Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon en kısa zamanda aşağıya inmeye başlayacak - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz, zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar. Göreve geldiğimde bu enflasyonu nasıl düşürdüysek, yine indireceğiz. Biz kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Milletimizi, vatandaşımızı faize ezdirmeyeceğiz. İnşallah en kısa zamanda da enflasyon aşağıya inmeye başlayacak. Çünkü faiz sebep, enflasyon neticedir. Bu da benim tezimdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Afrikalı gençlerle bir araya geldi. Burada gençlere hitap eden Erdoğan, "Afrika kıtasıyla kökü 10'uncu yüzyıla uzanan derin ilişkilerimiz bulunuyor. Afrikalı kardeşlerimiz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Biz de göreve geldiğimiz 2002 yılından itibaren Afrika ile dostluğumuzun ve iş birliğimizin gelişmesine özel önem verdik. Başbakanlık görevim dahil bugüne kadar 30 Afrika ülkesini toplamda 50 defa ziyaret ettim. Çoğu ilk kez olmak üzere kıta genelinden pek çok devlet ve hükümet başkanını da ülkemizde ağırladık. Sadece bu yıl Covid-19 salgınına rağmen Sahra Altı Afrika'dan 38 üst düzey heyeti Türkiye'de misafir ettik. Aramızdaki mesafeye rağmen Afrika ülkelerini yakın birer komşumuz daimi dostlarımız olarak addediyoruz" diye konuştu.

'TÜRK FİRMALARI AFRİKA GENELİNDE 1150'DEN FAZLA PROJE ÜSTLENİYOR'Afrika'nın meselelerine ilişkin olarak kıtadaki ortaklarıyla aynı vizyonu, aynı hassasiyeti paylaştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Dillerimizin, ırklarımızın, renklerimizin farklı olması bizim için ne bir utanç ne de bir üstünlük vesilesidir. Bilakis bunların tamamı Allah'ın biz kullarına bahşettiği bir zenginlik, bir lütuf, bir ikramdır. Bu anlayışla tüm çalışmalarımızı insan onuruna yaraşır, sürdürülebilir, adaletli bir kalkınma hedefi doğrultusunda yürütüyoruz. Kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi dışlamadan Afrika halklarıyla dayanışmamızı arttırıyoruz. Ekonomik ilişkilerimizi eşit ortaklık temelinden kazan kazan anlayışı üzerine inşa ediyoruz. Türk firmaları Afrika genelinde toplam değeri yaklaşık 70 milyar doları geçen 1150'den fazla proje üstleniyor. Kıta çapındaki yatırımların değeri 6 milyar doları aşıyor. On binlerce Afrikalı kardeşimiz bu şirketlerimizde istihdam ediliyor. Birlikte kazanmanın bereketine inanan bir millet olarak inşallah bundan sonra da ilişkilerimizi bu eksende ilerletmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE'Yİ İKİNCİ VATANINIZ OLARAK KABUL EDİN'Tüm bunları yaparken temel amaçlarının gençlere daha adil, daha huzurlu ve daha müreffeh bir dünya bırak olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Çünkü sizler hem bizim hem de geldiğiniz ülkelerin istikbalisiniz, umudusunuz. Geleceğimizi sağlıklı bir şekilde inşa etmek için nitelikli, vizyoner, erdem ve vicdan sahibi gençlere ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bu amaçla gerek ülkemiz içinde gerekse yurt dışında bir çok projeyi hayata geçirdik. Geçmişte farklı kurumların farklı statülerde verdiği bursları 2012 yılından itibaren 'Türkiye Bursları' adı altında yeniden düzenledik. Kısa sürede büyük başarı kaydeden bu projeyle eskiden 5-6 ülke ile sınırlı kalan çalışmaları hamdolsun bugün 180'i aşkın ülkeye teşmil ettik. Devletimizin verdiği burslar sayesinde mezun olmuş ve bugün ülkesinde bakan, siyasetçi, iş adamı, akademisyen, bürokrat olarak hizmet eden 70 bini aşkın mezunumuz var. Türkiye Bursları'ndan 14 binden fazla Afrikalı kardeşimiz de faydalandı. Gerek burslu olarak, gerek kendi imkanları ile Türkiye'de eğitim alan siz gençlerimizi milletimizin gönül elçileri kabul ediyoruz. Kendi evlatlarımızın geleceği konusunda ne hissediyorsak, onların üzerine nasıl titriyorsak emin olun sizler için de aynı duyguları taşıyoruz. Türkiye'yi ikinci vatanınız olarak kabul etmenizi sizlerden özellikle rica ediyorum. Ülkelerinizde döndüğünüzde her biriniz Türkiye'nin ve Türk milletinin fahri temsilcileri olarak inşallah bizleri temsil edeceksiniz" dedi.'EN KISA ZAMANDA DA ENFLASYON AŞAĞI İNMEYE BAŞLAYACAK'Ardından Türkiye'de eğitim gören Mali Cumhuriyeti vatandaşı bir gencin Türkiye'nin ekonomik mücadelesiyle ilgili sorusuna cevap veren Erdoğan, ekonomik kurtuluş savaşı mücadelesini başarılı bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi: "Biz asgari ücret açıklaması yaptık. Bu asgari ücret açıklaması son 50 yılın en önemli artışının, yüzde 50 gibi bir artışın olduğu bir açıklamadır. Ayrıca gelir vergisi ve damga asgari ücretten soyutlanmıştır. Halkımız bunu anlıyor. Açıkladığımız 4 bin 250 lira ile halkımız inanıyorum ki iktidarın ne denli halkının yanında olduğunu böylece görmüş oldu. Bir diğer açıklanan karar daha var. O da faizin özellikle 100 baz puan düşürülmüş olması. Tabii muhalefet ve malum çevreler bizim faizdeki bu tür kararlılığımızı asla kabullenemiyorlar. Ama ben de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak faize karşı olduğumu bu göreve geldiğimden beri hep söyledim. Çünkü faiz, zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar. Eninde sonunda, biz bu enflasyonu göreve geldiğimde nasıl düşürdüysek, o zaman 4 puana kadar indirdik, yine düşüreceğiz. Ama ben vatandaşımı, halkımı faize ezdirmeyeceğim. Bakın bugün Amerika enflasyonda çok ciddi bir sıkıntının içinde, Avrupa aynı şekilde çok ciddi bir sıkıntının içinde ama Türkiye'de de faizciler ne yazıkki bu işi hala savunmanın gayreti içerisinde. Ben de diyorum ki, biz kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Milletimizi, vatandaşımızı faize ezdirmeyeceğiz. İnşallah en kısa zamanda da enflasyon aşağıya inmeye başlayacak. Çünkü faiz sebep enflasyon neticedir. Bu da benim tezimdir."'ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI OLDUĞU SÜRECE SURİYELİ MİSAFİRLERİMİZİ KOVAMAYIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gencin 'Biz Afrikalılar bazen ırkçı tavırlara maruz kalabiliyoruz. Irkçılıkla mücadelede alınabilecek önlemler sizce nelerdir?' sorusuna da şu şekilde yanıt verdi:

"Şunu öncelikle bütün samimiyetimle söylemem lazım. İktidar partisi AK Parti olarak bizim bir defa ırkçılık noktasında kesin karşı duruşumuz var. Çünkü bizim dinimizde ırkçılık yasaklanmıştır. Bizim dinimizde ırkçılık yoktur. Maalesef bizde muhalefet partisinin özellikle de son dönemlerde Suriyelilere karşı bir tavrı var. 'İktidar olduğumuzda Suriyelileri kendi memleketlerin göndereceğiz' filan diyor. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz şu an yaklaşık 4 milyon Suriyeliye ülkemizde ev sahipliği yapıyoruz. Irak'tan gelenlerle beraber bu 5 milyon. Hepsine ev sahipliği yapıyoruz. Niye ? Çünkü hepsi de bizim misafirimizdir, hepsi de kendi yurtlarından zevkle ayrılmadılar. Yaşama imkanı bulamadıkları için ülkelerinden ayrıldılar. Bunlara biz tabiki kapılarımızı açtık ve onlara da ev sahipliği yapıyoruz. Bundan sonra da Erdoğan bu ülkede Cumhurbaşkanı olduğu sürece AK Parti bu ülkede iş başında olduğu sürece biz asla bu misafirlerimizi bu ülkeden kovmadık, kovamayız. Irkçılık bizim dinimizde men edilmiştir. Ne Arap'ın beyaza, ne beyazın Arap'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece Allah'a olan yakınlaşmayladır. Ölçü bu. Biz Müslümanlar olarak böyle bir ayrımı yapmayız, yapamayız. Çünkü ebedi alemde bunun hesabını veremeyiz."