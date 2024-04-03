Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Erdoğan, "Türkiye cumhuriyeti bir çadır devleti değildir, olmayacaktır. Milletin iradesine hiçbir şekilde hürmetsizlik etmeyiz. Terör baronlarının baskıyla vatandaşlarımıza musallat olmalarına geçmişte kalan acıları tekrar yaşatmalarına izin vermeyiz. Bu tarz teşebbüsler karşısında demokrasimiz ne gerektiriyorsa onu yapmaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

03.04.2024 20:53  Güncelleme: 21:47
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Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik mensupları ile bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'daki mazbata krizine de değindi.

"MİLLETİN İRADESİNE HÜRMETSİZLİK ETMEYİZ"

Erdoğan açıklamasında "Birileri yine sokaklarımızı terörize etmeye kalkıştı. Emniyet güçlerimiz gerekli müdahalelerde bulunarak olayların büyümesini engellemişlerdir. Her kim şiddeti, kaosu, eşkıyalığı, vandallığı hak arama yolu olarak görürse yine karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacaktır. Dünyanın hiçbir medeni devleti böyle bir şeye göz yummaz. Türkiye Cumhuriyeti de bir çadır devleti değildir, olmayacaktır. Milletin iradesine ve takdirine hiçbir şekilde hürmetsizlik etmeyiz ama Kandil'deki terör baronlarının da baskıyla vatandaşlarımıza musallat olmalarına, şehirlerimizin huzuruna ve barışına kast etmelerine, artık geçmişte kalan acıları insanımıza tekrar yaşatmalarına kesinlikle izin vermeyiz veremeyiz. Bu tarz teşebbüsler karşısında hukuk devletinin gereği neyse demokrasimiz neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan çekinmeyeceğiz. Tüm siyasi aktörlerden hukukun üstünlüğüne saygı göstermeyi bekliyoruz. Terörle mücadeleyi demokratikleşmeden, demokratikleşmeyi de ekonomiden bağımsız görmüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"İçinde bulunduğumuz bu bereketli günlerin insanlık için barışa huzura vesile olmasını temenni ediyorum. Bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabbim tüm şehitlerimizi cennetiyle müşerref eylesin.

BEŞİKTAŞ'TAKİ YANGIN

Dün Beşiktaş'ta bir yangın faciasını yaşadık. Bu faciada rızkının peşinde koşan 29 kardeşimiz hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden insanlara rahmet, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Faciayla ilgili adli tahkikat hemen başlatılmış ve 9 kişi gözaltına alınmıştır. Belediye dahil kimin sorumluluğu, ihmali ve kusuru varsa hepsinin üzerine kararlılıkla gidilecektir.

"TÜRKİYE 85 MİLYONUN ORTAK VATANIDIR"

Birkaç münferit hadise dışında Allah'a şükürler olsun demokrasimize gölge düşürecek hiçbir olay vuku bulmadı. Bazı illerimizde bölücü örgüt mensuplarının provokasyonlarını siz emniyet güçlerimizle boşa çıkardık. Buradan sizlerin şahsında seçimlerin suhuletle gerçekleştirilmesi için fedakârca çalışan tüm güvenlik güçlerimizi cani gönülden tebrik ediyorum. Bu seçimler milli iradenin gücünün yanısıra her seçim gündeminde gündeme getirilen kimi ithamların asılsız olduğunu ortaya koymuştur. Ülkemiz, milletimiz ve gelecek kuşaklar adına değerli kazanım olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Türkiye hangi kökene, meşrebe, partiye mensup olursa olsun 85 milyonun tamamının ortak yuvasıdır, ortak vatanıdır. Çok partili demokrasimiz ise uğruna ağır bedeller ödeyerek 75 yılda canımızla terimizle inşa ettiğimiz muazzam ve muhkem bir binadır. Bu ortak değerlerimize ne kadar samimiyetle sahip çıkar, güçlendirirsek istikbalimiz için o derecede iyi olacaktır. Burada şu hakikati de vurgulamak durumundayım, Türkiye'nin ve demokrasimizin yüksek seviyelerde sizin harcınızın, emeğinizin, mücadelenizin çok büyük katkıları var.

"TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİ MİLLETİMİZİN DÜŞMANIDIR"

Siyaset üstü görmemiz gereken bir diğer konuda terör belasıdır. PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından DHKP/C'sine hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleri milletimizin düşmanıdır. Siyaset üstü görmemiz gereken bir diğer konuda terör belasıdır. PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından DHKP/C'sine hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleri milletimizin düşmanıdır. Türkiye'nin ve terörün geleceğinde teröre yer olmadığını dost düşmana göstermekle kararlıyız. Geçmişte olduğu gibi Türkiye'nin siyasetini, ekonomisini, diplomasisini terör örgütleri vasıtasıyla dizayn etmeye çalışanlar inşallah emellerine ulaşamayacaktır. Can çekişen terör örgütlerini yeniden palazlandırma niyetlerini görüyoruz.

"ENFLASYON YILIN İKİNCİ YARISINDAN İTİBAREN DÜŞECEK"

Bugüne kadar hep özgürlük, güvenlik dengesini korumaya gayret ettik. Birini ötekine tercih etmeden dengeli şekilde bugünlere geldik. Son 21 yılda olduğu gibi gelecekte de hak ve özgürlükler alanında idame ettireceğiz. İstihdamı ve ihracatı artırıyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşüşe geçtiğine inşallah hep birlikte şahit olacağız. Bugün TÜİK tarafından açılan verilen aylık enflasyonun Mart ayında gerilediğini gösteriyor. Enflasyonun düşmesi ücret artışlarını önleyerek kalıcı refah artışlarını sağlayacaktır.

"ZEHİR TACİRLERİNİN TEPESİNE BİNMEKTEN GERİ DURMAYACAĞIZ"

Aynı şekilde düzensiz göç ve suç örgütleriyle mücadelede de etkin kararlı ve kapsamlı adımlar atmayı sürdüreceğiz. Dağdaki eşkıyaya nasıl müsaade etmiyorsak kendini devletten, hukuktan üstün gören şehir eşkiyalarına da nefes aldırmayacağız. İstikbalimizin güvencesi olan gençlerimizi hedef alan zehir tacirlerinin tepesine binmekten geri durmayacağız. Bugüne kadar nasıl dayanışma içinde hareket ettiysek bundan sonra birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Türkiye'ye yaptığınız ve yapacağınız hizmetlerden dolayı her birinize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Kahraman şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyorum. Allah yâr ve yardımcınız olsun diyorum. Şimdiden Kadir gecenizi ve bayramınızı tebrik ediyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Van, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Mustafa POLAT: Ysk karar vermeden açıklama yapsaydınız daha inandırıcı ve etkili olurdu.. 196 36 Yanıtla
  • Tas Ruhi: Böyle efendi ol Cumhurbaşkanım 80 106 Yanıtla Mustafa POLAT: Muhalif olmak ile saygısız olmayı karıştırma. O makam Mustafa Kemal’in makamı. Saygı göstermek zorundasın. Politikalarını eleştirmek ayrı makamı aşağılamak apayrı.. 65 29 Tas Ruhi: Mustafa kim? 18 57
  • Oooo: Kayyum atamalar İstanbul'da seçimi tekrarlamalar hususunu ne yapacağız? 110 71 Yanıtla
  • Baran Köprü: Toplumsal muhalefetin direnişi sizi yola getirdi yoksa biliriz kimin ne mal olduğunu. 76 83 Yanıtla
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  • osman şahin: Van halkının tepkisi direnişi haksızlığı yendi 4 6 Yanıtla
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