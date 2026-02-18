Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Ramazan mesajı: Hayırlar getirmesini diliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının millet, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RAMAZAN MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayı için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan mesajında Bakara Suresi'nin 183'üncü ayetini paylaşarak Ramazan ayını tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı şerifin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hayırlı ramazanlar." ifadelerini kullandı.