Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatları sebepsizce artıranlara en küçük acıma göstermeyeceğiz (2) - Son Dakika

'ASILSIZ ERMENİ İDDİALARININ BAYRAKTARLIĞINA SOYUNUYORLAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin, asılsız Ermeni iddialarının bayraktarlığına soyunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"HDP, asılsız Ermeni iddialarının bayraktarlığına soyunuyor. Mesele tarihi çarpıtarak ülkesine, terör örgütünü destekleyerek millete ihanete geldiğinde bakıyorsunuz, hepsi ön sırada yer alıyorlar. Biz de doğrusu bunları bu parlamento mensubu olmaya yakıştıramıyoruz. PKK 'nın parlamentodaki uzantısı durumunda olan bu hainlerin her şeyden önce bu milletin vergi ve ücretleriyle beslenmesine benim milletim tahammül edemiyor. Bilindiği gibi Ermeni isyanlarında Kürt kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde çok büyük katliamlar yaşanmıştır. Boyu kadar tüfeği eline vermek suretiyle Kandil'e taşıyan bu teröristleri, neyle izah edeceksiniz? Utanmadan, sıkılmadan parlamentonun kürsüsünde diğer partileri suçlamaya kalkan bu müptezelleri nasıl izah edeceksiniz. Bu milletin fertlerinin canını, namusunu kirleten herkesi ülkemizden, milletimizden özür dilemeye davet ediyoruz. Meclis'teki ikinci büyük partinin milletvekilleri arasında benzer hezeyanları dile getirenleri de milletimiz sandıkta hesabını soracaktır."'PENÇE-KİLİT'İN AMACI ZAP BÖLGESİ'Nİ TERÖRİSTLERDEN TAMAMEN TEMİZLEMEKTİR'Erdoğan, Türkiye 'nin güvenliğini sağlamak için sınır dışında yürütülen operasyonlara devam edildiğini kaydederek, şunları söyledi: "Bu operasyonlar, hiçbir teröristin ülkemize sızamayacağı, kaçamayacağı duruma kadar sürecektir. Bu harekatlarımızla komşularımızın toprak bütünlüğünü korumasına katkı sağlıyoruz. Operasyon sırasında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Sadece 2022 yılında son operasyonlar da dahil olmak üzere güney sınırında etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı bini bulmuştur. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmamıştır. Pençe-Kilit operasyonunun amacı da Zap Bölgesi'ni teröristlerden tamamen temizlemektir. Böylece sınır hattı boyunca kontrolünü sağlayamacağımız hiçbir bölge kalmayacak, teröristlerin ülkemizle irtibatları tamamen kesilecektir. Ülkemizin her yaptığı harekat gibi son operasyon da BM sözleşmesinden, komşularımızla ikili anlaşmalarımızdan; tamamen uluslararası hukuka uymaktadır. Türkiye, Irak topraklarında üstlenen terör örgütü mensuplarının tepesine bindikçe Suriye tarafında da birtakım hareketlenmeler olduğunu görüyoruz. Bu saldırılara şimdilik önceden belirlenen hedeflere uzun namlulu silahlarla karşılık vermemiz kimseyi aldandırmasın. Sınırlarımız dibinde bir terör koridoru oluşturulmasına asla izin verilmeyeceğini bir kez daha tekrarlamak istiyorum."'PUTİN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPACAĞIM'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya- Ukrayna savaşının suhuletle sonuçlanması için her iki tarafla görüşmelerin devam ettiğini bildirerek şöyle konuştu: "Bugün de BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldik. Zelenski ile görüşme gerçekleştirdim. Yarın da Putin ile telefon görüşmesi yapacağım. İstanbul 'da yapılan görüşmeler, krizdeki en önemli çözüm olmaya devam ediyor. Amacımız İstanbul'daki süreci liderler düzeyine taşıyarak kalıcı bir barış sağlamak. İnsani yardımlar konusunda üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Bugüne kadar 17 bin vatandaşımızın ve bizden yardım isteyen dost ülkelerin tahliyesini yaptık. Ülkemize gelen Ukraynalı sığınmacı sayısı 85 bini geçti."'RİZE- ARTVİN HAVALİMANI 14 MAYIS'TA AÇILIYOR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta Rize- Artvin Havalimanı açılışının yapılacağı müjdesini vererek konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bölgesel gelişmeleri yakından izlerken ülkemize eser kazandırmaya devam ediyoruz. Rize'nin Pazar ilçesine bağlı deniz dolgusu yapılarak inşa edilen havalimanının temelini, 2017 Nisan'ında atmıştık. Şimdi de en güzel çevre düzenlemeleriyle Rize ve Artvin bu havalimanına kavuşacaklar. Yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'nin fırlatılış tarihiyle ilgili bir diğer müjdemiz. Gözlem uydumuzun uzay yolculuğu 15 Ocak 2023'te başlayacak. Bu bayram sevincini farklı sevinçlerle de bütünleştirerek 2022 yılı için makine alımı için 32 bin 570 çiftçimize ve girişimcilerimize 1,1 milyar lira hibe desteği sağlayacağız."

Nursima ÖZONUR/ANKARA, -