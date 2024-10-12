Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak

Politika

Bu gece büyük bir zam daha gelecek

Milyonlarca kişi asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı merak ederken herkes "2025 maaş zamları ne kadar olacak?" sorusuna yanıt ararken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kulislerde özellikle emekli maaşlarına yapılacak zam oranıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sürpriz' yapabileceği konuşuluyor.

"EN AZ 5 PUAN EKLEYEBİLİR"

Hükümete yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük de bu iddiaları doğrular nitelikte bir çıkışa imza attı. Emeklilerin bir buçuk iki yıldır durumunun iyi olmadığını belirten Küçük "Cumhurbaşkanımızın emeklilere iyileştirme yapacağını düşünüyorum. Tayyip bey en az 5 puan ekleyebilir" diye yazdı.

"AK PARTİ BEDELİNİ SEÇİMDE ÖDEDİ"

Açıklamasının devamında emekliler arasında ekonomik durumunun kötülüğü nedeniyle, sandığa gitmeyenler ve muhalefete oy verenler olduğunu belirten Küçük, "AK Parti bunun bedelini seçimde ödedi. Şu anda bir öğretmen 48 bin TL alıyor. Emekli bir öğretmen 28 bin TL alıyor. Arada yüzde 70'lik bir fark var. Çalışan öğretmen tabi ki 48 bin TL alsın ama emekli öğretmen de en az bir 35 bin TL alsın ki sorun çözülsün. O yüzden emeklilere sayın Erdoğan'dan bir seyyanen zam veya bir iyileştirme bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Öte yandan Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Piyasaların ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,39 oldu. Katılımcılar kasımda yüzde 1,96, aralıkta yüzde 1,68 enflasyon tahmini yaptı. Yıl sonu enflasyonu ise yüzde 44,11 hedefini verdi. Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon yüzde 15 civarında hesaplanıyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 38, üst bandı ise yüzde 42 olarak belirlenmişti. Ekonomistler, beklentileri aşan eylül enflasyonunun ardından Merkez Bankası hedefinin üzerine çıkılabileceğini belirtti.

EMEKLİ ZAM SENARYOSU

İşçi emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda emeklilerin yıl sonu zam oranı yüzde 15 civarında olacak.

MEMUR ZAM SENARYOSU

Memur ve memur emeklileri, 6 aylık enflasyonun yüzde 15 civarında gelmesi halinde yüzde 4,5 seviyesinde enflasyon farkı elde edecek. Ayrıca memurlar, 7. Dönem toplu sözleşmesinden doğan yüzde 6'lık zam hakları bulunuyor. Bu durumda memurların maaşları yüzde 11 civarında artış gösterecek.