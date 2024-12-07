Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan para kulesi yapan Özel\'e sert yanıt

Politika

Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

Gaziantep'te 5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti sert sözlerle eleştirdi.

ÖZEL'İ PARA KULESİYLE VURDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e parti grubunda kürsüye getirdiği örnek paralarla kule yapması üzerinden yüklenen Erdoğan, "Milletimize hizmet etmek için dev eserler üretiyor, karıncalar gibi çalışıyoruz. Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Ne vizyon var ne proje. Dervişin fikri neyse zikri de odur demişler. Kule denince aklımıza İstanbul Havalimanı'nın 90 metre uzunluğundaki kule geliyor. Kule denince aklımıza bölücü alçakların saldırılarından Mehmetçikleri korumak için inşa ettiğimiz kuleler geliyor. Kule deyince bakıyorsunuz Özel ve belediye başkanlarının aklına sadece para kuleleri geliyor. Para kuleleri dışında ortada bizim eserimiz diye gösterebilecekleri icraatleri yok. Konser bahanesiyle yapılan soygunu anlatmak yerine çıkmış paradan kule yapıyor. Bunların aklı fikri ceplerini doldurmak, milletin paralarını har vurup harman savurmak" ifadelerine yer verdi.

"BECERİKSİZ ZİHNİYETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Açıklamasının devamında isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul trafiği üzerinden eleştiren Erdoğan, "Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar. İzmir körfezi kaderine terk edildi. Bir başkası 6 sene önce işleyen trafiği kör düğüm haline getirdiler. İş sosyal güvenlik kurumuna gelince kırk dereden su getiriyorlar. Nereden tutsanız elinizde kalan beceriksiz zihniyetle karşı karşıyayız. Allah bunların yönettiği belediyelerde yaşayan vatandaşlara sabır versin" şeklinde konuştu.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

TL'nin alım gücüne vurgu yapmak için 2009 yılında ortalama bir aracın 26 bin TL olduğunu, günümüzde ise 1 milyon 800 bin TL olduğuna dikkat çeken Özel, "Tayyip Bey, sen bu para kulesinin hesabını ver. Bir yerli para çıktığında, bir araç 1,3 desteye alınabiliyorken bugün 90 deste parayı bavulla götürmen lazım" demişti.