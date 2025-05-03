Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan KKTC\'deki \'başörtü eylemlerine\' sert tepki: Karşınızda bizi bulursunuz

KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST Ödül Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KARŞISINDA BİZİ BULUR"

Konuşmasında KKTC'de yaşanan 'başörtü eylemlerine' çok sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KKTC'de kızlarımızın başörtüsüyle uğraşmaya kalkan, karşısında bizi bulur. Biz bunun mücadelesini çok verdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TEKNOFEST'i boykot çağrısı yapan marjinal tipler ülkemizde olduğu gibi hamdolsun burada da hayal kırıklığına uğradılar. STK'lar, STK'lılık nasıl yapılır bilmesi lazım. Eğer sen Kuzey Kıbrıs'ta kızlarımızın başörtüsü ile uğraşmaya kalkarsan kusura bakma karşında bizi bulursun.

"MARJİNAL TİPLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yıllardır olduğu gibi hoşgörünün yeri olacaktır. TEKNOFEST'i boykot çağrısında bulunan marjinal tipler, hamdolsun ülkemizde olduğu gibi burada da hayal kırıklığına uğradılar. Aynı Türkiye'de olduğu gibi boykot dedikçe satış yaptık. Burada da boykot dedikçe meydanlar doldu. Gençler başarılarda yer alan projelerinizle onlara cevap vermeye devam edeceksiniz."