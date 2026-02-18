Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan valilere peş peşe talimatlar! \'\'Eyvallah etmeyeceğiz\'\'

11 ayın sultanı Ramazan ayına saatler kaldı. Milyonlarca Müslüman, bu akşam ilk sahurunu, yarın ise ilk iftarını yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mübarek ay öncesi vatandaşlara kol kanat germesi için 81 il valileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, talimatlarını peş peşe sıraladı.

"ZULME KARŞI DİMDİK AYAKTAYIZ"

Zulme karşı dimdik ayakta olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Bölgemizde barış ve huzur yakındır." ifadelerini kullandı. Valilerin vatandaşa destek olması gerektiğinin altını çizen Erdoğan şöyle devam etti: "Devlet kapısı, hacet kapısıdır.' Bizim insanımız mahcuptur, mağrurdur; kalbini herkese açmaz; derdini, sıkıntısını ulu orta herkese anlatmaz. Hele hele meramını, maruzatını, ihtiyacını herkesle paylaşmaz.

O yüzden ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi siz arayıp bulacak; onlar size gelmeden siz onların yardımına koşacaksınız. Gerekirse kapı kapı gezecek, sorunları yerinde tespit edecek, bunları en hızlı şekilde çözüme sizler ulaştıracaksınız.

"ŞEFKAT ELİNİ UZATACAKSINIZ"

Gariplerin, yoksulların, öksüz ve yetimlerin elinden siz tutacaksınız. Ziyaretlerle, sahur ve iftar programlarıyla, yardım çalışmalarıyla, devletimizin şefkatli elini vatandaşa sizler uzatacaksınız.

Eğer bir evde iftar yemeği pişmiyorsa, eğer bir hanede sahur sofrası kurulamıyor, tencere kaynamıyorsa; Allah korusun bu vebali ne siz, ne de biz taşıyabiliriz. Bu konuda siz kıymetli valilerimizden ayrı bir hassasiyet beklediğimi bir kez daha ifade ediyor; Rabbim yar ve yardımcınız olsun, diyorum."