Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Öğretmenler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

24.11.2024 12:18
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24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle X hesabından bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

"ŞEHİT ŞENAY AYBÜKE YALÇIN'I RAHMETLE ANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajına şöyle devam etti; "Yurt içinde ve dışında fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum.

"SAĞLIKLI, HAYIRLI UZUN ÖMÜRLER NİYAZ EDİYORUM"

Ülkemize, milletimize ve evlatlarımıza karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

Öğretmenler Günü, Politika, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Çelikk:
    Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk Ölümsüzdür Ruhu Şad Olsun 19 3 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Yalakacı soytarı sahnede 9 4 Yanıtla
  • McA !:
    Reis Bi ülkenin imamı eğer ki Öğretmen den fazla maaş alıyorsa bu kutlamanın samimi olduğuna inanmıyorum. Neden Öğretmenlerimize bu Özel günlerinde 1 maaş hediye verip onurlandırmıyor güçlü devletimiz (Somaliye yardım yapabilecek,Kırgızistan ın 50.000.000 DOLAR Borcu silinecek kadar güçlü Türkiye de) Demem o ki Biraz da Türk Vatandaşını mı düşünsen? 8 1 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    ne olacak bu kiralar bu marketler hergun zam birazdan bunlardan bahsetsen 5 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    senden ne kadar da umutluyduk... 2 4 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Bu İt’i göndermek isteyen kaç kişiyiz?? 1 2 Yanıtla
  • Said Emre:
    ezel ve ebedin muallimi Hz. Muhammed (asm) selam olsun. 1 1 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Sizde apoyu meclise getirin, utanmadan şehit leri anıyorum de 0 1 Yanıtla
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