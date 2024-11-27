Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler

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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlı yemin ederek disipline aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle ordudan ihraçları istenen teğmenlere ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Komutanların talimatlarını dinlemeyenlerin yarın neler yapacağını kim bilir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, törende birincilere diplomalarını vermesi üzerinden yöneltilen eleştirilere de "Birinci olmuşlar, ne yapayım" yanıtını verdi.

27.11.2024 12:39
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Mezuniyet töreninde kurallara karşı gelerek korsan yemin eden teğmenlerle ilgili tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da dikkat çeken bir çıkış geldi.

Parti grubunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında "Mezuniyet töreninde sergiledikleri disiplinsizlik nedeniyle soruşturulan teğmenlerle de karşı karşıyayız. Bunları disiplinsizlikle ilgili yanlışı varsa bu da disiplin kurulunun huzurumuza getirdiği neticedir. Bunlar bize hakaret ettiği için yargılanıp cezaevine giren kişi için de yaygara kopardılar. Protokole oturtacak kadar şuurlarını kaybettiler. Millete hakaret eden kim varsa en büyük destekçisi CHP'dir. Disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili bodoslama tavır içine girdiler" dedi.

"YARIN NELER YAPABİLECEĞİNİ KİM BİLEBİLİR"

Sözlerinin devamında "Disiplin her yerde lazım ama söz konusu TSK olunca hayati öneme sahiptir" diyen Erdoğan, "Pensilvanya'dan mir alan asker üniformalı militanların ülkeyi nasıl felaketin eşiğine getirdiğini gördük. Komutanların talimatına rağmen teğmenlerin yarın neler yapabileceğini kim bilebilir. Türkiye pek çok darbe ve cunda girişimini yaşadı. Post modern muhtıra ayıbına maruz kaldı. Kılıç şakırtıları arasında disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak neyin nesidir. CHP her zaman olduğu gibi bugün de orduya siyaset bulaştırma geleneğinden kurtulamadığı anlaşılıyor. Ordumuzun yıpratılmasına provoke dilmesine de eyvallah demeyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler

"YAPMAM GEREKEN DİPLOMALARINI VERMEKTİ"

Törende birincilere diplomalarını vermeleri üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt veren Erdoğan, "Kalkıp benim birincilere diploma vermemi değerlendiriyorlar. Birinci olmuş huzurumuza getirilmiş, yapmam gereken nedir? Onların diplomalarını vermektir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Vatandaş Rıza:
    Reıs haklı, dağılın 109 189 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever:
    Ne deselerdi hepimiz cemaatçilerin emrindemiyiz Atatürkçülük Emre itaitsizlerin neresinde 191 104 Yanıtla
  • McA !:
    Turk toplumunu böldüğünüz gibi TSK yi da böldünüz gerçekten tebrik ederim böl parçala yok et hedefinize emin adımlarla mhp akp olarak 2 abd menşei parti gibi yürüyorsunuz. 175 84 Yanıtla
  • yasin null:
    sayın cumhurbaşkanım siz hak edenin hakkını verirsiniz bu içerdeki çürükler bitecek inşaallah 68 157 Yanıtla
  • Nilgün Aktaş:
    kimse kusura bakmasın Emir komuta zinciri diye bir şey var Sen bir üstünün emrine uymak zorundasın kafana göre iş yaparsan bedenini de ödersin 70 113 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Dön övdüklerinize bir gün sonra sövüyorsunuz bütün bakanlıklar bütün yetkiler sizde suçlu chp öylemi gerçi haklısınız gece sizi a haberde izleyen makarnacılar kayıtsız şartsız sorgusuz inanan bl tayfanız var devakeee 109 36 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Apo dışarı Teğmenler içeri 87 32 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    ABD Apoyu çıkarın demiş olabilir Yıllardır beslettiği gibi Urgancı başı Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanının önünü açıyor Millet uyuyor 58 20 Yanıtla
  • Sedat Avcı:
    bunlar büyüyüp komuta kademesine gelince ne yaparlar biliyormusun klasik olan ülkenin kaderi olan evren şeytanının yaptığı şeyi yaparlar sende kuru ekmek yer oturusun 24 30 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Artık o cenahın düşünmesine kafa çalıştırmasına,muhakeme yapmasına gerek yook.reis onlar için düşünmüş taşınmış kararı vermış. 6 16 Yanıtla
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