Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çok sert sözler: Rakının, şarabın fiyatını... - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çok sert sözler: Rakının, şarabın fiyatını...

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İstanbul'da Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yönelik sert eleştiriler yöneltti. Erdoğan, ''Rakının, şarabın fiyatını dert ettikleri kadar halka astronomik fiyata sattıkları suyun fiyatını dert etmiyorlar. Onlar adına utanıyoruz'' dedi.

02.05.2025 17:16  Güncelleme: 17:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda yaptığı konuşmada muhalefete sert sözlerle yüklendi.

"RAKI, ŞARAP, VİSKİ, BİRANIN FİYATINI..."

"Bir tarafta 'bedava yapacağız' dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırırken öbür tarafta alkollü içkilerin fiyatını indirmekten söz ediyorlar" diyen Erdoğan, "Afedersiniz rakı, şarap, viski, biranın fiyatını dert ettikleri kadar astronomik rakamlarla sattıkları suyun fiyatını dert etmiyorlar. Madem ucuzlatacak bir hizmet arıyorsunuz suyun fiyatını ucuzlatın, hadi görelim sizi. Seçim döneminde Allah'ın suyundan para mı alınır dediğiniz suyun faturasının elektrik faturasını geçmesi size hiç mi zor gelmiyor" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Program kapsamında 3 gün boyunca tüm etkinliklerin tüm katılımcılar için faydalar getirmesini diliyorum. Bugüne kadar 1500'e yakın katılımcının iştirak ettiği kapasite geliştirme programları bağımlılıkla mücadeleye küresel ölçekte çok önemli katkılar yapıyor. Yeşilay doktor Mazhar Osman ve 19 arkadaşının bir araya gelmesiyle milli mücadelenin en çetin günlerinde 5 Mart 1920'de kuruldu. O tarihte Büyük Millet Meclisimiz daha teşekkül etmemiş, farklı cephelerde diriliş kıyamımız henüz zaferle taçlanmamıştı.

Bugün itibariyle Yeşilay 81 ilimizdeki 120 şubesi, 105 danışmanlık merkezi, 145 bin gönüllüsü ve rehabilitasyon merkezleriyle ülkemizin dört bir yanında faaliyet gösteriyor. Yurt içi ve yurt dışında son derece kıymetli işlere imza atan Kızılay sivil toplumda öncü ve ufuk açıcı roller üstleniyor. Bu geniş ailenin her bir ferdine şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Doktor Mazhar Osman başta olmak üzere Yeşilayımızın kurucularını ve milli mücadele kahramanlarımızın tamamını bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyorum.

"BU İLLETLE MÜCADELE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Güçlü birey güçlü aileyi, güçlü aileyi güçlü milleti, güçlü millet güçlü devleti meydana getirir. Sağlıksız bir toplumun güçlü olması asla mümkün değildir. Sıhhatli bünyenin en büyük düşmanlarından biri ise bağımlılıktır. Kişiyi içten içe çürüten, toplumu adım adım ifsad eden bu illetle mücadele hepimiz için hayati bir önem taşıyor. İnsanlarımızı bağımlılığın her türlüsünden uzak tutmamız gerekiyor. Özellikle gençlerimizin korunması çok ama çok mühimdir. Devlet olarak bağımlılığın her çeşidi ile mücadele üzerimize düşen görev ve sorumluluklarımızı elimizden getirmeye özen gösteriyoruz.

"CAYDIRICI ÖNLEMLER ALIYORUZ"

Tütün ürünleri, yasaklı maddeler, alkollü içecekler, internet ve ekran bağımlılığından kumar bağımlılığına karşı caydırıcı önlemler alıyoruz. Bu konuda gerçekten büyük bir hassasiyetle hareket ediyoruz. İlgili bakanlıklarımız, belediyelerimiz kurum ve kuruluşlarımız, temiz zihinler, sağlıklı nesiller güçlü bireyler yetiştirmek için seferberlik ruhuyla çalışıyor, emniyet birimlerimiz yüzlerce operasyonla zehir tacirlerine ve suç şebekelerine göz açtırmıyor.

"O ALÇAKLARA NEFES ALDIRMIYORUZ"

Evlatlarımızın canı üzerinden para kazanmaya çalışan alçaklara nefes aldırmıyoruz. Yeşilayımız başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızın birçoğu da aynı şekilde yüksek vazife şuuruyla çalışmalarını sürdürüyor. Her alanda yoğun çaba içindeyiz. Bağımlılıkla mücadele konusunda elini taşın altına koyan, fedakarca çalışan her bir kardeşime buradan teşekkür ediyorum. Bununla birlikte asli görevin ailelere düştüğünü de özellikle ifade etmek istiyorum. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte tehditler yaygınlaştı, çeşitlendi. Eskiden çok zor ulaşan şeyler şimdi yalnızca bir tık mesafesinde.

"AKINTIYI TERSİNE ÇEVİRMEK MÜMKÜN"

6-10 yaş grubu çocukların üçte birinin günlük internet kullanım süresi 1 saat ve üstü. 11-15 yaş grubunda bu oran yüzde 55'e yaklaşıyor. Çocuklarımızın ebeveynleriyle geçirdiği zamandan daha fazlasını sanal alemde geçiriyor. Dünya nüfusunun yüzde 27'si akıllı telefon, yüzde 17'si sosyal medya, yüzde 14'ü internet yüzde 6'sı ise oyun bağımlısı olarak ifade ediliyor. Akıntıyı tersine çevirmek mümkün olmadığına göre ne yapacaksak bunu göz önünde bulundurarak yapacağız. İnternet ve sosyal medya içeriklerini gençlerimizi, değerlerimizi, toplum yapımızı hedef aldığımı dönemde ailelerimiz çok dikkatli olmalıdır.

"BU MÜCADELEYİ OMUZ OMUZA VERMEK MECBURİYETİNDEYİZ"

Sanal bahis, kumar girdabında boğulmuş nesiller istemiyorsak, yuvaları yıkan alkol ve madde bağımlılığını bertaraf etmekte kararlıysak, LGBT gibi sapkın akımlar toplum bünyemizi enfekte etmesin, yeni kuşakları zehirlemesin diyorsak, bilgili, şuurlu, sağlıklı nesillerle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşalım diyorsak bu mücadeleyi hep birlikte omuz omuza vermek mecburiyetindeyiz.

Bütün bunları siyaset olsun diye asla söylemiyoruz. Burada ortak bir duruşa ihtiyacımız olduğuna inandığımız için bunları ifade ediyoruz. Bazı konuların partisi, ideolojisi, kökeni, kimliği olmaz. Bağımlılıkla mücadele işte böyle bir alandır. Böyle bir meseledir. Fikir ve siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp, bu sorunun üzerine hep beraber kararlılıkla gitmemiz gerekiyor. Milletini ve memleketini düşünen herkesten de aynı hassasiyeti bekliyoruz.

"İÇKİ BİR KİMLİK MESELESİ HALİNE GETİRİLDİ"

Ancak muhataplarımızdan özellikle muhalefet cenahından aynı sorumlu tavrı ne yazık ki göremiyoruz. Muhalefetin ülke ve milletin asıl gündeminden kopuk tutumu maalesef burada da karşımıza çıkıyor. Ülkemizde alkol tüketimi çok yanlış bir şekilde on yıllar boyunca bir çağdaşlaşma, modernleşme olarak lanse edildi. Bir dönem devlet ricaliyle içki kullanımı teşvik edildi. Bu mesele öyle bir hal aldı ki, 28 Şubat döneminde alkol kullanmadığı için insanlarımız fişlendi; hatta mesleklerinden atıldı. İçki bir kimlik meselesi haline getirildi. Baskı ve dayatma aracı olarak kullanıldı.

"YASAKÇI İLAN EDİLDİK"

'Milli içkimiz ayrandır' dediğimiz için acımasızca eleştirildik. Bir tanesi benim. Böyle dediğim için eleştirildim. Sigarayla mücadeleyi önemsediğim için saldırıların hedefi olduk. Alkolün sebep olduğu toplumsal felaketlere dikkat çektiğimiz için yasakçı ilan edildik. 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde benzer itham ve iftiralarla karşılaştık. Alkolü sembolleştirme politikası muhalefet tarafından bugün bile devam ettiriliyor. Milletimiz hizmet bekleyedursun bunların devraldıkları belediyelerdeki ilk icraatlarından biri sosyal tesisleri adeta meyhaneye çevirmek oluyor.

"BİRANIN FİYATINI DERT ETTİKLERİ KADAR..."

Bir tarafta 'bedava yapacağız' dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırırken öbür tarafta alkollü içkilerin fiyatını indirmekten söz ediyorlar. Afedersiniz rakı, şarap, viski, biranın fiyatını dert ettikleri kadar astronomik rakamlarla sattıkları suyun fiyatını dert etmiyorlar. Madem ucuzlatacak bir hizmet arıyorsunuz suyun fiyatını ucuzlatın, hadi görelim sizi. Seçim döneminde Allah'ın suyundan para mı alınır dediğiniz suyun faturasının elektrik faturasını geçmesi size hiç mi zor gelmiyor.

Kendi insanın sağlığını düşünmeyen, çağdaşlığı bilimde, teknolojide, kültürde değil de kadeh tokuşturmakta gören bu ne diyeyim cins mi cins zihniyetini milletimizin vicdan ferasetine havale ediyorum. Ne kimsenin hayat tarzına müdahale edeceğiz ne kimsenin yediğine içtiğine karışacağız ne de ikiyi modernlik simgesi olarak topluma dayatan ideolojik bağnazlara teslim olacağız. Ocakları söndüren bahis ve kumar illetiyle, yuvaları yıkan alkol musibeti, hayatları karartan uyuşturucu belası, zihinleri iğfal eden ekran bağımlılığıyla insanlarımızın zararı olan tüm marazlarla bağımlılığın her çeşidiyle mücadele edeceğiz.

CHP'NİN OTOBÜS ŞOFÖRÜ

Polisin üzerine otobüs sürenlerden bir şey beklenmez. Polisin üzerine otobüs süren şuursuz bir zihniyetten farklı davranmasını da beklemiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan muhalefete çok sert sözler: Rakının, şarabın fiyatını...

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Politika, Sözler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çok sert sözler: Rakının, şarabın fiyatını... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • Binali Şahin:
    Sen üzerine düşeni yap elektrik doğal gaz market benzin vs VS sonra eleştiri yap 278 66 Yanıtla
  • 123456:
    muhalefet onlarla besleniyor ne yapsınlar suyun ekmeğin fiyatını 54 198 Yanıtla
  • özgür Akdeniz:
    O yüzeden mi emekliler için eylem yapıyorlar her hafta... 207 42 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    CAHAPELİ BELEDİYELERİN OLDUĞU HER YER HALKA İÇME VE KULLANMA SUYUNU TÜRKİYENİN EN PAHALI FİYATINA SATIYOR .CHP Lİ BELEDİYELER HALKINI ÇOK SEVİYOR VE HER ŞEYİ GÜZEL GEÇİRİYOR 44 177 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Açlık sınırı 25.000 asgari ücret 22.000 emekliye 14.000 19.000 ne anlatıyorsun daha ! 170 31 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    dedi elektrik akaryakıt doğalgaz vergi trafik cezası adı altında halktan haraç alan sayın cumhurbaşkanı :) 154 37 Yanıtla
  • turkumdogruyum?:
    Su israfını önlemek için su fiyatları yüksek olmalı. 82 101 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Ağzına bı sakız etmişsin rakıyı şarabı..milleti birbirine düşürmekten başka bı halt yediğin yok .can veremeyeceksin .toprak seni kabul etmeyecek .. 125 43 Yanıtla
  • Serkan cakmak:
    belediyelerde gördük chp nin vatandaşı düşünmediğini yahu madem devamli suya otoparka zam yapacaktiniz ne diye geldiniz niye seçilmek için yalan soylediniz 29 112 Yanıtla
  • osman şahin:
    HEMEN DİN İMAN SİYASETİ SIKIŞTINMI DİN İMAN HELAL HARAM 115 15 Yanıtla
  • EYÜP KARAKAYA:
    BİR TEK DERDİ BU ÜLKENİN SU ÖYLEMİ. VAH VAH VAH.... 91 15 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    İktidar da bulunan şehirlerde su ve toplu ulaşıma yüzde 100 zam geldi, birazda onlardan bahset... 74 11 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    Şimdi 4. aya yeni girdik, iktidarın yönettiği şehirlerde toplu ulaşıma 2 kere zam geldi.. Varmı buna inanmayan AKtrol? Spekülasyon değil gerçek isteyene istediği şekilde kanıtlarım, yüzde 25 25 =50 muhtemelen bir yılda yüzde 100 olacak... 68 12 Yanıtla
  • vv04042211:
    su elektrikten dah çok geliyor 32 45 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    hahaha reiz halkı nasıl oyalayacağını çok iyi biliyor 23 yidlir millet yiyor bir 100 yıl daha yer yeterli işin ucunda dini kullanma olsun binlerce yıl böyle olmuş tarihte dini kullanan toplulukları yönlendirir açık ve net, ama akıllı toplumlar din ve devlet. işlerini ayırmış ve refah seviyelerini yükseltmiş 67 9 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    Sakın birbirlerine söylendiklerine aldanmayın hepsi beraber keyifleri yerinde mecliste zeytinyağlı antalya piyazı 20 tl idi en son 69 5 Yanıtla
  • Necdet null:
    SÒZE CHP ile başlayıp chp ile bitiriyor artık ülkeye YAPACAK BİR HAYRI YOK 62 6 Yanıtla
  • Halis demir:
    bunların halk aile anlayışı rakı ucuz su ulaşım pahalı yoksa nereden bulacaklar 560 milyarı 14 47 Yanıtla
  • Onur Tecimer:
    Hükümet elektriğe suya zam yaparsa yerel belediyeler de yapar. Zamı en başta yapanlara şikayet etmeniz gerekir. 53 4 Yanıtla
  • n5685244:
    e sizde asgari ücreti biraz dert etseniz asgari ücret 22 bin ev kiraları 20 bin 52 5 Yanıtla
  • 251351Ng:
    Başkan doğru söylüyor.bütün CHP belediyelerinde Su paraları fahiş fiyatlarda.halkı düşünen CHP belediyeleri elinizi tutan mı var.indirin fiyatları.zaten içilen bir su değil. 3 41 Yanıtla
  • poyraz can:
    ancak rakı şaraptan vurursan vurursun zaten yoksa vuracağın hiçbir şey kalmadı. son kurşunlarını rast gele sıkıyorsun. milleti zorla chpli ettin ellerinle. 33 5 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Suyadamı bunlar zam yaptı .enflasyonuda bunlar yaptı ulkeyide zaten bunlar yonetiyor.vergileride bunlar uretiyor. Tarihta ilk cifte arac vergisini unutmadık.yuzde 10 lu rakam maaslara zammıda bunlar yapıyor.memur emekli maasına tarihte ilk iyilestirme yansıtılmadı onuda bunlar yaptı.icki icen kendini baglarda iste hastanelerde insanlar yatacak yatak randevu bulamayınca daha nereden sayalım yetmez burası herkesi baglıyor cok sey. 34 2 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    ALLAH AŞKINA REİZ SİZDE UTANMA VAR MI RAKI ŞARAP SİGARA İÇENLERİN VERGİSİ İLE AYAKTA DURUYORSUNUZ YİYORSUNUZ İÇİYORSUNUZ ŞATAFATLI VE İTİBAR KAZANIYORSUNUZ BİRDE PUDRA ŞEKERİNDEN DAHA İYİDİR . 34 1 Yanıtla
  • Melih KARACA:
    haram vergiyi yemeyi bu dini bütün iktidar kabul ediyorsa CHP tarafında sorun olacağını düşünmüyorum. 24 1 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Eleştirdiğin içki ve sigara dan fahiş vergiler almasını biliyorsun ama beyefendi ! 24 1 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    hala bunun bu akıl dısı sozlerine kanan var mi yaa 21 3 Yanıtla
  • Orhan Yazıcı:
    Beyefendinin haberi yok en çok içkiyi tüketen akp’lilerdir 19 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Tayyip Erdoğan,bu milleti mal yerine koymaktan vazgeç...Sen önce fahiş fiyata satırdığın içkiler yüzünden sahte içkiye yönelip ölenlerin hesabını ver...Onlarda suyun hesabını verir, ayıp ya...Binlerce insan sahte içki yüzünden ölüyor ve ölmeye devam ediyor.Kılınızı kıpırtatmıyorsunuz...Bu dünyada hesabını vermeden gitsen bile öbür dünyada vereceksin o ölenlerin hesabını... 16 1 Yanıtla
  • Samur Birsen:
    Yahu bu saatten somra daha ne anlatıyor bu.Ece damacana su alamıyoruz olmuş 120 lira 19 litre su sebep benzin parası belediyenin hamidiyesi nispeten ucuz onu alıyoruz herkesi perişan ettiniz adamların yaptığı zamn senin politikaların sonucu 16 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    valla geliyor erken secim.. bildik laflarla cc ee hh eeeee demeye basladi ise.. kac secim kazandirdi bu laflar ama bu kez olmayacak . ekonomi yok ulkede.. 12 2 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    herkes salak sen akilii mi reis bey 9 2 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Ağam bizimle egleniyir baktı hiçbir şekilde seçim kazanamayacak yine din satıyor,yemez bunlar artık enaz yüzde 70 senden nefret ediyor,ülkenin herşeyi satarak ülke yönetilmez ancak cokertilirdi,cahil iktidarın elinde gençleri geleceğini de yok etmek uzereyiz,ya bu liyakatsiz iktidardan kurtulacağız yada ülkeyi tamamen kaybedecegiz 7 0 Yanıtla
  • Arif Toz:
    Va..! Millet kira, fatura, temel gıdaya aşırı zamlardan ulaşamıyor bunların derdine bak.. Sanane rakıdan şaraptan.. Millet ekmek alamayacak senin yüzünden.. Lütfen git artık, bu ülkeyi yönetenin siz olduğunuzu unutmuşsunuz.. Yeter milleti Din ile iman ile kandırdığınız. Millet daha bu ucuz numaraları yemiyor ve sizide istemiyor. Gidin erken seçime bitsin bu iş. Yıkılıyorsa yıkılsın, batıyorsa batsın. Seni zaten istilacılardan ve hazine farelerinden başka kimse istemiyor. 6 0 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    Halki cok dusunuyorsaniz Siz önce maaşları hakkımız olan seviyeye çıkarın, üç beş maas alanlari tek maaşa indirin ondan sonra milletin suyuna sıra gelsin 1 0 Yanıtla
  • Hakan1421:
    rakı şarap birde tapmak için heykel bunların başka derdi Yok 0 0 Yanıtla
  • Zeynep Yedidağ:
    Beyin ölümü. 0 0 Yanıtla
  • samet Candar:
    İşim gereği sürekli şehirler arası seyahet ediyorum aracla,hiç abartisiz söylüyorum cezadan kurtulan varmı?her yer radar aracı neden ülkenize soktugunuz sifir araçları sabitleyin hızlarını geçmesin kimse çok düşünüyorsunuz ya bu milleti.Benim açıkçası bu ülkeden hiç bir beklentim kalmadı baskasida gelse başa değişmez insanlar o içmesini sevdigi rakı parası için o yollara koydugunuz radar cezalarıni ödemek için birbirine ihanet eder oldu. 0 0 Yanıtla
  • Arif Toz:
    Yüksek FAİZLE milletin anasını ağlatan iktidar veya EY iktidar..! Senin FAİZİN yüzde kaç olduğundan haberin varmı? Bu kadar yüksek faizin olduğu ülkeye yatırım yapılırmı? Niye yüksek FAİZLE İngiliz tefecilerine ülkeyi Soyduruyorsun? Bırak rakının, şarabın fiyatını NAS varmı yokmu sen ondan haber ver. Yoksa size göre FAİZ bir Dünya gerçeğimi? 0 0 Yanıtla
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