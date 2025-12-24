Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler

Haberin Videosunu İzleyin
24.12.2025 16:11  Güncelleme: 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan salonu ayağa kaldıran sözler
Haber Videosu

İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin gerçekleştirdiği zirveye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anlaşmalar yapılabilir bunların hiçbiri bizi bağlamaz, bizim politikamızı değiştirmez. Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından farkı yoktur ve olamaz" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin gerçekleştirdiği zirveye sert sözlerle tepki gösterdi.

"TENEKE TINGIRTISINDAN FARKI YOKTUR, OLAMAZ"

"Anlaşmalar yapılabilir bunların hiçbiri bizi bağlamaz, bizim politikamızı değiştirmez" diyen Erdoğan, "Bize ömür biçenler oldu, hasta adam diyenler oldu. Asrın başında Çanakkale'de daha sonra milli mücadelede en son 15 Temmuz'da istiklal ve istikbalimize kastedenler oldu. Hepsini bozguna uğrattık. İster Doğu Akdeniz'de ister Ege'de isterse başka bir yerde olsun biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Kıbrıs Türk'ünün hak ve çıkarlarının gasp edilmesine müsaade etmeyiz. Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından farkı yoktur ve olamaz" ifadelerine yer verdi.

"TAHRİKLERE KAPILMADIK, KAPILMAYACAĞIZ"

Sözlerinin devamında Türkiye'nin küresel aktör olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Erdoğan, "Oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz, tahriklere kapılmadık kapılmayacağız. Türkiye olarak uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalarımız çerçevesinde basiretle sağduyu ile sükunetle hareket etmeye devam edeceğiz. Millete hizmet aşkımızı büyüterek tüm Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sorunlara çözüm bulmak, dertlere derman olmak adına bütün enerjimizi, bütün gayretimizi, tecrübelerimizi tüm bunlarla birlikte yüreğimizi ortaya koymuş durumdayız. Türkiye büyüyor, güçleniyor küresel aktör olma rolünde sağlam adımlarla ilerliyor" dedi.

Yunanistan, Politika, İsrail, Sözler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Türkiye genci Türkiye genci:
    Ayaga kalkıp alkışlayanların gelirleri iyi onlar alkışlamıcakta kim alkışlıcak bak suyunu kes ne oluyo 164 16 Yanıtla
    taşkın karakuş taşkın karakuş:
    sen İsrail gencine benziyorsun git oraya suyunu bol alırsın 22 83
    eser demir eser demir:
    Taşkın git dna testi yap kim Yahudi öğren 55 9
    Salih bedir Salih bedir:
    Türkiye genci rumuzla bu milletten olmayan lüzumsuz figür,gökten adamlık yaparken çemsiyemi açtın? 2 16
    Salih bedir Salih bedir:
    Ordu da yerinde devlet te yerinde,Türk olmayan Türkiye genci.. 2 8
    Kızgın Kızgın:
    senin suyunu mu kestiler 2 8
    Mustafa Kaya Mustafa Kaya:
    tamam anladık anlayacağımızı, yunan gibi de görünsem yahudi gibi de görünsem yanlış anlamayın ben türküm diyorsun ama kişinin sözü neyse özü de odur, bir defa da Türk gibi bir duruş sergilesen ama nerede, Vahdettinin de etrafında kendinden gibi görünenler vardı noldu herşey ortaya çıktı münafıklar yüzünü gösterdi 2 1
  • Ahmet Yaman Ahmet Yaman:
    Ayakta alkislamayinda goruyum 82 10 Yanıtla
    Salih bedir Salih bedir:
    Yaman olmayan Ahmet,yorumunuz sizin ne denli bir hasta olduğunuzu gösteriyor.Derhal blr kliniğe yatın! 2 7
  • 2025Nisre. 2025Nisre.:
    haha şak şak şak şak 58 5 Yanıtla
  • 205622 205622:
    peki İsrail sana madalya verdi onu ne yaptın atıp tutuyon verdin mi geri çıkıp tv lere alın mi dedin madalyanizi sikun bir yerinize mi dedin yok onu dış güçler verdi o görüntüler de dış güçlerin işi işin gücün yalan dolan sıfırlama 49 8 Yanıtla
  • ALAATTİN GÖK ALAATTİN GÖK:
    Milli konularda bile para hesabı yapanları anlamiyorum burada konu paramı, vatan satilsa kac para diye soracaklar artık. 18 29 Yanıtla
    205622 205622:
    onu satana sormak lazım kim madalya almış İsrail'den şimdi kim çıkıp atıp tutuyor hep laf 43 8
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

06:25
Gözaltına alınan Sadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntü
06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:43:27. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.