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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi\'nin açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, hastanenin yanı sıra deprem konutları ve bölgenin çekim merkezi olacaklarını belirtti. Ayrıca, Gaziantep'e yapılan eserlerin söz verildiği gibi yapıldığını vurguladı ve deprem şehirlerinin tamamen ayağa kalkana kadar çalışacaklarını söyledi.

04.02.2024 14:48
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Toplam bin 875 yatak kapasiteli Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yine bugün burada hastanemize güvenli ve konforlu ulaşımı sağlayacak bağlantı kavşağımızı resmen hizmete açıyoruz." açıklamasını yaptı.

"ŞEHİRLERİMİZİ AYAĞA KALDIRANA KADAR DURUP DİNLENMEYECEĞİZ"

Deprem konutlarının şehirlerde hızla yükseldiğini ve anahtar teslimlerinin yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem konutlarımızın kura çekimi ve anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz. Deprem şehirlerimizi, altyapısıyla üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem şehirlerimizi ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz

"BİZ SÖZ VERDİK Mİ YAPARIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde; "Resmi açılışını yaptığımız Gaziantep Şehir Hastanesi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Eseri görüyorsunuz, biz söz verdik mi yaparız. Ama böyle yaparız. Öyle laf ola beri gele yok. Gaziantep'e işte böyle eserler yakışır.

1875 YATAK KAPASİTESİ, 64 AMELİYATHANE

680 bin metrekare kapalı alanı bulan hastanemiz, toplam 1875 yatak kapasitesi, 64 ameliyathanesi ile 4 bin 500 araçlık otoparkıyla sizlere hizmet verecektir. Yine bugün burada hastanemize güvenli ve konforlu ulaşımı sağlayacak bağlantı kavşağımızı resmen hizmete açıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem şehirlerimizi ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz

"GAZİANTEP BÖLGENİN ÇEKİM MERKEZİ OLACAK"

Öyle bir şehir ki burası bölgenin çekim merkezi olacak. Bu hastanelerimizle bölgede inşallah sıkıntı yaşamayacağız. Gaziantepli kardeşlerimiz artık üst düzey sağlık hizmetinden faydalanacaklar. Birimlerinin bir kısmındaki donanım ve personel eksikler giderilince randevu konusundaki sıkıntılar da ortadan kalkacaktır. Sağlık Bakanlığımızın kısa sürede tüm bunları çözeceğine inanıyorum.

"HAK SAHİPLERİNE İLK KONUTLARINI TESLİM EDİYORUZ"

Bugün İslahiye'ye gidecektik ancak aşırı sisten ötürü bakan arkadaşlarımı oraya gönderdim. Bağlantı yoluyla oradaki açılışlarımızı da yapacağız. Deprem konutlarımızın kura çekimi ve anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz. 53 binin üzerinde hayatını kaybeden vatandaşımızı rahmetle yad ediyorum. 14 milyonu insani etkileten asrın afetinin üzerinden bir yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü yerine getiriyoruz. Hak sahiplerine ilk konutlarını teslim ediyoruz. Deprem şehirlerimizi, altyapısıyla üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa POLAT: Gidenler bilir açılışını yaptığın hastane değil, içinde hastanesi olan AVM. Ayrıca yerel gazeteleri okursanız geçen yağan yağmurda nasıl su içinde kaldığını okursunuz. 36 7 Yanıtla
  • Mesut Gülmez: Boş haber okumaya değmez zaman kıymetli. Ben gidip hayvan belgeseli izleyeyim daha faydalı,,, 19 5 Yanıtla
  • Taner Tarlaci: Adam heryerde konuşuyor hastanede avmde pazarda kuru yemişcide:) 17 6 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK: Buradaki yorumlara baktığım zaman herkes haklı diğer hükumeter zamanında yapılan hastahaneler ve yollar daha güzel nankör olmamak lazim 6 7 Yanıtla

Gaziantep, Politika, Güncel, Son Dakika

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