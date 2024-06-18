Erdoğan ve Paşinyan arasında önemli görüşme! İşte masadaki konular - Son Dakika
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Politika

Erdoğan ve Paşinyan arasında önemli görüşme! İşte masadaki konular

Erdoğan ve Paşinyan arasında önemli görüşme! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin ön koşullar olmaksızın tamamen normalleştirilmesine dair siyasi iradelerini vurguladı. Öte yandan Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı da kutladı.

18.06.2024 22:29  Güncelleme: 22:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin detayları duyurdu. İletişim Başkanlığının X'teki sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran 2024 tarihinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Başbakan Paşinyan Sayın Cumhurbaşkanımızın Kurban Bayramı'nı kutlamış; Sayın Cumhurbaşkanımız da Başbakan Paşinyan'ı önümüzdeki Vardavar-Hz.İsa'nın Başkalaşımı Bayramı münasebetiyle tebrik etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Erdoğan ve Paşinyan arasında önemli görüşme! İşte masadaki konular

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME

Açıklamanın devamında, "Sayın Cumhurbaşkanımız yakın zamanda Ermenistan'ın kuzey bölgelerinde meydana gelen sel felaketinden dolayı Başbakan Paşinyan'a başsağlığı dileklerini iletmiştir. Görüşmede her iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin önkoşullar olmaksızın tamamen normalleştirilmesine dair siyasi iradelerini vurgulamışlardır. Bu bağlamda, liderler, iki ülkenin Özel Temsilcileri arasındaki görüşmelerin devamının önemine işaret etmiş ve şu ana kadar üzerinde uzlaşmaya varılan hususları teyit etmişlerdir." denildi.

Kritik telefon görüşmesinde liderlerin ayrıca, Türkiye ve Ermenistan'ın üst düzey yetkilileri arasında devam eden diyaloğu memnuniyetle not ettikleri ve bölgedeki son gelişmeler ile uluslararası gündemi de ele aldıkları bildirildi.

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Son Dakika Politika Erdoğan ve Paşinyan arasında önemli görüşme! İşte masadaki konular - Son Dakika

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