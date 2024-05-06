Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 1 Mayıs tepkisi: Marjinal odaklara malzeme verildi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 1 Mayıs tepkisi: Marjinal odaklara malzeme verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yaşanan gerilimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Saraçhane'deki görüntülerin 1 Mayıs ruhuna gölge düşürdüğünü ve marjinal odaklara malzeme verildiğini ifade etti. Erdoğan, tüm işçilere 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti ve şehir eşkıyalarının azgınlıklarına rağmen soğukkanlı polisleri kutladığını belirtti.

06.05.2024 21:05  Güncelleme: 21:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'de yaşanan gerilimle ilgili 1 Mayıs ruhuna gölge düşürüldüğünü belirterek "Marjinal odaklara malzeme verilmiştir." ifadelerini kullandı.

"Samimi çağrımıza rağmen Saraçhane'deki görüntüler 1 Mayıs ruhuna gölge düşürmüş, siyaset ve toplumda yumuşama istemeyen marjinal odaklara malzeme verilmiştir. Tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Şehir eşkıyalarının azgınlıklarına rağmen soğukkanlı polislerimizi kutluyor hepsinin tek tek alınlarından öpüyorum."

1 Mayıs, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 1 Mayıs tepkisi: Marjinal odaklara malzeme verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 1 Mayıs tepkisi: Marjinal odaklara malzeme verildi - Son Dakika
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