Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan OVP\'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Vadeli Program'a ilişkin, ''Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen OVP'ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır'' dedi.

06.09.2024 02:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açıklanan 2025-2027 Orta Vadeli Program'ına ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni programa güven ve destek mesajı verdi.

Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti: Bugün açıkladığımız ve Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program'ın (OVP) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

"BİRÇOK SEKTÖRÜ GÜÇLENDİRECEK"

Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP'ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır.

"DURMAKSIZIN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hükümet olarak OVP kapsamında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak, vatandaşımızın refahını artırırken sağlam temellere dayalı ekonomimizin gelecek nesillerimiz için de sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ender Kervancıoğlu: Zartt Zurrtt 26 3 Yanıtla
  • hüseyin güner: la fontaine'den masallar 20 3 Yanıtla
  • Samet Çakır: Yatırım yapalım diyoruz boru gibi faiz oranlarından yatırım yapamıyoruz devlete sen ver o zaman krediyi diyoruz yok sen ihracat yap diyor projem var kurmak için düşük faizli kredi lazım diyoruz yok veremem diyor. Üretim nasıl olacak şimdi 14 1 Yanıtla
  • Mehmet Akın: Hala sana inanan varsa, diyecek bişey yok 11 1 Yanıtla
  • Ahmet Kçk: ağam bizimle eğlenir 6 0 Yanıtla

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