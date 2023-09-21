Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel yorumu: Ben o mu kazanır bu mu kazanır o işlerle uğraşmam - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel yorumu: Ben o mu kazanır bu mu kazanır o işlerle uğraşmam

Son Güncelleme: 21.09.2023 20:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklamasına yönelik soruya ''Beni bu çekişmeye veya bu çatışmaya katmayın. Ben kendi işime bakıyorum. Onlar da kendi aralarında kendi işlerine baksınlar. Çünkü ben o mu kazanır bu mu kazanır o işlerle uğraşmam'' yanıtını verdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. Yaşanan gelişmeye ilişkin ABD ziyaretinde gazetecilerin yönelttiği soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beni bu çekişmeye veya bu çatışmaya katmayın. Ben kendi işime bakıyorum. Onlar da kendi aralarında kendi işlerine baksınlar. Çünkü ben o mu kazanır bu mu kazanır o işlerle uğraşmam" ifadelerini kullandı.

"BENİ BU ÇEKİŞMEYE VEYA BU ÇATIŞMAYA KATMAYIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Zirvesi için gittiği ABD'deki Türkevi'nde gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. CHP'de genel başkanlık değişimi olur mu tartışmaları sürerken sizin değerlendirmeleriniz nasıl olur?" sorusuna şu yanıtı verdi; "Beni bu çekişmeye veya bu çatışmaya katmayın. Ben kendi işime bakıyorum. Onlar da kendi aralarında kendi işlerine baksınlar. Çünkü ben o mu kazanır bu mu kazanır o işlerle uğraşmam."

"DEVLET BEY'LE OTURACAĞIZ, KONUŞACAĞIZ"

Cumhur İttifakının İstanbul ve Ankara adaylarının kim olacağına yönelik soruya da yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın bu noktada bir sıkıntısı yok. Şu anda 81 vilayette başta İstanbul, Ankara olmak üzere bunu Devlet Bey'le oturacağız, konuşacağız. Nerede kimi gösteririz, istişarelerimizi yapıp ona göre büyük şehirler olsun diğerleri olsun buralardan isimleri inşallah hayırlısıyla belirleyeceğiz.

"DAYANIŞMA HALİNDE KAVGA, GÜRÜLTÜ OLMADAN ADAYLARIMIZI BELİRLEYECEĞİZ"

Şu anda hemen 1 ay içerisinde bunlar belirlenir diye bir şey yok. Fakat biz buralardaki büyük şehirlerde kimler koç başı olabilir? Bu vilayetlerin dışında diğer illerde kimler olabilir? Bunları tespit edip garantiye gidecek şekilde bu illerde dayanışma halinde kavga, gürültü olmadan adaylarımızı beraber belirleyeceğiz."

Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel yorumu: Ben o mu kazanır bu mu kazanır o işlerle uğraşmam - Son Dakika
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