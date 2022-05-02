Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili umutlu sözler: Çözüm İstanbul ya da Ankara'da olacak - Son Dakika

İstanbul'da, Çamlıca Camii'nde bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta Rusya ve Ukrayna arasında devam savaşla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bu hafta içerisinde Rusya lideri Putin'le bir görüşme daha yapacaklarını belirten Erdoğan, "Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Sabrın sonu selamettir, pandeminin ardından hep birlikte bayram namazını kıldık. Aldığım rakamlara göre 25 bin kişiyle bayram namazımızı kıldık. Bayram birlik ve beraberliktir. Komuta kadememiz de Şanlıurfa'da bir araya geldiler. Tugay komutanlarımız da orada. İçişleri bakanımız da yine orada. Bu birlik ve beraberliğimiz artarak devam etsin.

"BİZDEN DESTEK İSTEDİLER"

Cumartesi günü İbrahim Kalın bey, İçişleri Bakan Yardımcısı Sedat Bey Kiev'e gittiler. Zelenskiy ile görüştüler. Bu hafta içinde sayın Putin ile bir görüşme yapacağız. İnşallah bu süreci hızlandırarak, Maripol'deki tahliyeleri nasıl hızlandırırız bunun gayreti içinde olacağız. Hububat ihracatında bizden destek istiyorlar.

"ÇÖZÜM NOKTASI TÜRKİYE OLACAK"

Bunların da önünü açacağız. Ama birinci derecede tahliyeleri hızlandırma süreci var. Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır.

"SUUDİ TURİSTLER DE GELECEK"

Körfez ile ilgili çok olumlu gelişmeler var. İnşallah Suudi Arabistan ziyaretimizin ardından Suudi kardeşlerimizin Türkiye'ye gelişi artacaktır. Bunu Muhammed Selman ile yaptığımız görüşmede de ele aldık. Ben turizm mevsiminin çok çok verimli geçeceğine inanıyorum."