Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan daha sonra külliyenin açılışının kurdelesini de kesti. Kurdele kesimi sırasında Erdoğan ile Özil'in diyaloğu programa damga vurdu.
Kurdele kesimi sırasında Erdoğan, Mesut Özil'e seslenerek öne gelmesini istedi. Öne gelmekte çekimser kalan Özil'e cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güldüren bir tepki geldi. "Ulan oğlum sen de çok utangaçsın" diyen Erdoğan, kurdele kesiminde yayında bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile eski futbolcuyu güldürdü.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Özil'e güldüren tepki - Son Dakika
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