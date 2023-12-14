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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Erbakan görüşmesinin perde arkası! Destek karşılığında Konya'yı istemiş - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Erbakan görüşmesinin perde arkası! Destek karşılığında Konya'yı istemiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan arasında gerçekleşen toplantının detayları ortaya çıktı. Erbakan'ın yerel seçim için AK Parti'ye İstanbul, İzmir ve Ankara'da destek verebileceklerini söylediği ancak bunun için bir şart sunduğu öğrenildi. Buna göre Erbakan da kendisi ve babası Necmettin Erbakan için önemli olan Konya'da belediyenin kendilerine verilmesini istedi.

14.12.2023 - 09:30,  Güncelleme: 09:45
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Yerel seçim çalışmalarını hızlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü. Erbakan'ın bu toplantıda seçimde AK Parti'yi destekleme karşılığında, Necmettin Erbakan'la anılan ve YRP için önem taşıyan Konya'yı istediği öne sürüldü.

YEREL SEÇİM İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti Genel Merkezi'nde önceki gün yaklaşık 50 dakika süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul, Ankara ve İzmir için destek istediği ancak Erbakan'ın bu destek için bir şart sunduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Erbakan görüşmesinin perde arkası! Destek karşılığında Konya'yı istemiş

DESTEK KARŞILIĞINDA KONYA'YI İSTEDİ

Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir için destek verebileceklerini belirten Erbakan'ın AK Parti'nin Yeniden Refah Partisi'ne büyükşehirlerden birinde destek vermesi halinde konuyu parti yönetimine aktaracağını söylediği aktarıldı. Cumhuriyet'in haberine göre Erbakan; AK Parti'ye destek verme karşılığında Refah Partisi'nin kurucusu Necmettin Erbakan'la anılan ve kendileri için önem taşıyan Konya Büyükşehir Belediyesi'nin YRP'ye bırakılmasını istedi.

Erbakan, toplantının ardından yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Seçimle ilgili birtakım konular müzakere edildi ancak şu aşamada bu kadarıyla iktifa etmek daha uygun olur. Bizim de teşkilatımızla, yetkili kurullarımızla değerlendirmeler, istişareler yapmamız gerekir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Erbakan görüşmesinin perde arkası! Destek karşılığında Konya\'yı istemiş
YORUMLAR (3)
  • salihb: sesini duyurmak istiyorsan masada yerin olmasını istiyorsan bazen bükemediğin eli öpeceksin. Bence Erbakan doğrusunu yapıyor. Ana muhalefetten daha iyi muhalefet yapıyor olması gereken yerlerde. Yanıtla 6 11
  • Serkan Basar: Onu köyden atmazsak, yarın açlıktan ölür, birbirinizi yeeer telef olup gidersiniz. Ne eviniz kalııır ne de barkınız (Arif Efendi ) :) Yanıtla 4 2
  • muharrem Sarıtaş: Böyle giderse seçmenin oyu üzerinden pazarlık yapanin varacağı yol yol değildir. Yanıtla 30 6

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Erbakan görüşmesinin perde arkası! Destek karşılığında Konya'yı istemiş - Son Dakika
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