Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan salonu ayağa kaldıran sözler

Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin gerçekleştirdiği zirveye sert sözlerle tepki gösterdi.

"TENEKE TINGIRTISINDAN FARKI YOKTUR, OLAMAZ"

"Anlaşmalar yapılabilir bunların hiçbiri bizi bağlamaz, bizim politikamızı değiştirmez" diyen Erdoğan, "Bize ömür biçenler oldu, hasta adam diyenler oldu. Asrın başında Çanakkale'de daha sonra milli mücadelede en son 15 Temmuz'da istiklal ve istikbalimize kastedenler oldu. Hepsini bozguna uğrattık. İster Doğu Akdeniz'de ister Ege'de isterse başka bir yerde olsun biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Kıbrıs Türk'ünün hak ve çıkarlarının gasp edilmesine müsaade etmeyiz. Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından farkı yoktur ve olamaz" ifadelerine yer verdi.

"TAHRİKLERE KAPILMADIK, KAPILMAYACAĞIZ"

Sözlerinin devamında Türkiye'nin küresel aktör olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Erdoğan, "Oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz, tahriklere kapılmadık kapılmayacağız. Türkiye olarak uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalarımız çerçevesinde basiretle sağduyu ile sükunetle hareket etmeye devam edeceğiz. Millete hizmet aşkımızı büyüterek tüm Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sorunlara çözüm bulmak, dertlere derman olmak adına bütün enerjimizi, bütün gayretimizi, tecrübelerimizi tüm bunlarla birlikte yüreğimizi ortaya koymuş durumdayız. Türkiye büyüyor, güçleniyor küresel aktör olma rolünde sağlam adımlarla ilerliyor" dedi.