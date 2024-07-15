Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan şehitlerimiz için Kur\'an tilaveti

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Erdoğan, "Onları affetmeyeceğiz" dedi, alandaki kalabalık da yuhalayarak destek verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan '15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okudu. Erdoğan, şehitler için dua edilmesinin ardından alanda toplanan kalabalığa hitap ediyor.

İLK DURAK ŞEHİTLER MAKAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilk durağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Şehitler Makamı oldu. Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'ndaki anma programına katıldı. Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

ERDOĞAN'DAN KUR'AN TİLAVETİ

15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha sonra şehitler için Kuran-ı Kerim'den ayetleri okudu. Ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşandı.

ANKARA'YA GİDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ankara'ya giderek TBMM'de düzenlenecek törene katılacak. Erdoğan bugün akşam saatlerinde ise Beştepe'de düzenlenecek 15 Temmuz Anma Programı'nda halka hitap edecek.



