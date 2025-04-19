Cumhurbaşkanı Erdoğan ''felaket'' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''felaket'' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

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Katıldığı canlı yayında nüfus artış hızının düşük olmasına dikkat çeken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ''Bugün alarm seviyesindeyiz. Bugün doğurganlık hızımız 1.51 hızında. Üretimden istihdama sağlığa pek çok boyutu var. Askere gönderemeyecek genç bulamayabiliriz'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili ''Varoluşsal bir tehdit, bir felaket'' açıklamasını yapmıştı.

19.04.2025 10:52  Güncelleme: 11:07
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Katıldığı CNN Türk canlı yayınında gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'deki nüfus artış hızına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"ASKERE GÖNDERECEK GENÇ BULAMAYABİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta "Varoluşsal bir tehdit, bir felaket" olarak nitelendirdiği nüfus artış hızına ilişkin son rakamları paylaşan Bakan Göktaş, "Bugün alarm seviyesindeyiz. Bugün doğurganlık hızımız 1.51 hızında. Nüfusun kendini yenileme oranı 2.1'dir. Şu an Türkiye kendini yenileyemiyor. Yaşlanıyoruz. Üretimden istihdama sağlığa pek çok boyutu var. Askere gönderecek genç bulamayabiliriz. 2050 yılında nüfusumuz top seviyeye ulaşıp azalmaya başlayacak. 65 yaş nüfusumuz yüzde 10'u aştı. Çocuk sayımız azalırken bakıma muhtaç olan nüfusumuz artacak. Sosyal hizmetlerin değişmesi işgücü piyasasında bozulmalara yol açabilir. Cumhurbaşkanımız 2007'den bu yana buna varoluşsal bir tehdit olarak bakmıştı. Cumhurbaşkanımızın ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı" dedi.

Bakan Göktaş'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Dedem 1969'da Afyon Emirdağ'dan Belçika'ya göç ediyor. Ben de orada doğdum. Dedem Belçika'nın ilk Türk marketçisi. Babamlar da market işletti. Ben de okul sonrası o markette çalıştım. Kasiyerlik yaptım. Meyve sebze yerleştirdim. Siyasi kariyerimin topluma yönelik aktifleşmemin başlangıcı oldu.

"BEN SİYASETE BAŞLADIKTAN SONRA MİLLETVEKİLİ OLDUM"

Ben siyasete başladıktan sonra milletvekili oldum. Engelle karşılaşmadığım dönem olmadı. Ben Avrupa'nın ilk baş örtülü milletvekiliydim. Gençlerin sesi olmak için siyasete atılmıştım. Önyargıların çok yoğun olduğu bir ortamdı. İsviçre'de minareler Fransa'da burka yasaklanmıştı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÖNDERLİĞİNDE..."

2006'da belediye meclis üyesi oldum. 2009'da milletvekili olduğumda önyargılı bir ortamdı. O zaman Türkiye'de bir başörtü yasağı vardı. Türkiye'de bir vesayetçi vardı. Cumhurbaşkanımız o vesayetle mücadele etti. İlk başörtülü milletvekili 2015'te meclise girebildi. Çok şükür Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu yasaklar geride kaldı. Kadınlar toplumun her alanında güçlü. Şu anda bütün kadınlar tam eşit. Ondan öncesinde hak ve özgürlüklerden bahsedemezdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Kadın temsil oranı 2002 oranı 4.9 iken bugün yüzde 20'lere ulaştı. İlk başörtülü kadın büyükelçi, ilk başörtülü vali bu dönemde atandı. Doktor mühendis genel müdür atanabiliyor. Kadın büyükelçi oranı 2002'de 6.9 iken bugün yüzde 27'lerde. Kadın akademisyen, profesör sayısı da arttı.

"KALBİMİZİN BİR KÖŞESİ HER ZAMAN TÜRKİYE İLE ARTTI"

Ben 2009'da bütün Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekiliyim. Şimdi Belçika'da senatör var. ABD'de bile yoktu. ABD'de ilk başörtülü milletvekili 2015'te seçildi. Ben 2006'da belediye meclisine seçildim. Bana 'başınızı açma' şartı ile belediye başkan yardımcısı olabilirsin demişlerdi. Şimdi Brüksel'de başörtülü belediye başkan yardımcısı var. Türk toplumu girişimcidir. Avrupalı Türk toplumu girişimci, çalışkan, azimlidir. Zaman zaman eleştiriler oldu "buraların dillerini öğrenemediler" diye ama o ülkelerin de bir entegrasyon politikası yoktu. Kimi Türkler 2-3 sene çalışayım diye gitti şimdi 4. kuşağa gidiyorlar. Çok kimlikli Avrupalı Türkler aslında zenginliktir.

Ülkemizi her zaman yakından takip etti. Türk öğrenci derneği kurmuştuk. Ne zaman Türk karşıtı bir olay olsa hemen gider Türkiye'yi savunurduk.

Belçika'da en aktif kadınlardan biriyim orda ödül aldım. Lübnan'dan ödül aldım. Büyükelçilik dönemimde Cezayir'den ödül aldım. Cezayir ilk defa bir Türk büyükelçiye ödül verdi. Belçika'nın en etkili 100 kadını arasında gösterildim. Önemli olan yaptığınız hizmettir.

"İHRAÇ EDİLMEYİ KABUL ETTİM"

2009'da birinci dönem milletvekilliğim çok kolay olmadı. 2014'te partim beni bir kez daha aday gösterdi. Ben "Bu zorlukları yine yaşayacaksam yolumu çizeyim" dedim. Yeniden seçildim. Ancak o dönem parti başkanım değişmişti. Benimle yan yana fotoğraf çekinmek istemiyordu. Zor bir süreçti, stresliydi. Ben de kabuğumu kırmış oldum. 2015'te Ermeni iddialarının yüzüncü yılıydı. Parti başkanım "Bunu tanımazsan partiden ihraç olursun" dedi. Ben de değerlerim doğrultusunda bu iddiaları kabul etmedim ve ihraç edilmeyi kabul ettim.

"BEN DEĞERLERİM İÇİN DİK DURDUM"

Ben bağımsız milletvekili olarak 4 yıl daha görev yaptım. Ben değerlerim için dik durdum. Ölümle tehdit edildim. Yoğun tehdit ve hakaretler aldım. 7 aylık hamileydim o dönem. Ağır bir tecrübeydi. Avrupa'da pek çok kadın başörtülü olduğu için tecrit ediliyor. Fransa baş örtülü sporculara milli müsabakalara katılmalarını yasakladı. Orada gerçekten kendini sorgulaması gerekenler var.

DOĞURGANLIK HIZI

Çoklu programlar hayata geçiriyoruz. 2023 yılında doğurganlık hızımız 1.62'ydi. Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünde aileyi merkeze alan bir konuşma yaptı. 8. Aile Şura'mızı gerçekleştirdik. 81 ilimizde 15 bin vatandaşımızla bir araya geldik. Aileyi koruma ve eylem planımızı hayata geçirdik. Nüfus politikalarına yönelik daire başkanlığı oluşturduk. Milli mücadeleyi de ailelerle yaptık. 15 Temmuz'u da ailelerle aştık.

AİLE DESTEK PROGRAMI

25 Aralık 2024'te Nüfus Politikaları Kurulu oluşturduk. Evde bakım modelleri, çalışan kadınların bakım modelleri gibi konuları ele alıyoruz. Çalışan kadınlara kreş sayılarının artırılması ve komşu anne gibi projeleri hayata geçiriyoruz.

Biz 13 Ocak'ta bu yılını aile yılı ilan ettik. 13 Ocak'ta sayın Cumhurbaşkanı iki müjde verdi. Biri evlilik kredisi dediğimiz fon. Aile ve gençlik fonu 150 bin liralık bir destek. 18-29 yaşında evlenecek gençlere verilecek bir fon.

İlk defa evlenecekleri kapsıyor. Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep illerinde başlattık önce. Bu fon çıktıktan sonra pilot bölgede 18-29 yaş arası evlenenler sayısı yüzde 64'ü buldu. Evlenmeyen ve boşananların sayısı da hızla artıyor.

"BU FONA 91 BİN 129 ÇİFTİMİZ BAŞVURDU"

Bu fona 91 bin 129 çiftimiz başvurdu. Diğer müjdemiz doğum destek sistemimizi güncelledik. İlk doğan çocuğa 5 bin lira tek seferlik destek. İkinci çocuğa aylık 1500 TL çocuk 5 yaşına kadar annenin hesabına destek. Üçüncü çocuk için annenin hesabına ayda 5 bin TL destek. 169 bin 921 başvuru aldık.

"İLK ÖDEMEYİ ANNELERİN HESABINA MAYIS AYINDA YATIRACAĞIZ"

İlk ödemeyi annelerin hesabına mayıs ayında yatıracağız. Birinci çocuk oranı yüzde 43. En çok başvuru İstanbul, ikincisi Ankara, üüncüsü Şanlıurfa.

BEYAZ EŞYADA İNDİRİM GELİYOR: BURADAN FİRMALARA ÇAĞRI YAPIYORUZ

Bu destek sayesinde gençler evlilik tarihlerini erkene aldılar. TCDD şehirler arası seyahatlerde yeni evli çiftlere yüzde 50 indirim, aile yılı kapsamında da yüzde 15 indirim yapıyor bu sene. THY yüzde 15 indirim yapıyor. 3 ile 9 kişi arasında aynı soyadı taşıyan ailelerimiz yararlanabiliyor. Beyaz eşya çok maliyetli. Bazı firmalarla protokol sağlıyoruz. Yeni evlilere yüzde 10 ile yüzde 40 arasında indirim sağlayacağız. Buradan firmalara çağrı yapıyoruz.

İstanbul'da Arnavutköy belediyemiz var. Evlenenlere 30 bin TL destek veriyor. Gaziantep belediyesi 41 yıllık evli çiftleri umreye gönderiyor. Emirdağ belediyesi düğün salonu sağlıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan \'\'felaket\'\' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ''felaket'' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (65)

  • Gürhan AKSOY:
    Doğurganlık oranlarının düşmesinden şikâyet ediyor ama kimse dönüp 'Neden insanlar çocuk yapmıyor?' sorusunun cevabını düşünmüyor. Gençler evlenemiyor, evlenen geçinemiyor. Kiralar uçmuş, gıda fiyatları tavan, güvenli bir gelecek hayal olmuş. Çocuk bakmak lüks değil, artık bir mucize. İnsanlar kendi hayatlarını sürdüremiyorken, nasıl bir de çocuk sahibi olmayı düşünsün? Nüfus artışı istiyorsanız önce gençlere umut, ailelere destek, millete nefes verin. Bu gidişle bırakın askere genç göndermeyi, ülkeyi ayakta tutacak kimse kalmayacak! 457 16 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Bunun tek sorumlusu sensin zaten ekonomi benden sorulur bunlar anlamaz bilmez diyerek içine ettin ya ne çabuk unuttun. Millet senin demenle mi çocuk yapacak aklı yokmu milletin. Sen önce içine ettiğin ekonomiyi düzelt milletin geçim sıkıntısını gider bak bakalım 3 mü yapıyor 5 mi yapıyor çocuk o zaman gör. Herkes senin gibi bir eli yağda bir eli balda saraylarda saltanat sürmüyor. 336 29 Yanıtla
  • Narkoz null:
    burda açım diye zırvalayanların kesinlikle bir evi bir arabası ve aylık iyi bir geliri vardır dünya krizle boğuşuyor turkiyede aynı bide üstüne korona dönemi ve ülkemizde 11 ilde büyük yıkıma uğratan depremler oldu hangi ülke kalkabilir bu felaketten ama buna şükürler olsun bazı gözler var görmez kulaklar var duymaz işleri güçleri devleti kötülemek karalamak cumhurbaşkanına hakaret bide milyarları çalan kişilere sahip cikmak sahte diplomalı birini başa getirmeye çalışmak Allah sizin gibilere firsat vermesin 35 288 Yanıtla
  • kadir kınay:
    sayenizde çocuk yapmak cesaret işi oldu millet kendi karnını foyuramiyor çocuk mu baksin 282 19 Yanıtla
  • MeMento Mori:
    Ekonomiyi batırdınız Gençler rezil olurum diye evlenmeye bakamam diye çocuk yapmaya korkuyor .. 221 18 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    din yikildi mi hersey yikilir… her seyin ozu islamiyettir . turk irki Islamiyet ile yukselmistir . 76 145 Yanıtla
  • Yunus Kaba:
    ülkeyi ekonomik olarak bogdunız bi cocuk diyor yürü git bunlar saraylarındaki ekonomiyi bildiği için böyle düşünüyorlar 173 17 Yanıtla
  • Oooo:
    Sebebi ekonomik darlık. Ekonomik sıkıntının sebebi kim? 163 15 Yanıtla
  • Halil Altun:
    Sorumlu sizsiniz siz bunu bi görün artık millet bırak çocuğu evlenmeye korkuyor sizin yüzünüzden 154 13 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    bunlara hep sizin yalnış hamlelerini sebep oldu ama nasil olsa Türk kavramını kullanamayacak sınız diyordunuz. 116 11 Yanıtla
  • Tuna Han:
    acaba neden bir kez de delikanlı gibi sebeplerden bahsedin be 101 9 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Çocuk yapmayı bırakın, gençler evlenemiyor parasızlıktan. Bir beyaz eşya olmuş 50 bin. Gençler evlenemediğinden kaynana silkiyorlar 71 7 Yanıtla
  • Bülent Bey:
    Yahu 150.000 liraya koltuk takımı alırsın anca, verdiğiniz çocuk başına destek ise aynı emekli ikramiyesi gibi olup her sene arttırılmazsa zaten pula döner birkaç seneye neyse bu destekleri görüp yola çıkmaz 66 9 Yanıtla
  • Ecevit çakar:
    Bu nüfusun tek sebebi rte kira 20 bin gr altın 4 bin özeri evlenmek için en az 1 trilyon lazım eski parayla sonrası geçimsizlik 64 8 Yanıtla
  • Gy224466:
    para mı var çocuk yapıp büyütek. 63 5 Yanıtla
  • poyraz can:
    saye reisim ekonomiden sorumlu olduğundan beri milletin büllüğü kalkmıyor 51 6 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    SURİYELILERİN VE AFGANLILAR SUPER ÇOĞALIYOR..DA ONLARDA ASKERE ALINMIYOR NE OLACAK ŞİMDİ 45 4 Yanıtla
  • null:
    Türk kadın dirdiri yüzünden mevcut evliliklerin çoğuda yavaş yavaş bitecek asıl korkutucu boyut bu asil onzaman çocuk olmayacak , Türk erkeklerinin gözü sosyal medya internet aracılığı ile açılıyor. 14 35 Yanıtla
  • cinarali2019:
    millet evlenemiyor evlenen geçim sıkıntısından boşanıyor bence bunların hepsi sizin yüzünüzden 43 6 Yanıtla
  • ABDULLAH YAYLA:
    NERDEN NEREYE GELDİK. VAY BE... ÖZ ELEŞTİRİ YAPILMALI. NEDEN ÇOCUK YAPMAK İSTEMİYORLAR... 41 4 Yanıtla
  • Aykut Keskiner:
    insanlar gelecekte bir ışık göremedikleri için mi acaba dünyaya bir çocuk getirmiyorlar! 38 6 Yanıtla
  • Semih göktay:
    o zaman bedelli askerligi kaldir 37 4 Yanıtla
  • Oa343862!:
    E beyefendi ülkeyi getirdiğin durum karnı aç olanın kuşu Bile ötmez .Eeee neymiş siz Artık ülke için bekaa sorunu haline gelmişsin demektir. Oğulları gitmedi, Torunları yapsın askerliği. Senelerdir fakirin, fukaranın çocuğu ölüyor askerde 35 4 Yanıtla
  • ismail:
    şu anki hayat pahalılığında 2 çocuğa nasıl bir gelecek sunacağımızı düşünürken bunlar doğurganlık azaldı diye düşünüyor bu konuyu düşünen bir zahmet lendi çocuk yapsın 33 2 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Reis yine suçluyu buldu suçlu ekonomiyi batıran siz değil suçlu yine vatandaş oldu 30 3 Yanıtla
  • Aykut Acır:
    Nasıl evlenip çocuk doğuracak insanlar devletmi var arkada aldığımız maaş kadar kiralar olmuş çocuğa ne gelecek vereceğiz kira eğitim sağlık masrafları nasıl döneceğiz işin içinden çıkacağız 29 3 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    ekonomimin namına koydum millet aç demezler. doğurun aç kalsın çocuklarınız bize zaten köle lazım derler. 24 3 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    Eskiden ekonomi iyiydi çocuk bakılıp büyütülüp okutulabiliyordu şimdi okula giderken çocugunun cebine harrşlık veremez hale gelindi ben bu yorumları okusam istifa ederdim ama işte o koltuk daha önemli ekonomi sizlerin umrunda bile degil siz rahat yaşıyomusunuz o önemli halk umrunuzda bile degil 23 3 Yanıtla
  • Pzvn tlt ylbz:
    tebaa'm kalmadı bebe yapın ?? 23 2 Yanıtla
  • Emre Ceylan:
    ekonomi iyi olsa insanlar çocuk yapar bakamayacam ilerisi kötü diyip çocuk yapmayanlar var 20 3 Yanıtla
  • orhanbayarr21:
    YOKYA BUNU SÜYLEYEN SİZLERMİSİNİZ, NEDEN MİLLETİ YOKSULLAŞTIRDIZ MADEM ZENGİNİ ZENGİN YOKSULU DAHADA YOKSULLAŞTIRDINIZ BU NAS POLİTİKALARIYLA EKONOMİYİ BATIRDINIZ KİM SİZE GÖVENEREK ÇOCUK FALAN YAPAR ARTIK. ENEKLİYİ ADGARİ ÜCRETLİYİ EMEKÇİYİ TÜİK DENEN SAHTE EFLASYONLARINIZLA GERÇEK EFLASYONU BAZ ALMAYARAK SİZİN BİLEREK İSTEYERK MİLLETE PARA VERMEMEK İÇİN SAHTE EFKASYON HESAPLAMANIZ YÜZÜNDEN MİLLET PERİŞAN OLDU KİM SİZE INANIRKI ARTIK HADE ORDANBE 18 3 Yanıtla
  • orhanbayarr21:
    SİZİN MİLLETE PARA VERMEMEK İCİN MAAŞLARA GERÇEK EFLASYON KADAR ZAM YAPMAYARAK SAÇMA SAPAN SAHTE TÜİK E GÜRE MİLLETE GIDIM GIDIM ZAM YAPA YAPA MİLLETİ PERİŞAN ETTİNİZ BUNU NEDEN DEMİYOSUNUZ AKP İKTİDARI OLAN ÜLKEYİ YÜNETEN SİZLER DEYILMISINIZ KAÇ SENEDİR NAS DİYODUNUZ NAS VARKEN SANA BANA NE OLUYOR FALAN DİYEN KİMDİ SORUYOZ ŞİMDİ SANA? AK TROLLER ŞİMDİ ÇIKSIN BURDQ SAHNEDE HALA KONUŞSUN AMA PARALI TROLLERDE BUNU SAVUNAMAZLAR EKONOMİ BATMİŞ SAHTE EFLASYONLARINIZLA MİLLET BİDE ÇOCUKMUŞ YAPACAK İŞİNİZE GELDİĞİNİ YAPAR İŞİNİZE GELDİĞİ ŞEYLERİ DERSİNİZ ALLAHIM MİLLETİN AKLIYLA DALGA GECMEK DAHA NASIL OLSUN 17 3 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Tayyip Erdoğan nın bu ülkenin başında kalması zaten başlı başına felaket...Her alanda çöküş içindeyiz ve görmezden geliyorlar...Osmanlı gibi tamamen dibe vuruncamı göreceksiniz...Bu adamın kaldığı hergün bu ülkeye zarar yazdığını... 15 5 Yanıtla
  • kenan özkaya:
    Bu Ülkede nüfüs yaşlanıyor, doğumlar azalıyorsa, Aynaya baksınlar orada sebebini göreceklerdir. 17 3 Yanıtla
  • EST WEST:
    SIĞINMACI KARDEŞLERİNİZ VARYA ONLAR ARAYI KAPATIYOR TELAŞ YAPMAYIN. KULAKLARI ÇINLASIN ÜMİT ÖZDAĞ IN 16 3 Yanıtla
  • İbrahim Gökçek:
    Bu ekonomiden bahsedenlere Küçük bir not : Daha geçen hırsızın arkasından yürüyerek boykot listeleri yaparak Türk firmalarını boykot eden sizlersiniz. Sizin çobanınız değil mi ki boykottan şu kadar zarar ettirdik, bak sayemizde merkez bankası bu kadar dolar bozdurup bu kadar faiz arttırdı diyen vatan hainliğinin tanımı nedir? Önce sapkanızı önünüze alıp bir düşünün kimin arkasından gidip kahpe emellerine ortak oldunuz Daha 15 temmuz ve diğer devleti zarara uğratma girişimlerinizi saymıyorum 5 14 Yanıtla
  • Erol Kırmızı:
    14 bin asgari ücret alan açken çocuk yapup onun günahını senmi üstleneceksin 18 1 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Memlekette civciv üretip satanları şikayet edip tutuklattiran lobiler olduktan sonra neden çocuk isteyelim yok gerçekten halk çıplak kral gör bunu 15 3 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Okul kantininden haberi tok galiba ogrencilere oglen bir ogun yemek verilsin onergesi chpnin ret ertiniz deniyor hu ne perhiz demezlermi 13 3 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Doganlarda yurtdisina gotmeye calisoyor once gencleri vatanda tutunda.laf 13 3 Yanıtla
  • Ahmet Yıldız:
    çocuk yardımını 300 liradan 10 bine cikartin o halde 11 2 Yanıtla
  • Selçuk Durgel:
    iş yok aş yok gençler nasıl evlensin zamane kızları zaten tuhaf en ufak tartışmada boşanıp nafaka alıyor bü işte genleri korkutuyor bu nafakaya zaman tarih vermek lazım ömür boyu ödeyenler var düğün masrafı en az bir trilyon 10 0 Yanıtla
  • 205622:
    Suriyeliler askere gider bizim yerimize ekonomi okadar kötü ki millet evlenemiyor gecinemiyor siz takmisiniz çocuk tabi tuzunuz kuru gemicikler çalışıyor akşam madda yoğurdu Medine hurması yeniyor 9 0 Yanıtla
  • Osman Ak:
    Adam olsun Kadın olsun yeterli kazanç kendilerine sağlayamıyor çocuğa nasıl baksın 8 0 Yanıtla
  • Burak üstün:
    evlenemiyoruz bile maddiyattan dolayı sizin yüzünüzden 8 0 Yanıtla
  • qpvf786zkb:
    parası çok olan siyasiler çocuk yapsın işte :) 8 0 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    evliliği 1 milyona çıkartan sizlere sormalı 7 0 Yanıtla
  • hymqftxcpt:
    millet aççççç yiyecek ekmek yok. evlenecek durumları yok gençlerin siz hala 4 çocuk diyorsunuz. hangi kafayı yaşıyorsunuz anlamadım. askere birazda sizin çocuklarınızı gönderin bakan beyler 5 0 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    zenginler doğursun işte patır patır. nüfusun yüzde 2 yada 3 yiyor bu ülkenin kaymağını hatta o kadar bile yok. geriye kalan kendini zor gecindirirken çocuk bakmaya yetiştirmeye cesaret edemiyor tabi. siz hala devleti yönetenler çıkıp 3 çocuk 5 çocuk deyin aile yılı ilan edin. ilk doğuma tek sefer 5 bin lira ikinciye üçüncüye falan filan deyin. 5000 tl çocuğun bikaç aylık masrafı anca sonrasında eğitim hayatı giyimi gıdası beslenmesi falan onları napacanız. kalıcı politika yok tabi ki. önce enflasyona dur deyin işinizi yapın. yoksa size göre hava hoş. kalkar Amerika'ya yerleşirsiniz. zaten dünyalığınızı yaptınız 7 sülalenize yeter çaldığınız paralarınız. 4 0 Yanıtla
  • Murat Sert:
    nufus az diyorsunuz ama.3 cocuklu aile ye hala cocuk destegi vermiyirsunuz. 3 1 Yanıtla
  • Zafer El:
    yazan yazmış zaten gerek yok esseleaaaaaaaa 3 0 Yanıtla
  • MUSTAFA AKTAŞ:
    Doğum hızından Ermeni soykırımını başörtüsü konusuna gelen sıkma baş sayın vekilim helal olsun sana. Gençler ekonomi yüzünden evlenemeyip affedersiniz kaynanasını silkiyor 1 0 Yanıtla
  • Elisa21:
    CHP NİN İKTİDAR HASEDİ YÜZÜNDEN ŞEYLERİ DE KALKMIYOR ONDAN DIR 0 1 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Hangi maddi imkanlarla doğurganlık artsın mantıklı bir açıklaması varmı etten püften bir kiralık daire 15 milyar civarında sözde devlet yardımı ayağıyla elektrik yarı geliyormuş neresi yardım zam yapma normal ödeyelim iki zam üst üste yap sonra yardım yalan yalan yalan 1 0 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden:
    Erdoğan ''felaket'' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor.. 25 yıldır Kaddafi var ülkenin basında sanki... Bu ülkeyi bu hala bu duruma getirenn KİM?? 1 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    herkes bilaloğlanmı çalışmadan emekli olan hiçbir şey üretmeden vakıf başkanı olan sıfırla babacığım bitmeden çocuk yapılmaz 1 0 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    Hayat pahalılıgından karı koca çalışıyor o yorgunlukta kadın çocuk istermi Demekki kadınlar çalıştıgı sürece dogurganlık azalacak ekonomiyi şaha kaldıramayanlar bizahmet şaha kaldıracaklara bıraksın yerli ve milli ekonomi okumuş bilgili gençler gelsin Yurtdışından gelmesin artık 1 0 Yanıtla
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