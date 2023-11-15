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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek cümlelik Gazze mesajı: Zalimle mazlumu eşitlemek, zalimi aklamak demektir - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek cümlelik Gazze mesajı: Zalimle mazlumu eşitlemek, zalimi aklamak demektir

15.11.2023 20:48  - Güncelleme: 20:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırılarına, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek cümlelik paylaşımında ''Zalimle mazlumu eşitlemek, zalimi aklamak demektir.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işgalci İsrail'in Gazze'de sivil halka yönelik katliamlarına tepki göstererek, "Zalimle mazlumu eşitlemek, zalimi aklamak demektir." dedi.

"ZALİMLE MAZLUMU EŞİTLEMEK, ZALİMİ AKLAMAK DEMEKTİR"

Sosyal medya hesabı X'ten tek cümlelik bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zalimle mazlumu eşitlemek, zalimi aklamak demektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek cümlelik paylaşım: Zalimle mazlumu eşitlemek, zalimi aklamak demektir

"NEYE SAHİP OLURSAN OL GİDİCİSİN"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert çıktı. Erdoğan, "Buradan Netanyahu'ya sesleniyorum, sende atom bombası var mı yok mu? Varsa sıkıysa açıkla. Ey İsrail sen de nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Artık ecelin geliyor. Neye sahip olursan ol gidicisin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek cümlelik paylaşım: Zalimle mazlumu eşitlemek, zalimi aklamak demektir

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 48 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek cümlelik paylaşım: Zalimle mazlumu eşitlemek, zalimi aklamak demektir

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 650'sini çocuk ve 3 bin 145'i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişi öldürüldü. Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek cümlelik paylaşım: Zalimle mazlumu eşitlemek, zalimi aklamak demektir

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan topraklarında bulunan Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek cümlelik Gazze mesajı: Zalimle mazlumu eşitlemek, zalimi aklamak demektir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek cümlelik Gazze mesajı: Zalimle mazlumu eşitlemek, zalimi aklamak demektir - Son Dakika
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