Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız

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Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili net mesaj verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek bir kişiyi dahi atlamadan sorumluların hepsinin hesap vermesi için gereken neyse yapıyoruz. Bir gecelik hasılatını 'masraf olur' diyerek yangın tedbirlerine harcamayan açgözlülerden, ihmali olanlardan hesap soracağız." dedi.

03.02.2025 19:28  Güncelleme: 19:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Kritik konu başlıklarının ele alındığı toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi.

ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI ÇARPICI MESAJLAR

Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, felakette sorumluluğu olanların hesap vereceğini vurguladı. Erdoğan şunları söyledi: "Bin yıllık mirasın, 100 yıllık ufkun rehberliğinde bütün süreçleri titizlikle yönetiyoruz. Sabırla hareket ediyoruz. Hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Daha yapacak çok işimiz, gidecek daha çok yolumuz var. Biz kararlıyız azimliyiz. Önümüze çıkan engeller ne kadar çetrefil olursa olsun, her birini aşacak irade gayret kudret ve kuvvete Allah'ın izniyle ziyadesiyle sahibiz. Artan tehditler karşısında ülkemizin hak, hukuk ve menfaatlerini muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Kimin ne dediğine değil 22 yıldır bize istikamet çizen aziz milletimizin ne dediğine bakıyoruz. Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı faydasız gündemlerin hiçbirine takılmıyor hiçbirini umursamıyoruz. Türkiye'yi her alanda büyütmeye güçlendirmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız

BOLU'DAKİ OTEL YANGINI FACİASI

Geçen haftaki kabine toplantımızı Bolu Kartalkaya'daki yangının derin üzüntüsünü yaşadığımız bir atmosferde gerçekleştirdik. Vefat eden 78 kardeşimizin her birine bugün bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yangından yaralı olarak kurtulan 51 kardeşimizden tedavileri devam eden iki vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyorum. Facianın üzerinden geçen 2 haftaya rağmen acımız da, öfkemiz de halen çok büyük. Sorumluların hepsinin yargıya hesap vermesi ve adaletin tesellisi için gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız.

"AÇGÖZLÜLERDEN TEK TEK HESAP SORULACAK"

Meclisimizde kurulması kararlaştırılan araştırma komisyonu da bu sürece katkı verecek. Yangından sonra görevlendirmesi yapılan başmüfettişlerimiz raporlarını tamamlıyor. Şunu tekrar açık açık belirtmek durumundayım. Bir gecelik hasılatını masraf olur diyerek, yangın tedbirlerini harcamayan açgözlüler başta olmak üzere hatası kusuru ihmali veya yanlışı olan kim varsa hepsinden tek tek hesap sorulacaktır. Kaybettiğimiz canlarla canımız yandı yüreğimiz yandı, ihmali olanların da adalet önünde canının yanacağından kimsenin şüphesi olmasın.

"TURİZMCİLERİMİZ DE GEREKEN DERSİ ÇIKARMALI"

Turizm sektörümüzün de mücadele konusunda artık elini değil, tüm vücudunu taşın altına koyması gerekiyor. Her yıl daha çok turist ağırlayıp daha fazla para kazanırken güvenliğe, konfora ve hizmete daha az yatırım yapamazsınız. İnsan hayatına ve onuruna gerekli değeri vermeyen bir anlayışın turizm sektöründe asla başarı şansı yoktur. Sektörün sağlıklı büyüyebilmesi için çürükleri ayıklaması tercihten öte zaruret haline almıştır. Bolu Kartalkaya faciasından turizmcilerimizin de gereken dersi çıkaracaklarını inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız

"SAĞLIK SİSTEMİNİ GÜNCELLİYORUZ"

Bizden önce imtiyazlı bir kesim dışında halkımızın çoğu için nitelikli sağlık hizmeti almak ciddi bir problemdi. Bu sistemi son 22 yılda attığımız adımlarla eski Türkiye'nin kötü bir hatırası olarak geride bıraktık. Bunun yerine ulaşılabilirlik ve hizmet standardı açısından dünyada örnek gösterilen bir sistemi milletimizin istifadesine sunduk. İhtiyaçlara göre sağlık sistemini güncelliyor, eksiklerini gideriyoruz. Sağlık modelimizde vatandaşlarımızın sağlık hizmetine eriştiği ilk kapı aile hekimlerimiz olacak. Doktorlarımızın her bir vatandaşımıza daha fazla vakit ayırabilmesi için de yeni uygulamaları devreye alıyoruz.

"AİLE HEKİMLERİMİZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİNE ENTEGRE EDİYORUZ"

Aile hekimlerimizi hastane randevu sistemine entegre ediyoruz. Hastanelerimizde aile hekimlerimiz için randevu kontenjanları ayırdık. Kronik hastalığa sahip vatandaşlarımızın raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastanelere gitme zorunluluğunu kaldırdık. Artık bu ilaçları aile hekimleri yazabilecek.Vatandaşlarımıza hekimlerimize güvenmelerini ve kendi sağlıkları için doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımından uzak durmaları gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Geçtiğimiz hafta sağlık hizmetlerimizin kalitesini daha da yükseltecek ve istismarların önüne geçecek bir adım daha atıldı. Sağlık Bakanlığımız tarafından özel hastaneler yönetmeliğinde bazı önemli değişikliklere gidildi. Yapılan değişiklik gerek hizmet standartları gerek ücret politikaları, gerekse denetim konusunda özel hastanelerimizde artık farklı bir çalışma kültürünün yerleşeceğine inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız

ERDOĞAN, DEPREMİN YIL DÖNÜMÜNDE ADIYAMAN'A GİDECEK

Asrın felaketinin ikinci yıldönümünü geride bırakacağız. İlk günden beri her kabine toplantımızda deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Başkalarının gündemi ne olursa olsun, depremzedelerimizin durumu ve ihtiyaçları her zaman bizim gündemimizin ilk sırasında yer aldı. Her fırsatta deprem bölgesini ziyaret ederek depremzede kardeşlerimiz de kucaklaştık, dertleştik. 'Hükümet bu enkazın altında kalır' ifadesiyle nasıl bir ruh halinde olduklarını gösteren kifayetsiz muhterislere cevabımızı daha çok konut ve iş yeri teslim ederek verdik. İnşallah perşembe günü Adıyaman'ın misafiri olacağız.

"YARALAR TAMAMEN SARILMADAN BİZE DİNLENMEK YOK"

İki yılda neler yaptığımızı milletimizle ve Adıyaman halkıyla paylaşacağız. Yaralar tamamen sarılmadan hak sahibi kardeşlerimiz ev ve işyerlerine kavuşmadan bize durmak dinlenmek yok. İki yıldır ortalıkta görünmeyenler elbette bizim gayretimizi ve mücadelemizi anlayamazlar. Sırf sandıktan istediği sonuç çıkmadı diye depremzede kardeşlerimize hakaret edenler bizim samimiyetimizi idrak edemez. Hep söylediğim gibi siyasi tercihi ne olursa olsun depremzedelerimizi, deprem turistlerinin insafına bırakmayacağız.

Son birkaç gündür Ege'nin Yunanistan tarafında yaşanan sarsıntılar hem yaptığımız çalışmaların değerini hem de depreme hazırlık konusunun ülkemiz için bir vaka meselesi olduğunu bizlere tekrar hatırlatmaktadır. Yerel yöneticilerin de artık bu konuya hak ettiği önemi vermesi siyasi ikbal peşinde koşmak yerine kentsel dönüşüm projeleri ile yönettikleri şehirleri depreme hazırlaması gerektiğini ifade etmek istiyorum.

HAYVANCILIĞA KREDİ DESTEĞİ

Tarımda üretimin artması ve kırsalda kalkınmanın sağlanması için çalışmalarımızı çok yönlü bir şekilde sürdürüyoruz. Hayvancılığa destek projesi ile hayvancılık yapan aile işletmelerimizi güçlendirmeyi gençlerimizin ve kadınlarımıza tarım sektöründe daha fazla yer almalarını amaçlıyoruz. İlk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlar bu projeden istifade edebilecek. Proje kapsamında Tigem işletmelerimizdeki gebe büyükbaş hayvanları uygun maliyetlerde üreticilerimize vereceğiz. Ziraat Bankası'ndan iki yıla kadar ödemesiz üç veya beş yıl geri ödemeli kredi kullanabilecek. Üreticilerimizin bir yıl boyunca aylık asgari ücret tutarı kadar yani toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme giderini biz karşılayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız

Politika, Kabine, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • gökhan köse:
    bakan ne olucak bakan onu söyle akp li olunca dokunulmaz mi oluyor 125 20 Yanıtla
  • veysel unlu:
    yalan makinesi. 110 25 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    vergilerle canımızı alanlara da hesap sor reis... 103 7 Yanıtla
  • İsmail Akyürek:
    Önce kendinizden başlayın 99 10 Yanıtla
  • Tarık S.:
    Kabineden Bakanını al ilk etapta samimiyetine inanalım Cumhurbaşkanı! 101 7 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever:
    somadaki madencilerden hesap sorduğunuz gibimi hiç bir şey olmaz ölen neyazıkki öldüğüğle kalıyor 89 8 Yanıtla
  • seya12345:
    iş işten geçtikten sonramı hesap sorulacak 80 can geri gelecekmi önceden hesap sorsaydınız bunlar olmayacaktı reis 81 4 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    Ya reis hala ne diyorsun suç belli suçlu belli işin gücün ara gazı 74 0 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    inşallah reis 11 43 Yanıtla
  • Apple User:
    çark edildi… 44 5 Yanıtla
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