Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Musavat Dervişoğlu ile görüşecek misiniz?" sorusuna yanıt
AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan bir muhabirin yönelttiği "İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu ile görüşecek misiniz?" sorusuna "Görüşmememiz için hiçbir neden yok" yanıtını verdi.
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29.05.2024 17:22:19. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Musavat Dervişoğlu ile görüşecek misiniz?" sorusuna yanıt - Son Dakika
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