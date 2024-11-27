Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler

Politika

Mezuniyet töreninde kurallara karşı gelerek korsan yemin eden teğmenlerle ilgili tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da dikkat çeken bir çıkış geldi.

Parti grubunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında "Mezuniyet töreninde sergiledikleri disiplinsizlik nedeniyle soruşturulan teğmenlerle de karşı karşıyayız. Bunları disiplinsizlikle ilgili yanlışı varsa bu da disiplin kurulunun huzurumuza getirdiği neticedir. Bunlar bize hakaret ettiği için yargılanıp cezaevine giren kişi için de yaygara kopardılar. Protokole oturtacak kadar şuurlarını kaybettiler. Millete hakaret eden kim varsa en büyük destekçisi CHP'dir. Disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili bodoslama tavır içine girdiler" dedi.

"YARIN NELER YAPABİLECEĞİNİ KİM BİLEBİLİR"

Sözlerinin devamında "Disiplin her yerde lazım ama söz konusu TSK olunca hayati öneme sahiptir" diyen Erdoğan, "Pensilvanya'dan mir alan asker üniformalı militanların ülkeyi nasıl felaketin eşiğine getirdiğini gördük. Komutanların talimatına rağmen teğmenlerin yarın neler yapabileceğini kim bilebilir. Türkiye pek çok darbe ve cunda girişimini yaşadı. Post modern muhtıra ayıbına maruz kaldı. Kılıç şakırtıları arasında disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak neyin nesidir. CHP her zaman olduğu gibi bugün de orduya siyaset bulaştırma geleneğinden kurtulamadığı anlaşılıyor. Ordumuzun yıpratılmasına provoke dilmesine de eyvallah demeyiz" ifadelerini kullandı.

"YAPMAM GEREKEN DİPLOMALARINI VERMEKTİ"

Törende birincilere diplomalarını vermeleri üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt veren Erdoğan, "Kalkıp benim birincilere diploma vermemi değerlendiriyorlar. Birinci olmuş huzurumuza getirilmiş, yapmam gereken nedir? Onların diplomalarını vermektir" şeklinde konuştu.