Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Turgut Özal" paylaşımı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Turgut Özal" paylaşımı

17.04.2022 15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Turgut Özal" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal'ın vefatının 29. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal'ın vefatının 29. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, geleceğini şekillendiren atılımlarında öncü rol oynayan, çalışkanlığıyla, duruşuyla, şahsiyetiyle milletimizin gönlünde sarsılmaz bir yere sahip olan 8'inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Turgut Özal' paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Turgut Özal" paylaşımı - Son Dakika
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