Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan yerel seçim mesajı: İstanbul\'u yeniden ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin "Ülkemizde geri kalmışlığı nasıl ortadan kaldırdıysak; çöp, çamur ve pislikten bu İstanbul'u nasıl temizlediysek, Allah'ın izni ile 31 Mart itibari ile yeniden adımları atacak İstanbullunun vereceği emaneti yeniden ayağa kaldıracağız. İstanbul'a aşık olmak herkesin haddi değildir. Biz İstanbul'a hakim olmadık, İstanbul'a halim olduk. İnşallah depreme dayanıksız binaların yeniden inşası olmak üzere hak ettiği hizmetleri vereceğiz" diye konuştu.

31 Mart'ta gerçekleşecek seçimler öncesi gözler AK Parti'nin aralarında İstanbul'un da bulunduğu 28 belediye başkanını açıklanacağı Pazar gününü çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün "6992 Polisimizin Göreve Başlaması ile 1573 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni'nde" yaptığı konuşmasında İstanbul'a ilişkin yerel seçim mesajı verdi.

"31 MART İTİBARİ İLE İSTANBULLULARIN EMANETİNİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Erdoğan, açıklamalarında şunları söyledi: "Ülkemizde geri kalmışlığı nasıl ortadan kaldırdıysak; çöp, çamur ve pislikten bu İstanbul'u nasıl temizlediysek, Allah'ın izni ile 31 Mart itibari ile yeniden adımları atacak İstanbullunun vereceği emaneti yeniden ayağa kaldıracağız.

Vatan topraklarının güvenliğini nasıl başlattıysak önce 2023 hedeflerimizle şimdi Türkiye Yüzyılı vizyonu ile milletimizin ufkunu nasıl derinleştirdiysek milletimize savaş açanların heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bu tezgahın kültürümüze aykırı olmanın yanı sıra yabancı düşmanlığı üzerine bina edenlere aradığı fırsatı vermeyeceğiz. Değerlerimizin yıpratılmasına rıza göstermeyeceğiz.

"İSTANBUL'A AŞIK OLMAK HERKESİN HADDİ DEĞİLDİR"

Bu oyunu bozarken en büyük desteği İstanbul'dan bekliyoruz. İstanbul'u güvenli, huzurlu, üretken cazip bir şehir haline getirmeden projelerimizi arzu ettiğimiz şekilde uygulayamayız. Bizim bu şehri kalbimizde ve başımızın üzerinde taşımamızın sebebi milletimizin için taşıdığı stratejik önemden dolayıdır. İstanbul'a hizmet içim önce bu şehri maddi ve manevi tüm boyutlarıyla anlamak gerekiyor.

İstanbul'a aşık olmak herkesin haddi değildir. Biz İstanbul'a hakim olmadık, İstanbul'a halim olduk. İnşallah depreme dayanıksız binaların yeniden inşası olmak üzere hak ettiği hizmetleri vereceğiz. Dönüşüm hizmetlerini merkezi yönetim ve İstanbul'daki yerel yönetim ile kararlı şekilde devam ettireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün terörle, suçla, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili başarılarını yakından takip ediyoruz. Avrupa'nın, Asya'nın ve Afrika'nın kavşak noktası olan İstanbul'un güvenliği hayati öneme sahiptir. Bugünkü atamalar ve araç takviyesiyle İstanbul Emniyetimiz Avrupa ülkelerinin tamamının bırakınız polisini neredeyse ordularından bile daha büyük insan gücüne ulaşmıştır.

"İSTANBUL'U GÜVENCE ALTINA ALMAK İÇİN NE YAPSAK AZDIR"

Konumu, güzellikleri, ticaret ve turizmiyle ülkemizin kalbi olan İstanbul'u güvence altına almak için ne yapsak azdır. Bugün şehadetinin 7. yıldönümünü idrak ettiğimiz Şehit Polis memuru Fethi Sekin'le birlikte görevi başında şehit edilen tüm kahraman güvenlik güçlerimizi bir kez daha rahmetle yâd ediyorum.

Biz dünyanın en gözde coğrafyasını kendimize vatan yaparak sadece çok büyük imkanlara değil aynı zamanda çok büyük tehditlere de maruz kalan bir milletiz. İnsanlık tarihi boyunca bu coğrafyayı yönetmek her toplumun hayali ve hedefi olmuştur.

"NEREDEYSE HER ANIMIZ MÜCADELE İLE GEÇTİ"

Bin yıldır taşıdığımız bu şerefin üzerimize yüklediği sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek için çok büyük fedakârlıklarda bulunduk. Neredeyse her anımız mücadele ile geçti. Çok büyük zaferleri de, çok büyük acıları da bu topraklarda yaşadık. Milletimizi tarihten silme hesaplarını parçalayıp atarak kurmuş olduğumuz cumhuriyetimiz döneminde de bu imtihan devam etti.

Tek parti faşizminin yol açtığı sancılardan son 40 yılımıza damgasını vuran PKK terörü ve FETÖ belasına kadar nice olaylara maruz kaldık. Hamdolsun üstesinden gelmeyi başardık. İstanbul başta olmak üzere vatan topraklarının her karışını tehlike, tehdit, saldırı, tuzağa karşı savunmanın mücadelesini vermeyi sürdürüyoruz.

Son 10 yalı baktığımızda bu gerçeğin onlarca, yüzlerce örneğiyle karşılaşmak mümkündür. Milletimizi çeşitli bahanelerle bölmek, hem birbirine hem devletine karşı kışkırtmak için sayısız denemeye şahit olduk. Gezi olaylarındaki sokak terörü bunun örneklerinden biriydi. Türkiye'nin gördüğü en büyük ihanet çetelerinden biri olan FETÖ'nün 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a kadar giriştiği darbe girişimleri bunun örneklerinden biriydi.

"MİLLETİMİZ KİRLİ OYUNU YERLE YEKSAN EDECEKTİR"

PKK'nın terörünü bitirmek için gerçekleştirdiğimiz onca reforma rağmen Çukur eylemleri bunun örneklerinden biriydi. Geçmişte sağcı-solcu, Alevi-Sünni, ilerici-gerici, Türk-Kürt kavramı üzerinden yürütülen nifak siyaseti bunun örneklerinde biriydi.

Şimdi ülkemizin sembollerine ve milletimizin mukaddes değerlerine yönelik saldırılar üzerinden yeniden sahnelenmeye görüyoruz. Milletimiz daha önceki oyunları nasıl bozduysa Allah'ın izniyle bu kirli oyunu da yerle yeksan edecektir. Ülkemizde geri kalmışlığı, altyapı ve hizmet eksikliğini nasıl ortadan k aldırdıysak, çöp, çamur, çukur bu pisliklerden, bu İstanbul'umuzu nasıl temizlediysek Allah'ın izniyle 31 Mart itibariyle yeniden adımları atacak ve İstanbullunun vereceği emaneti inşallah merkezi yönetimle beraber yeniden ayağa kaldıracağız.

Terörü tehdit olmaktan nasıl çıkardıysak, şehir eşkıyalarının başını nasıl ezdiysek, organize suç örgütlerinin nasıl tepelerine binmişsek vatan topraklarının güvenliğini nasıl sınırlarımızın ötesinden başlattıysak, küresel ve bölgesel güçlerin önümüze çıkardığı engelleri nasıl aştıysak önce 2023 hedeflerimizle şimdi Türkiye Yüzyılı vizyonuyla milletimizin ufkunu nasıl genişletip derinleştirdiysek, değerlerimize savaş açanların heveslerini Allah'ın izniyle kursaklarında bırakmakta kararlıyız.

Bu tezgahı inancımıza ve kültürümüze aykırı olmanın yanında milli çıkarlarımıza da darbe vuracak şekilde yabancı düşmanlığı üzerine bina edenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Güvenliğimizden taviz vermediğimiz gibi değerlerimizin ve çıkarlarımızın yıpratılmasına rıza göstermeyeceğiz. Biz bu oyunu bozarken en büyük desteği İstanbul'dan, İstanbul'da da sizlerden bekliyoruz.

Bu duygularla şehrimize yeni atanan polislerimize, görevlerinde başarılar diliyorum. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun. Tüm şehit polislerimize mekânları cennet olsun duasıyla şuna inanıyorum ki, şehadet bize uzak değil yakındır. Hele hele siz kahramanlarımız için çok yakındır. Onun için bu yolculuğumuzu bu kararlılıkla devam ettireceğiz. Yeni hizmet araçlarımızın, onları kullanacak ekiplerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."