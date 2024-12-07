Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e sert yanıt - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e sert yanıt

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda çanta içerisinde getirdiği paralarda kürsüde kule yaparak hükümeti eleştiren CHP lideri Özel'e yanıt verdi. Erdoğan açıklamasında "Para kuleleri dışında ortada bizim eserimiz diye gösterebilecekleri icraatleri yok. Konser bahanesiyle yapılan soygunu anlatmak yerine çıkmış paradan kule yapıyor. Bunların aklı fikri ceplerini doldurmak, milletin paralarını har vurup harman savurmak" dedi.

07.12.2024 15:48  Güncelleme: 16:14
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Gaziantep'te 5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti sert sözlerle eleştirdi.

ÖZEL'İ PARA KULESİYLE VURDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e parti grubunda kürsüye getirdiği örnek paralarla kule yapması üzerinden yüklenen Erdoğan, "Milletimize hizmet etmek için dev eserler üretiyor, karıncalar gibi çalışıyoruz. Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Ne vizyon var ne proje. Dervişin fikri neyse zikri de odur demişler. Kule denince aklımıza İstanbul Havalimanı'nın 90 metre uzunluğundaki kule geliyor. Kule denince aklımıza bölücü alçakların saldırılarından Mehmetçikleri korumak için inşa ettiğimiz kuleler geliyor. Kule deyince bakıyorsunuz Özel ve belediye başkanlarının aklına sadece para kuleleri geliyor. Para kuleleri dışında ortada bizim eserimiz diye gösterebilecekleri icraatleri yok. Konser bahanesiyle yapılan soygunu anlatmak yerine çıkmış paradan kule yapıyor. Bunların aklı fikri ceplerini doldurmak, milletin paralarını har vurup harman savurmak" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e yanıt

"BECERİKSİZ ZİHNİYETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Açıklamasının devamında isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul trafiği üzerinden eleştiren Erdoğan, "Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar. İzmir körfezi kaderine terk edildi. Bir başkası 6 sene önce işleyen trafiği kör düğüm haline getirdiler. İş sosyal güvenlik kurumuna gelince kırk dereden su getiriyorlar. Nereden tutsanız elinizde kalan beceriksiz zihniyetle karşı karşıyayız. Allah bunların yönettiği belediyelerde yaşayan vatandaşlara sabır versin" şeklinde konuştu.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

TL'nin alım gücüne vurgu yapmak için 2009 yılında ortalama bir aracın 26 bin TL olduğunu, günümüzde ise 1 milyon 800 bin TL olduğuna dikkat çeken Özel, "Tayyip Bey, sen bu para kulesinin hesabını ver. Bir yerli para çıktığında, bir araç 1,3 desteye alınabiliyorken bugün 90 deste parayı bavulla götürmen lazım" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan para kulesi yapan Özel\'e sert yanıt

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e sert yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Byaydin Yeniden:
    adam hala konser felan diyor yaa.. yahooo 1 seferde toplumunda gördüğü şahit oldugu 200 milyar doları abrakadablar yaptınız.. Ses kayılarının ortada oldugu kayıtlara sahte dediniz orada da o kadar götürdünüz...ülkenin 23 yılda geldigi fakirlk sıralamsına bir bakın, bunun düzgün açıklamasını önce eleştireceğine ülkenin şu anki durumunu açıklayın ondan sonra konusma hakkınız olsun 67 34 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Niye adam doğruyu söylüyor zoruna mı gitti 55 17 Yanıtla
  • Emin Erol:
    5 maaş alanlar var akp türkiye yi perişan etti inşallah akp de perişan olucak 42 11 Yanıtla
  • Alparslan:
    ???? milletin parasını harman savurmak mj?? 42 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Show Peşinde Devlet 38 11 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    diyene bak 46 3 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    tencere bobin kara seninki benimkinden kara 32 2 Yanıtla
  • res:
    Bende şu anda soyuluyorum beni kim soyuyor 29 2 Yanıtla
  • Abdülkadir Turhan:
    Güç böyle birşey işte kimseye kulak kabartip hak vermez bildiğini okursun Esad gibi gerçi bakarsan hepsi süreye oynuyor 24 4 Yanıtla
  • Ömer:
    doğruysa doğru. . 18 6 Yanıtla
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