin kim olduğunu bilirdin ama baban kim bilemezdin.İt 2 0
  • engin7976744:
    Kıbrıs'ta bazı LAİK kokoşlar hala teknolojiye, başörtüsüne ve özgürlüğe karşı... İngiliz ve Rum kültürü onların beynini kirletmiş... Kıbrıs bizimdir savaşarak aldık. İstemeyenler, Rum kesimine gidebilir... 52 48 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    birgün seni herkes anlayacak lakin güneş batmış olacak 36 52 Yanıtla
    Yunus Durak:
    Ülkenin güneşini reis batırdı, ülke 40-50 sene karanlıktan çıkmaz 1 0
  • Demir Demirel:
    sen bunun savaşini çok verdin ancak ülkedede dini bitirdin reis.sen güvenilmez birisin 52 27 Yanıtla
  • Bilal İnci:
    siz kimdiniz ? hayırdır tüm mahlukatı s2tin bir leylek kaldı galiba 39 37 Yanıtla
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