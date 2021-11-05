Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçemiz olacaktır."
05.11.2021 15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçemiz olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçemiz olacaktır." - İSTANBUL
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçemiz olacaktır.' - Son Dakika
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