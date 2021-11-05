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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçemiz olacaktır." - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçemiz olacaktır."

05.11.2021 15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçemiz olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçemiz olacaktır." - İSTANBUL

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçemiz olacaktır.' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçemiz olacaktır." - Son Dakika
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