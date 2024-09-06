Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan OVP\'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açıklanan 2025-2027 Orta Vadeli Program'ına ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni programa güven ve destek mesajı verdi.

Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti: Bugün açıkladığımız ve Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program'ın (OVP) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

"BİRÇOK SEKTÖRÜ GÜÇLENDİRECEK"

Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP'ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır.

"DURMAKSIZIN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hükümet olarak OVP kapsamında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak, vatandaşımızın refahını artırırken sağlam temellere dayalı ekonomimizin gelecek nesillerimiz için de sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz.