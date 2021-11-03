Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğal gazı çıkarmaya başladığımız anda müjdeyi vereceğiz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğal gazı çıkarmaya başladığımız anda müjdeyi vereceğiz

03.11.2021 18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğal gazı çıkarmaya başladığımız anda müjdeyi vereceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz'de doğal gaz olayı ile ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, doğal gazı çıkarmaya başladığımız anda, inşallah müjdeyi vereceğiz.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Karadeniz'de doğal gaz olayı ile ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, doğal gazı çıkarmaya başladığımız anda, inşallah müjdeyi vereceğiz. Biraz sabır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçilerin güven mektubu takdimi sırasında, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19'uncu yılı nedeniyle değerlendirmelerde bulundu. 19 yıl içinde milletin teveccühü ile bugünlere geldiklerini söyleyen Erdoğan, "Herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan ülkemize hizmet yolunda sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu. Ülkemizin dört bir yanını biz alt yapı üst yapı hizmetleri ile donattık. Bu hizmet yarışımız hep devam ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik. Bu süreç içinde sadece ülkemizin içinde değil, aslında dünyanın değişik ülkelerinde de hizmet yarışımızı devam ettirdik. Gördüğünüz gibi biz kıtaları dolaşıyoruz. Afrika'nın 52 ülkesini dolaştım, Amerika'nın, Latin Amerika olsun buraları defaatle dolaştım. Bunları dolaşırken sürekli olarak ülkemizin mesajını taşıdık. Tanınmayan ülkemizi buralara tanıttık. Hala da bu tanıtma süreci devam ediyor" diye konuştu.

'OTOYOLU 28 BİN KİLOMETREYE ÇIKARTTIK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinde en çok durdukları konulardan birinin de BM Genel Merkezi'nin tam karşısında Türkevi'ni 4,5 yılda bitirmiş olmaları olduğunu belirterek, "Oraya böyle bir markayı kurmuş olmamız, bizim için değil, bizden sonra gelen nesiller için çok çok önemli bir marka olacak. Bütün bunlar bizden çok sonra gelecek nesiller için de bir abide olacak. Türkiye'de dikkat edilirse alt yapıda üst yapıda, yüksek hızlı trenlerden tutunuz, Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne varıncaya kadar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul- İzmir arasındaki otoban, bunlar unutulmayacak eserlerdir. Hepsinden de öte bizim Karadeniz'de Samsun'dan Sarp'a kadar otoyolu yapmamız, bir başka şaheser. 26 tane havaalanından aldık, sayısını getirdiğimiz yer ortada. 56 tane havalimanına çıktık. Çok daha önemli bir adım, o da 6 bin 100 kilometre bizim yolumuz vardı, bunlar otoyol değildi, biz bunu 28 bin kilometreye çıkarttık" dedi.'İNŞALLAH MÜJDEYİ VERECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve başladıklarında üniversite sayısının 76 olduğunu belirterek, "Bunu 207 üniversiteye çıkarttık. Bizim üniversitemizin olmadığı ilimiz yok. Bu şudur, artık benim ülkemde üniversitesi olmayan ilim yok. Her ilde üniversitemiz var. Anadolu'nun tüm illerinde gençlerimiz üniversiteye gitmek için Hakkari'den çıkıp İstanbul'a gelmeyecek. Oradaki üniversitede okuyacak. Hastanelerimize bakıyorsunuz, hastanelerimizin olmadığı ilimiz yok. Şehir hastanelerimizle her yeri donattık. Biz koronavirüs süresi içinde bu hastanelerimiz olmasaydı halimiz ne olurdu? Bu hastanelerle biz birçok sıkıntıyı aştık. Aynı şey enerjide, enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz'de doğal gaz olayı ile ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, doğal gazı çıkarmaya başladığımız anda inşallah müjdeyi vereceğiz. Biraz sabır. Oradan doğal gazı çıkarttığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek, aynı zamanda vatandaşımızın da kasasına girecek" ifadelerini kullandı.


Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Karadeniz, Doğalgaz, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğal gazı çıkarmaya başladığımız anda müjdeyi vereceğiz - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı kapasite sınırlandırması olmadan oynanacak 19:21 Son Dakika: Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı kapasite sınırlandırması olmadan oynanacak Ordu Valiliği, Korgan Kaymakamı'nın 29 Ekim konuşması sebebiyle görevden alındığını yalanladı 19:13 Ordu Valiliği, Korgan Kaymakamı'nın 29 Ekim konuşması sebebiyle görevden alındığını yalanladı Son Dakika! Erdoğan'dan doğal gazla ilgili heyecanlandıran mesaj: İnşallah müjdeyi vereceğim 18:24 Son Dakika! Erdoğan'dan doğal gazla ilgili heyecanlandıran mesaj: İnşallah müjdeyi vereceğim
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'a yüklendi: Enflasyon hukukla, adaletle düşer 18:00 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'a yüklendi: Enflasyon hukukla, adaletle düşer Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi 17:51 Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü 16:58 Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı 16:03 CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı

Son Dakika Haberleri
19:34 7 kişilik ailenin öldürüldüğü olayın iddianamesi kabul edildi! 13 kişiden 5'i serbest kaldı
19:21 Son Dakika: Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı kapasite sınırlandırması olmadan oynanacak
19:13 Son Dakika: Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu
19:02 Cezaevinden tahliye olan Kürşad Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti
18:30 Vitor Pereira'nın kredisi tükendi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları bile netleştirildi
18:23 Son Dakika! Erdoğan'dan doğal gazla ilgili heyecanlandıran mesaj: İnşallah müjdeyi vereceğim
18:07 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi
18:04 Fatih Terim'den büyük sürpriz! Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'ini canlı yayında açıkladı
18:00 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'a yüklendi: Enflasyon hukukla, adaletle düşer
17:58 Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı
7 kişilik ailenin öldürüldüğü olayın iddianamesi kabul edildi! 13 kişiden 5'i serbest kaldı 7 kişilik ailenin öldürüldüğü olayın iddianamesi kabul edildi! 13 kişiden 5'i serbest kaldı         
19:34
Son Dakika: Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu Son Dakika: Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu         
19:14
Cezaevinden tahliye olan Kürşad Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti Cezaevinden tahliye olan Kürşad Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti         
19:03
8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi         
18:08
Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı         
17:58
Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira         
17:39
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
İrem Derici İrem Derici "Çirkin" diyen takipçisine küfretti         
15:34
18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu         
14:23
Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü         
14:22
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 19:59:45. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğal gazı çıkarmaya başladığımız anda müjdeyi vereceğiz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement