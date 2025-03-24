Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a ''pamuk şeker'' tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a ''pamuk şeker'' tepkisi

Geniş Video İzle

Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ın, "Bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polis pamuk şekerleri verdi." açıklamasına tepki gösterdi. Erdoğan, "Emniyet güçlerimize baltayla, taşla saldıranlar, polisimizin çocuğa pamuk şeker vermesinden rahatsız oluyor." dedi.

24.03.2025 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası Mansur Yavaş'ın, "Bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polis pamuk şekerleri verdi." açıklamasına tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasına ilişkin Saraçhane'de düzenlenen mitingde "Bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polis pamuk şekerleri verdi" ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın açıklamaları tepki çekerken; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yavaş adına özür diledi.

ERDOĞAN'DAN PAMUK ŞEKER TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda isim vermeden Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Erdoğan, "Emniyet güçlerimize baltayla, taşla saldıranlar, polisimizin çocuğa pamuk şeker vermesinden rahatsız oluyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Bir polisimizin ücretini kendi cebinden ödeyerek engelli vatandaşımızdan satın aldığı pamuk şekerini çocuğa vermesi ana muhalefet tarafından konu yapılıyor. Taşla, sopayla, molotofla polisimize saldıranlara kucak açanlar, polisimizin çocuğa pamuk şekeri ikram etmesini dillerine doluyorlar. Utanmadan pamuk şekeri üzerinden hamaset yapıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a 'pamuk şeker' tepkisi

"KÜRT KARDEŞLERİMİZCE NOT EDİLDİĞİ KANAATİNDEYİM"

Polise taş, molotof, asit atılmasıyla, baltayla saldırılmasıyla bir sorunları yok. Esnafın dükkanının, camının, çerçevesinin indirilmesiyle bir dertleri yok. Tarihi camilerimizin avlusunun afedersiniz meyhaneye çevrilmesiyle hiçbir problemleri yok. Ama Nevruz bayramında polisimizin çocuklarımıza pamuk şekeri dağıtması bunları rahatsız ediyor. Bu tutarsızlığın, büyük çelişkisinin milletimiz ve özellikle Kürt kardeşlerimizce not edildiği kanaatindeyim.

"BU FAŞİZAN DİL KAYBETMEYE MAHKUMDUR"

Bu faşizan dil millet karşısında zaman kaybetmiştir, bundan sonra da kaybetmeye mahkumdur. Terörsüz Türkiye hedefine yaklaştıkça bu tür hezeyanlara anlaşılan daha çok şahit olacağız. Biz milletimizin kırk yıldır kanını, kaynaklarını emen terör müsibetinden kurtarmakta kararlıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a 'pamuk şeker' tepkisi

MANSUR YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İmamoğlu'na destek amacıyla Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Mansur Yavaş\'a \'\'pamuk şeker\'\' tepkisi

Mansur Yavaş, Politika, Kabine, Güncel, Altay, Polis, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a ''pamuk şeker'' tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (62)

  • 159756Sr:
    konu pamuk şeker değil reis demleniyorsunya hani konu o yani çarpıtma istersen alıştın tabi yedirmeye ama herkes yemiyor yani anla artık 430 151 Yanıtla
    Mesut Vatansever:
    Sizden daha çokuz unutma ! 0 0
    veysel:
    Çatla 0 0
  • Mahşerin atlısı:
    boşuna güzelleme yapma sn Erdoğan bir Kürt olarak sana oy falan vermem kaldıki kürtler vermez o GATAyı yaptık kaç kere bu son 313 164 Yanıtla
    My Way:
    Ben Kürt asıllı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyim AkPartiliyim ve hep de öyle olacak. 0 0
  • Hüseyin Ülgülü:
    NE BALTASI LA ŞİMDİ BUNA DA İNANANLAR OLUR 301 127 Yanıtla
    Murat KANDAZ:
    godoş haberlere bi bak 0 0
    Mesut Vatansever:
    Biraz araştır sadece kendi kanalını seyretme 0 0
    9632584444:
    haber oku dingil yalanmı gerçekmi öğrenirsin 0 0
    veysel:
    Yalancının ... 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 02:55:36. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a ''pamuk şeker'' tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement