Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bayramlaşma programında konuşarak CHP'yi iadeiziyareti sonrası ortaya çıkan gündemle ilgili ''Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz.'' dedi.

17.06.2024 18:20
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'ndeki 81 ilin parti teşkilatıyla bayramlaşma programına videokonferansla katılarak yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

"MUHALEFET YAPICI BİR TUTUM BENİMSEMELİ"

Konuşmasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarını hatırlatan Erdoğan iç siyasetle ilgili de "Muhalefet cenahında yıkıcı, provokatif bir dil yerine artık farklı üslubun, yapıcı, olumlu, birleştiren bir tutumun hakim olmasının vakti çoktan gelmiştir." diyerek Cumhur İttifakı'nın güçlü olmasının Türkiye'nin güçlü olması anlamına geldiğini söyledi.

"NETANYAHU'NUN DURDURULMASI ŞART"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Tam 76 yıldır işgal, zulüm ve sistematik katliama maruz kalan Filistin halkı, bir bayramı daha yine buruk geçiriyor; barışa hasret bir şekilde geçiriyor.

İsrail utanç verici katliamlar yapıyor. Gazze'deki katliama tepki göstermek insanlık vazifemiz. Dünya İsrail'e set çekmek zorunda. Kalıcı barışın tesisi için imkanlarımızı seferber ettik. Soykırım sorumluları hesap vermeli. Dünya, İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak, her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır. Netanyahu'nun durdurulmasının şart olduğunu her fırsatta söylüyoruz.

"FİLİSTİN'İ DAHA FAZLA DEVLETİN TANIMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İslam dünyasının yekvücut olarak hareket etmesi için yoğun çaba halindeyiz. Filistin Devleti'ni daha fazla devletin tanıması için çalışıyoruz. Diğer dramlara da sessiz kalmıyoruz. Sudan'daki kardeş kavgasının sona ermesi için çabalarımız devam ediyor.

Mazlumların imdadına koşuyoruz. Büyük bir devletin mensupları olarak, bundan sonra da mazlumun eli, dili olmaya devam edeceğiz. İslam dünyasındaki dramlara sessiz kalmayız.

"SEÇİMSİZ 4 YILI REFORMLARLA DOLU DOLU GEÇİRECEĞİZ"

Bütün Türkiye'yi kardeş olarak görüyor ve her insanımızı bağrımıza basıyoruz. Önümüzdeki seçimsiz 4 yılı her alanda dev proje ve reformlarla dolu dolu geçirip tek günün bile heba olmasına izin vermeyeceğiz. Ekonomi programımız olumlu mecrada ilerliyor. Üretim, ihracat ve istihdam alanlarında çok iyi bir yerdeyiz. Terörle mücadeledeki kazanımlarına her gün bir yenisini ekliyoruz. Savunma sanayide çığır açan hamlelerimiz devam ediyor.

"ENFLASYONDAN DAHA İYİ HABERLER ALACAĞIZ"

Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda daha iyi haberler alacağız. Türkiye'yi terörden kurtarana dek bize dinlemek yok. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi peyderpey yeni yuvalarına kavuşturuyoruz. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu bitirip hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz.

"İTTİFAKIMIZIN SURLARINDA GEDİK AÇILMASINA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Fitne kazanı kaynatanların oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğiz. Partimizin ve ittifakımızın surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz.

"GERİLİM PEŞİNDE OLMADIK"

Biz gerilim kavga münakaşa peşinde olmadık, bugün de değiliz. Bizim yolumuz millete hizmet yoludur. Bütün Türkiye'yi kardeş olarak görüyor her insanımızı bağrımıza basıyoruz.

Siz dava arkadaşlarıma güveniyorum. Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum."

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz - Son Dakika

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