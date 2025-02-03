Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Özil'e güldüren tepki - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Özil'e güldüren tepki

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılışında Mesut Özil ile birlikteydi. Kurdele kesimi sırasında Özil'in çekingen davranışına 'Ulan oğlum sen de çok utangaçsın' diyerek tepki gösteren Erdoğan, izleyenleri güldürdü.

03.02.2025 13:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan daha sonra külliyenin açılışının kurdelesini de kesti. Kurdele kesimi sırasında Erdoğan ile Özil'in diyaloğu programa damga vurdu.

"SEN DE ÇOK UTANGAÇSIN"

Kurdele kesimi sırasında Erdoğan, Mesut Özil'e seslenerek öne gelmesini istedi. Öne gelmekte çekimser kalan Özil'e cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güldüren bir tepki geldi. "Ulan oğlum sen de çok utangaçsın" diyen Erdoğan, kurdele kesiminde yayında bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile eski futbolcuyu güldürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Mesut Özil\'e güldüren tepki

Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Özil, Politika, Esenyurt, 3-sayfa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Özil'e güldüren tepki - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • soner yavuz:
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