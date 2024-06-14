Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Geniş Video İzle

İtalya'da düzenlenen G-7 Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile sohbet etti.

14.06.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da düzenlenen G-7 Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la samimi bir şekilde sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da düzenlenen Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

MACRON İLE SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile sohbet etti. Macron'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kulağına eğilerek bir şeyler söylemesi dikkat çekti. Erdoğan ve Macron'un neşeli halleri ise objektiflere yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

BIDEN VE ERDOĞAN PROTOKOLDE YAN YANA OTURDU

Zirve kapsamında liderlerle bir araya gelen Erdoğan protokolde yan yana oturduğu ABD Başkanı Joe Biden ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi\'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Emmanuel Macron, İtalya, Fransa, Dünya, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Abdullah Kara: Adam adam,dünya lideri maşallah 39 13 Yanıtla
    mustafa sagdic: dunya liderinin ulkesi multeci kampj oldu enflasyonda dunya lideri oldu 32 30 Harun Çelik: Vızzzzz vız vız vız 16 28 mustafa sagdic: hangi dünya? 21 15 Zafer Bekler: Ne demessın ulkede 14 mılyon emekli 10. Bınle yasıyo haberı yok 1 1
  • Mehmet Yılmaz: Sayın baydın sen gülüyorsun ama gamze ağlıyor 23 3 Yanıtla
  • Cihan Ramazan: Fransızca mı konuşmuş İngilizce mi van münütsss 1 1 Yanıtla

20:03 Eylem Tok ile oğlu ABD’de yakalandı Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi Eylem Tok ile oğlu ABD'de yakalandı! Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi
20:00 CHP’nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek’in kapısını çalacak İşte masadaki konu başlıkları CHP'nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek'in kapısını çalacak! İşte masadaki konu başlıkları
18:56 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
17:04 Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı! Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 20:28:29. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement