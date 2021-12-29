Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere yönelik birçok yeniliği içeren "Öğretmenlik Meslek Kanunu" teklifinin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA