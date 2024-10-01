Yeni yasama dönemi başlarken TBMM'de de dikkat çeken anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na girişi sırasında hangi partilerin nasıl tavır takınacağı merak konusu olmuştu.
CHP ve İYİ Parti grubu Meclis'in açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşıladı. CHP grubu 5 yıldır Meclis açılışlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto etmek için ayağa kalkmıyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubunun ayağa kalkmadığı görüldü. DEM Partili vekiller Erdoğan'ın salona girişi sırasında sıralarında oturup kendisini takip etti.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı - Son Dakika
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