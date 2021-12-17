Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali kabul etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisindeki görüşme basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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