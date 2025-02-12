Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya\'da Mehter Marşı\'na eşlik etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Şubat'ta başlayan Asya-Pasifik turu çerçevesinde Malezya'dan sonra Endonezya'ya gitti. Burada resmi törenle karşılanan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile görüşmelerde bulundu. İki lider iki ülke arasında toplam 13 anlaşma imzaladı.

ERDOĞAN MEHTER MARŞINA EŞLİK ETTİ

Erdoğan'ın onuruna verilen akşam yemeğinde liderler ve heyetler bir araya geldi. Yemeğin müzik programında her iki ülkenin kültürel sembolik eserleri dinletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı'nın çalındığı esnada marşa sözleriyle eşlik etti.