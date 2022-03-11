Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Durduramadığımız her çatışma sonunda bizi de yakar" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Durduramadığımız her çatışma sonunda bizi de yakar"
-"Açlık virüsü her yıl dünyada koronavirüsten daha fazla insanın canına mal oluyor"
-"Tarih ders almayanlar için tekerrür eder. Acılar da tekrarlanır. Ukrayna meselesi bu hakikatin son örneğidir"
-" Kırım'ın ilhakı başta olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik saldırıları ve tutumu biz reddediyoruz"
ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor.
Kaynak: İHA
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