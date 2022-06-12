Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Muhalefet neden aday çıkartamıyor?" sorusuna cevap: Hepsi birbirine pas atıyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Muhalefet neden aday çıkartamıyor?" sorusuna cevap: Hepsi birbirine pas atıyor

12.06.2022 19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Muhalefet neden aday çıkartamıyor?" sorusuna cevap: Hepsi birbirine pas atıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Van'da gerçekleştirilen etkinlik kapsamında gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, "Muhalefet neden aday çıkaramıyor?" sorusuna "Hepsi birbirine pas atıyor. Fakat perde arkasında adaylık yarışını kendi içlerinde de yapıyorlar. Bunlar, Yüksek Seçim Kurulu seçimi ilan ettiği ana kadar adaylarını açıklayamazlar. yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da "Gençlik Buluşması" etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Gençlerle sohbet eden Erdoğan, gençlerin kendisine yönelttiği sorulara cevap verdi.

"MUHALEFET NEDEN KORKUYOR?"

Gamze Nur Alaş adlı 22 yaşındaki genç, Erdoğan'a muhalefetin adayının henüz açıklanamamasına ilişkin soru yöneltti. Genç kız, "2 gün önce İzmir'de Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamıştınız. Şuan hiçbir rakibiz yok. Gerçekten rakipsizsiniz. Muhalefet içerisinde bulunan herkes neden 'ben cumhurbaşkanı adayı değilim' diyor. Neden korkuyorlar? Niye cesaret gösteremiyorlar?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Muhalefet neden aday çıkartamıyor?' sorusuna cevap: Hepsi birbirine pas atıyor

"HEPSİ BİRBİRİNE PAS ATIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan soruya şöyle yanıt verdi: "Enteresan. Hepsi birbirine pas atıyor. Fakat perde arkasında adaylık yarışını kendi içlerinde de yapıyorlar. Bizde bir laf var 'El alemin derdi bizi mi gerdi?' diye. Biz işimize bakıyoruz. 'Durmak yok yola devam' diyoruz. Bugün Van'dayız. Muhteşem bir toplu açılış yaptık. Bundan sonra da Yüksek Seçim Kurulu seçimi ilan ettiği ana kadar bunlar adaylarını açıklayamazlar. Biz her an maça çıkacak gibi hazırlığımızı yapacağız. "

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Van, Politika, Güncel, Son Dakika

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