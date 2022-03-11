Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Durduramadığımız her çatışma sonunda bizi de yakar" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Durduramadığımız her çatışma sonunda bizi de yakar"

11.03.2022 15:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Durduramadığımız her çatışma sonunda bizi de yakar" -"Açlık virüsü her yıl dünyada koronavirüsten daha fazla insanın canına mal oluyor" -"Tarih ders almayanlar için tekerrür eder. Acılar da tekrarlanır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Durduramadığımız her çatışma sonunda bizi de yakar"

-"Açlık virüsü her yıl dünyada koronavirüsten daha fazla insanın canına mal oluyor"

-"Tarih ders almayanlar için tekerrür eder. Acılar da tekrarlanır. Ukrayna meselesi bu hakikatin son örneğidir"

-" Kırım'ın ilhakı başta olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik saldırıları ve tutumu biz reddediyoruz"

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durduramadığımız her çatışma sonunda bizi de yakar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durduramadığımız her çatışma sonunda bizi de yakar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durduramadığımız her çatışma sonunda bizi de yakar

YORUMLAR
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna savaşı) Temennimiz, itidal ve sağduyunun galip gelmesi, silahların bir an önce susmasıdır.' Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna savaşı) Temennimiz, itidal ve sağduyunun galip gelmesi, silahların bir an önce susmasıdır.' Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna savaşı) Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı tüm dünya ses çıkarmış olsaydı, acaba bugünkü tabloyla karşı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna savaşı) Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı tüm dünya ses çıkarmış olsaydı, acaba bugünkü tabloyla karşı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk üst düzey temasın dün burada gerçekleşmiş olması, Antalya Diplomasi Forumunun amacına... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk üst düzey temasın dün burada gerçekleşmiş olması, Antalya Diplomasi Forumunun amacına...

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Çatışma, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Durduramadığımız her çatışma sonunda bizi de yakar' - Son Dakika


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