Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'ndaki diploma alma ve sancak devir teslim töreninde yaptığı konuşmada Filistin'in önemine vurgu yaparak, 'Kudüs'e biz sırtımızı nasıl dönebiliriz. İstanbul ile Kudüs-ü Şerif'i kim ayırabilir, Gazze'yi Gaziantep'ten kim ayırabilir. Kim Kudüs'ten bize ne diyorsa bu milletin tarihini bilmiyor demektir. Yan yana şehit olduğumuz kardeşlerimizle aramıza kim duvar örebilir.' dedi.

30.08.2024 17:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'ndaki diploma alma ve sancak devir teslim töreninde yaptığı konuşmada Filistin'in önemine vurgu yaparak, " Kudüs'e biz sırtımızı nasıl dönebiliriz. İstanbul ile Kudüs-ü Şerif'i kim ayırabilir, Gazze'yi Gaziantep'ten kim ayırabilir. Kim Kudüs'ten bize ne diyorsa bu milletin tarihini bilmiyor demektir. Yan yana şehit olduğumuz kardeşlerimizle aramıza kim duvar örebilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu diploma alma ve sancak devir teslim törenine katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'e Türkiye'nin sırtını dönemeyeceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor.

ERDOĞAN: ANADOLU'YU VATAN YAPMAK KADAR MUHAFAZA ETMEK DE ZORDUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Türkiye coğrafya olarak bir köprü, kültürel olarak bir merkezdir. Böyle bir coğrafyada başı dik yaşamak öyle bir babayiğidin harcı değildir. En basit zafiyet milletimizi çok büyük tehditlerle karşı karşıya bırakır. Gabar'da teröristleri gömdüysek. Besler'de teröristleri gömdüysek bundan sonra da aynı karar ve imanla gömmeye devam edeceğiz. Anadolu'yu vatan yapmak kadar muhafaza etmek de zordur. Burası tembelliği boş vermişliği kaldırmaz. neme lazımcılığı asla kaldırmaz. Her kim Türkiye'nin ufkunu 782 bin kilometrekareye hapsetmeye çalışıyorsa, gafil değilse bu toprakların yabancısıdır.

"KUDÜS'E BİZ SIRTIMIZI NASIL DÖNEBİLİRİZ"

Azerbaycan ile nasıl birsek Türk devletlerindeki kardeşlerimiz ile kalplerimiz bir atmaktadır. Kudüs'e biz sırtımızı nasıl dönebiliriz. İstanbul ile Kudüs-ü Şerif'i kim ayırabilir, Gazze'yi Gaziantep'ten kim ayırabilir. Kim Kudüs'ten bize ne diyorsa bu milletin tarihini bilmiyor demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor.

Yan yana şehit olduğumuz kardeşlerimizle aramıza kim duvar örebilir. Gazi Mustafa Kemal'in, düşman postalı değdirmemek için mücadele ettiği Filistin topraklarına biz gözlerimizi nasıl kapatabiliriz. Gazi, niçin Bingazi'deydi, oraya niye gitmişti, mücadele etmişti? İşte bu vatan aşkı ile bu ruhun adımıydı.

Kahraman ordumuzun saflarına yeni çelikten bilekler ekliyoruz. Toplam 989 öğrencimiz mezun oluyor. Diplomalarını alarak ordumuzun saflarına katılan teğmenlerimizi tebrik ediyor tek tek alınlarından öpüyorum. Mezunlarımızı yetiştiren hocalarımızı ve komutanlarımızı da tebrik ediyorum. 15 Temmuz'dan sonra yeniden yapılandırdığımızı okullarımızın başarı grafiği sürekli yükseliyor. Bu dönemde 9 bin 909 kardeşimiz Kara Harp Okulundan mezun oldu. 15 Temmuz ihaneti gibi bir devletin başına gelebilecek felaketi en az hasarla atlattık. Tahribatı kısa sürede telafi ettik. Personel, eğitim, imkan ve yetenekler bakımından eksikleri giderdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor.

"ORDUMUZA YÜK OLAN SIKINTILI DURUMLARA SON VERDİK"

Hayata geçirdiğimizi reformlarla ordumuza yük olan sıkıntılı durumlara son verdik. Yeni eğitim öğretim sistemi ile milli iradeye bağlı, sadece milletine hizmet eden bir Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sahip olduk. Bu adımların bırakın zayıflatmayı odumuzun üçüne nasıl güç kattığını sahada elde edilen başarılarda görüyoruz. Suriye'den Libya'ya ordumuz görevini alnının akı ile yerine getiriyor. Başarı grafiği ile eski Türkiye artıklarının hazımsızlığı da artmakta. Buna imkan vermeyeceğiz. Onları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.

Tarihimiz boyunca devlet komutan millet de asker olmuştur. Her Türk asker doğar... Bu sözü milletimizin bu topraklarda yürüttüğü varlık yokluk mücadelesi ile eşleşmiştir. Askerlik meslekten ziyade din için, devlet ve vatan için namus borcu görülmüştür. TSK'nın kodlarında bu anlayış hakimdir. Milletin kendisi olan TSK, bağımsızlığımızın, bölünmez bütünlüğün, milli birliğimizin güvencesidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: \'\'Filistin\'den, Gazze\'den, Kudüs\'ten bize ne?\'\' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Haluk Akkaya: Gazzede kudüste şamda trablusta üsküpte tiranda bizimdir.bu böyle biline. 25 55 Yanıtla
  • Mustafa Uzun: Bu muhabbet sıktı artık yemiyor birisi söylesin cumhurbaşkanına anca konuş icraat yok gereksiz konular 55 20 Yanıtla
  • Çelikk: Suriye yi unutma besle 32 14 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Abd çin Rusya bunlarda sizinmi yoksa 26 13 Yanıtla
  • Fahriye Dalyan: Hepsinden banane.. Önce Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Sonra halimiz, vaktimiz yerinde olsun zaten sana bırakmayız biz paylaşımlarımızı her türlü ulaştırırız. Biliriz ki Türk halkı yardımsever, misafirsever, paylaşmayı sever. Ama huzuru yerindeyken. Yarattığınız huzursuzluk içerisindeyken değil! 22 5 Yanıtla
  • BMA - Anthony MONTANA: Filistin dediğimiz zaman aklıma Kıbrıs’ı tanımayan Yemen’de 15.000 Türk askerinin ölümüne sebep olan bir de Kudüs’te sırtımızdan vuran 1917 Diye hatırlıyorum. Kudüs’ü boşalttığımız tarih aklında bunlar kalmış 24 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: keşke hiç savaşlar olmasada bu günkü hep baram olsa dünya ne güzel olur 18 3 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Bu milletin tarihini çok iyi bildiğim için bize ne diyorum,zaten. 12 5 Yanıtla
  • okan sarı: tarihimizde vatandaslari et yiyemedikleri icin gidaya ulasamdiklarinda kendini sorumlu hisseden hatasi olanlari affetmeyen padisahlar liderler vardi 10 4 Yanıtla
  • Abdullah Çelik: Ağam nasılsın nasip görüyorsa 1 1 Yanıtla
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