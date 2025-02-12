Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da Mehter Marşı'na eşlik etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da Mehter Marşı'na eşlik etti

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Asya-Pasifik turu kapsamında gittiği Endonezya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onuruna yemek verildi. Liderler ve heyetlerin katıldığı yemekte, iki ülkenin kültürel sembolik müzikleri dinletildi. Mehter Marşı çalındığı esnada Erdoğan marşa eşlik etti.

12.02.2025 13:27
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Şubat'ta başlayan Asya-Pasifik turu çerçevesinde Malezya'dan sonra Endonezya'ya gitti. Burada resmi törenle karşılanan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile görüşmelerde bulundu. İki lider iki ülke arasında toplam 13 anlaşma imzaladı.

ERDOĞAN MEHTER MARŞINA EŞLİK ETTİ

Erdoğan'ın onuruna verilen akşam yemeğinde liderler ve heyetler bir araya geldi. Yemeğin müzik programında her iki ülkenin kültürel sembolik eserleri dinletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı'nın çalındığı esnada marşa sözleriyle eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya\'da Mehter Marşı\'na eşlik etti

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da Mehter Marşı'na eşlik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Çelikk:
    Yakışıyor mu Sana Ülke Kan Ağlıyor Ohhh Ne Güzel 79 35 Yanıtla
  • Ümit Onur:
    Dünya lideri RTE.. 28 81 Yanıtla
  • ferhat eser:
    arabadaki görüntüler çok sempatikti malezya geziniz pozitif enerji veriyor sayın cumhurbaşkanım uzak doğunun enerjisi bir başka güzel insanları hep enerji dolu samimi içten insanlar 22 59 Yanıtla
  • murat2069:
    ver mehteri bu millet sever osmanlı torunları mehter marşı ile uyumayı istiklal marşı ile birgun uyanacak bu millet 62 14 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Yeni zamlar gelsinnnnnn soğaaan ekmek yeriz zamdan vazgecmeyizzzz 38 13 Yanıtla
  • GARİP DERVİŞ:
    maşallah. 23 21 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Bir de bilseler geçtiğmiz yıllarda Mehter takımının Avrupa turnesinden sadece 2 kişi olarak geri döndüğünü.. Gerisi Avrupa’ya kaçmıştı :)) 32 3 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Endonezya lılar Lider olduğunu biliyor. Bizim içimizdeki İyliklisler Halea Hazımedemiyorlar. Rabbim uzun ve Sağlıklı günler versin Reysi Cumhurumuza. 18 12 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    birşey söyleyeyim, neyse boşverin 21 6 Yanıtla
  • Yunus Kaba:
    dünya lideri evet tek bi sorun kendi Milletini hiç düşünmedi 12 11 Yanıtla
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