Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Cesur bir adım attık - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Cesur bir adım attık

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AK Parti Kongre Merkezi'nde Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve MKYK üyeleriyle iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye girişimimizle, Türkiye'nin 40 yılına, on binlerce canına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık" dedi.

17.03.2025 20:32  Güncelleme: 20:56
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genel Merkezi'nde Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve MKYK üyeleriyle birlikte gerçekleştirilen iftar programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin 40 yılına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"TÜRKİYE'NİN 40 YILINA MAL OLAN MUSİBETİN ÇÖZÜMÜ İÇİN CESUR BİR ADIM ATTIK"

"Bu mübarek günlerin şevki yılın diğer günlerindeki çalışmalarımızı da olumlu yönde etkilemektedir. Elbette her zaman olduğu gibi milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli değerlerinden olan bu kutlu ayı zehirlemek isteyenler de çıkmıştır. Bugün de Ramazan'ın manevi atmosferine gölge düşürmeye çalışanların olduğunun farkındayız İnsanlarımız milli ve manevi değerlerinin sembollerine samimiyetle sahip çıkmanın yanı sıra farklı hayat biçimlerini de hoşgörüyle karşılıyor. Türkiye'nin beşeri zenginliği küresel ve yerel tüm kumpaslara rağmen hala güç ve güven kaynağımızdır. Ülkemizdeki hiçbir kesimin ne kökeni, ne inancı, ne mezhebi sebebiyle ötekileştirilmediği bir iklimi tesis ettik. Terörsüz Türkiye girişimimizle Türkiye'nin 40 yılına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin 40 yılına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık

"ANA MUHALİF CENAH BOŞ TARTIŞMA İÇİNDE"

Mezhepçilik fitnesini ülkemize bulaştırma gayretlerini de boşa düşürdük. Politikalarımızla bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada gönüllere giriyoruz. Ekonomide bir süredir yaşanan sıkıntılara kalıcı çözümler getirecek bir programı başarıyla uyguluyoruz. Bu yıl da disiplinli bir şekilde geçirdikten sonra önümüzdeki seneden itibaren sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi edecek ciddi adımlar atmaya başlayacağız. Ana muhalif cenahında yaşanan boş tartışmaların bizi ülkemizin asıl sorunlarına odaklanmaktan uzaklaştırmasına asla izin vermiyoruz. Birileri kendi parti içi çekişmelerini ve kişisel hırslarını ülkenin meselesi haline getirmeye çalışsa da hakikatler gün gibi ortadadır. Asli sorumluluklarını yerine getirmeyenler genel başkanı ve o makama göz diken aktörleri ile tüm vakitlerini üç yıl sonrasının seçimine hasret ederek kendilerince bir illüzyon peşinde koşuyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin 40 yılına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık

"BU ÜLKENİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ KADRO HAREKETİYİZ"

'Daha kötü ne olabilir' dedikçe bakıyorsunuz, ertesi gün daha fazlası daha yüz kızartıcı olanı ortaya saçılıyor. Terör örgütlerine kaynak aktarmaktan, şişirilmiş konser faturalarıyla vurgun yapmaktan, kadınlara had bildirme edepsizliklerine kadar ne ararsan istisnasız hepsi var. Belediyelerde yolsuzluklar ana muhalefet içindeki vicdan sahibi partililerin bile tahammül sınırlarını zorlamaya başladı. Bizim gündemimiz bellidir, biz deprem gibi sağlık gibi tarım gibi enerji gibi ekonomi gibi dış politika gibi ülkenin gerçek ihtiyaçlarının çözümleriyle uğraşıyoruz. Bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi kadro hareketiyiz. AK Parti'nin en önemli vasfı hem ekip hem program olarak sürekli kendini yenileme kabiliyetine sahip olmasıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin 40 yılına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan \'Terörsüz Türkiye\' mesajı: Cesur bir adım attık

Politika, AK Parti, 3-sayfa, Gençlik, Türkiye, Terör, İftar, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Cesur bir adım attık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • fmpsd69v55:
    aynen çok cesurcaydı bitişinizi bu şekilde hızlandırdınız size kötü haberim şu KÜRTLER SİZE OY VERMEYECEK . 29 6 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Ah sizin uykularınız kaçsın, huzurunuz olmasın 16 3 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    rezalet 15 2 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Kurucu önderiniz Apo önderliğinde..... 13 3 Yanıtla
  • 205622:
    2 ay sonra aldatildik dersiniz 12 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    menüde ne vardı acaba bu hayat pahaliliginda tasarruf yokmu 9 2 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    halk aç siz oyun peşinde devam edin herkes artık herşeyin farkında hiçbir reklam kampanyası kurtaramaz artık sizi 8 1 Yanıtla
  • ertan güler:
    çok cesurca helal olsun size, en son çözüm sürecinde bu kadar cesurdunuz ???????????? 9 0 Yanıtla
  • [email protected]:
    Kimleeeerrr kimlerle beraber, görüyor musunuz? diyordu bir zamanlar. Yakinen gördük , aslında kimlerin ne olduğunu… 3 1 Yanıtla
  • 205622:
    geçmiş geçmişte kaldı bizim çocuklar bedelli yaptı zaten ölenle ölünmüyor ölenlerin de başı sağ olsun yapacak bişey yok koltuklarınız değerli kaybetmeyelim koltuklari 2 1 Yanıtla
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