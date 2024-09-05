Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harp Okulları mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atarak ant içen teğmenlerle ilgili tartışmayı, ilk kez partisinin MKYK toplantısında değerlendirdi. Erdoğan'ın konuyla ilgili "Ben alandan ayrıldıktan sonra olan bir hadise. Milli Savunma Bakanım ve Kara Kuvvetleri Komutanı'mla bu konuyu değerlendireceğim. Orada ne olduğunu bu hafta konuşacağım" dediği öğrenildi.

05.09.2024 09:31  Güncelleme: 09:39
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AK Parti'nin, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yaptığı MKYK toplantısında uzun zamandır beklenen 8. Olağan Kongre süreci başlatıldı. Toplantıda Büyük Kongre için 29 Mayıs tarihi ön plana çıkarken Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenleriyle ilgili de dikkat çeken bir çıkış geldi.

YENİ DÖNEMDE YENİ İSİMLER

AK Parti'deki değişim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Biz dinamik bir partiyiz. Yeni dönemde yeni arkadaşlarla, partimize ve davamıza katkı sağlayacak yenilenme ile beraber kongremizi yapacağız. Dünyanın krize sürüklendiği bu dönemde ülke içinde bizi bir arada tutacak konulara odaklanalım. Lüzumsuz, gereksiz ve bizi yoracak tartışmalardan uzak duracak şekilde geleceğe dair bir koordinasyon içinde olmamız gerekiyor" dedi.

KONGRE TAKVİMİ BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre; dün itibarıyla başlayan kongre takvimi, 12 Ekim'de nüfusu 5 binin üzerindeki beldeler ve ilçelerin kongreleriyle devam edecek. Ocak ve mart ayları arasında da il kongrelerinin tamamlanması planlanıyor.

BİRÇOK İLDE BAŞTAN AŞAĞI YENİLENME

Partinin yeni e-teşkilât modelinin de anlatıldığı sunumda, özellikle fiili olarak parti çalışmalara katılamayan gençlerin dijital ağlar üzerinden parti politikalarına destek olabileceği aktarıldı. Toplantıda bazı MKYK üyelerinin ise böyle bir yapılanmanın tüzükte yeri olmadığını, bunun bir "paralel yapılanma" teşkil edebileceğini iddia ettiği dile getirildi. Toplantıda, yeni dönemde Ankara ve İstanbul dahil birçok il başkanının daha değişebileceği, partinin kongre sürecine teşkilâtın birçok ilde baştan aşağı yenilenerek gidebileceği değerlendirildi. Bu kapsamda, partiye yeni isimlerin kazandırılması konusunda bir çalışma yapılması kararlaştırıldı. Buna göre, iş dünyası, sivil toplum, spor, teknoloji, kültür-sanat, akademi ve sosyal medyada kendi alanlarında başarılı olan isimlerin partiye kazandırılması, bundan sonraki süreçte ana öncelik olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum

"NE OLDUĞUNU BU HAFTA KONUŞACAĞIM"

TSK tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları'ndan üç kadın teğmenin birinci çıkması ve mezuniyet törenindeki kutlamanın ardından yaşanan gelişmeler de MKYK'da tartışma konusu oldu. Bazı MKYK üyelerinin bu kutlamanın "askeri vesayet ve Türkiye'nin darbe geçmişi"ni hatırlattığını ve konunun soruşturulması gerektiğini söylemesi üzerine Erdoğan'ın, "Ben alandan ayrıldıktan sonra olan bir hadise. Milli Savunma Bakanım ve Kara Kuvvetleri Komutanı'mla bu konuyu değerlendireceğim. Orada ne olduğunu bu hafta konuşacağım" dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum

"BU KIZLAR ANADOLU'YU YANSITIYOR"

Kara, Hava ve Deniz Harp okullarını kız öğrenciler birincilikle bitirmesine de değinen Erdoğan, "Üç kız öğrenci birinci oldu, bu ilk kez oluyor. Aslında bu, 'AK Parti zamanında kadınlar eve kapatıldı' diyenlere iyi bir cevap. Bu kızlar Anadolu'yu yansıtıyor. Sohbet de ettim, hatta birinin adı İkra..." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, toplantıda, MSB Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ın, "20 kişiyle başlayan bir grup... Dahil olanlarla birlikte 200 civarı olduğunu tespit ettik. Bir tepkisellikle mi yapıldı yoksa başka bir niyetle mi yapıldı, takip edip arz edeceğiz" dediği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Abdullah Kara: İçinde Allah,peygamber kelimesi olmayan yemin,yemin değildir..müslüöan olmayan birinin arkasından gidilen savaştaki ölümde şehitlik değildir. 396 587 Yanıtla
    Yunus Durak: Unutma ki bizi besnele çekip yönetenler yüzünde bu haldeyiz 15 10 Oğuz Özen: Saçma sapan bir yorum ne alakası var yalan yanlış yorum olmuş Abdulah 13 6
  • Ferudun Ozmen: Abdullah Kara.. Eminim sen o dönem hayatta olsaydın savaşmak yerine kaçacak yer arardın. Bırakın artık din dersi vermeyi o kadar dindar san ölmüş birinin ardından konuşmazsın yorum yapmazsın. 449 176 Yanıtla
    Ismail Cicek: Sen sanki yaşıyormuş gibi yorum yapmışsın hangi cephedeydin. 15 7
  • Mehmet Aytekin: Reis bileti keser nokta Başkomutan RTE 211 376 Yanıtla
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