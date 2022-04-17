Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Turgut Özal" paylaşımı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal'ın vefatının 29. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, geleceğini şekillendiren atılımlarında öncü rol oynayan, çalışkanlığıyla, duruşuyla, şahsiyetiyle milletimizin gönlünde sarsılmaz bir yere sahip olan 8'inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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