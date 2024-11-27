Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri: Sorunu kendimizde arayacağız - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri: Sorunu kendimizde arayacağız

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31 Mart yerel seçimlerinden CHP'nin birinci parti çıkmasına atıfta bulunarak özeleştiri yapan Erdoğan, ''CHP nasıl bu kadar oy alabiliyor? Nasıl bu kadar belediye kazanabiliyor? Eleştiri yapmadan önce sorunu kendimizde arayacağız'' dedi.

27.11.2024 14:51  Güncelleme: 15:05
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AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin birinci parti olarak çıktığı yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"CHP NASIL BU KADAR OY ALABİLİYOR"

CHP'nin tüm olumsuz icraatlarına rağmen yerel seçimlerde başarılı olmasından AK Parti'nin müsebbip olduğunu söyleyerek özeleştiri yapan Erdoğan, "CHP nasıl bu kadar oy alabiliyor? Nasıl bu kadar belediye kazanabiliyor? Açık konuşmak gerekirse bunun müsebbibi AK Parti olarak biziz. Bu bir özeleştiridir. Açık ve net iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır demiş atalarımız" ifadelerine yer verdi.

"MİLYONLARCA İNSAN İSTEMEYE İSTEMEYE..."

Açıklamasının devamında "Eleştiri yapmadan önce sorunu kendimizde arayacağız" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Küresel ve bölgesel krizlerin etkisiyle yaşadığımız ekonomik sıkıntılar bizim kimi eksikliklerimizle ve hatta yanlışlarımızla birleşince milyonlarca insanı istemeye istemeye gidip CHP'ye oy vermek zorunda bıraktı. Belki de oy vermediler ama netice ortada."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan özeleştiri: Sorunu kendimizde arayacağız

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri: Sorunu kendimizde arayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Adem Uçuk:
    Nas politikası, düşük faiz, yüksek enflasyon bu hale getirdi. Baş sorumlusu sizsiniz sayın cumhurbaşkanım. Düzeltecek olan da siz 34 21 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sorun ekonomi sayın cumhurbaşkanım en büyük sorun yok 38 1 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    ben soyleyeyim. anlarsan tabi. ekonomi, Suriyeliler, saglik, egitim, diyanet, buyuk buyuk yalanlar. lozna bitince ucacagiz, gaz bulduk, petrol bulduk, yerli araba, yerli ucak derken kimse size guvenmiyor. adim basi liyakatsiz, aen benim kim oldugumu biliyormusuncular. adaletin a si. dinin D si ni birakmadiniz. 31 5 Yanıtla
  • Recep Kopan:
    Hükümet ile milletin arasındaki mesafeyi açtınız desek nasıl olur. 26 0 Yanıtla
  • Orhan arisoy:
    Memur Emeklisine söz verilipte verilmeyen Ek ödemesi, SSK Bağkur emeklilerine göre Memur emeklisine az zam verilmesi ve verilecek olması.Memur emeklisinin yok sayılması. 11 7 Yanıtla
  • Orhan arisoy:
    Söz verdiniz lakin Memur Emeklisine Ek ödemesini vermediniz 7 5 Yanıtla
  • Ali Akman:
    bu memur emeklilerin de gözünü doyuramadık ssk'lılar 12.500 TL alıyor sizin kadar ağlamıyor utanın 7 5 Yanıtla
  • mustafa karadere:
    Faiz sebep enflasyon sonuç palavrasından sonra tüm kötülüklerin başladı. Sittin sene düzelmez 10 1 Yanıtla
  • Orhan arisoy:
    18 aydır Memur emeklisi hakkı olan Ek ödemesini alamadı.Hak ettiğinden emekli maaşını eksik alıyor 6 4 Yanıtla
  • FIRAT:
    Ekonomik göstergeler bunun başındaki temel etken bence 10 0 Yanıtla
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