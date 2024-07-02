Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası yaptığı açıklamada, CHP lideri Özgür Özel'in sık sık dile getirdiği "erken seçim" konusuna kapıları kapattı. Erdoğan, "Türkiye son 1 yılını seçim gündemiyle geçirmişken bölgemizde her gün yeni bir kriz, çatışma patlak verirken, milletimizin çözülmesi gereken meseleleri varken muhalefetin buna meyletmesi doğru değildir. İş dünyasından siyasetçisine, esnafından memuruna, ev hanımından öğrencisine kadar herkes planını programını buna göre yapmalıdır." dedi.

02.07.2024 20:41  Güncelleme: 21:03
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Kabine toplantısı sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim konusunda net konuştu. Erken seçim olmayacağını belirten Erdoğan, "Türkiye son 1 yılını seçim gündemiyle geçirmişken bölgemizde her gün yeni bir kriz, çatışma patlak verirken, milletimizin çözülmesi gereken meselesi varken muhalefetin buna meyletmesi doğru değildir. İş dünyasından siyasetçisine, esnafından memuruna, ev hanımından öğrencisine kadar herkes planını programını buna göre yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN ERKEN SEÇİMLE İLGİLİ NET MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sık sık dile getirdiği "erken seçim" çağrısıyla ilgili net konuştu. Erken seçime kapıları kapatan Erdoğan, herkesin planını buna göre yapmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın

"MİLLETİMİZ SON SÖZÜNÜ SÖYLEDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "14-28 Mayıs'ta yasama ve yürütmede son sözünü söyleyen milletimiz 31 Mart'ta da yerel yönetimlerde kimleri başında görmek istediğini belirtmiştir. Seçimler elbette demokrasinin bayramı, şölen günüdür. Tarihimizde sandıkta tezahür eden iradeyi yok sayanların olduğu da ülkemizin bir gerçeğidir. Kimi zaman sandığın itibarına gölge düşürerek yaptılar, kimi zaman seçmene hürmetsizlik ederek yaptılar.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ERKEN SEÇİM YOKTUR"

Son dönemde bu kibirli tavrın, seçmen iradesinin yok sayma aymazlığının yeniden nüksettiğini görmekteyiz. Erken seçim tartışmalarına bu zaviyeden bakılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu tartışmalar muhalefet cephesindeki iç savaşın dışa yansımasından ibarettir. Cumhurbaşkanlığı sisteminde erken seçim yoktur. Bunun yerinde seçimlerin yenilenmesi kararı alınması vardır. Hiçbir temeli olmayan bu tarz sahte gündemlerle muhalefet kendi içindeki bilek güreşini perdelemeye çalışmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın

"HERKES PLANINI BUNA GÖRE YAPSIN"

Biz sadece ve sadece işimize odaklanıyoruz. Türkiye son 1 yılını seçim gündemiyle geçirmişken bölgemizde her gün yeni bir kriz, çatışma patlak verirken, dünya belirsiz girdabında sürüklenirken, ülkemizin ve milletimizin çözülmesi gereken meselesi var iken, sırf eski ve yeni takım arkadaşlarına çalım atmak için bu tür şartlara meyledilmesini doğru bulmuyoruz. İş dünyasından siyasetçisine, esnafından memuruna, ev hanımından öğrencisine kadar herkes planını programını buna göre yapmalıdır. Fuzuli gündemlerin peşine takılmadan milletin emanetini vermeye gayret edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Türkiye, Kabine, Dünya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • kuzeyli baba: Erken seçim olacak bi durum yok ortada herkes tıkır tıkır maaşını alıyor tüm fabrikalar eleman arıyor osb ler de fabrikalar açılıyor turizim desen rekor kırılıyor erken seçim bu ülkeye ihanettir ülke ekonomisini eyt ve üzücü olan depremler sarstı ama yıkılmadık çok şükür daha iyi olacağız nice canlarımızı verdik toprağa en üzücü olan da bu Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah hepsinin 58 123 Yanıtla
    Dadaş 20: sonuna kadar katiliyorim kuzeyli baba onca can gitti onca deprem sonrasi kac tane sehir kuruluyor para akiyor onu hesap eden yok 32 33 Aydın Yılmaz: ne eyt si kardeşim eytnin parası seneler önce ödendi bu eytlinin değil Türkiye'nin sorunudur. benim sigorta başlangıcım diyirki 25 yıl 5.000 gün sen bunu bir gecede değişirsen ve hükümet bu yanlışı duzeltmisse bu eytlinin suçu değildir. 26 5 V. A.: Milletin alım gücü niye bitik!! 2 içecek 2 dilim pasta neden 500 TL lan açıkla ozaman ? 7 2 Depechs Modes: eyt acin ne merak ettim 1 3 Ali Arslan: Halk erken seçim isterse o kapanan kapılar açılır,halkın iradesi devletin oluşumudur 0 0
  • Süleyman Işık: 25 yıldır bir kişi aynı koltukta durursa,malesef o koltuğa şartlı olur,çünkü kaybedeceği çek şey var.. 90 28 Yanıtla
  • Sagamore: ekonomisttir kendisi,iyi hesap yapmıştır 78 11 Yanıtla
    Dadaş 20: ekonomist olmayabilir ancak dunya lideridir. varmi daha iyisi 17 49 Depechs Modes: dadaş aklına 16 2
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