Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katıldı. Genel Kurul'a giriş yaptığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan için ayağa kalkmayan tek partinin DEM olduğu dikkatlerden kaçmadı.

01.10.2024 16:03
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Yeni yasama dönemi başlarken TBMM'de de dikkat çeken anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na girişi sırasında hangi partilerin nasıl tavır takınacağı merak konusu olmuştu.

CHP'DEN 5 YIL SONRA BİR İLK

CHP ve İYİ Parti grubu Meclis'in açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşıladı. CHP grubu 5 yıldır Meclis açılışlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto etmek için ayağa kalkmıyordu.

DEM PARTİ GRUBU AYAĞA KALKMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubunun ayağa kalkmadığı görüldü. DEM Partili vekiller Erdoğan'ın salona girişi sırasında sıralarında oturup kendisini takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM\'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı

Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Mehmet Yılmaz:
    atın bunları meclisten gitsin saygısızlar bi işe yaramiyorlar zaten 129 61 Yanıtla
  • Halit Özdemir:
    neye hizmet ediyorlar acaba bunlar Netanyahu girse ayağa kalkarlar 108 41 Yanıtla
  • Yasin Dağlı:
    saygısız terbiyesizler o bir dünya lideri nasıl ayağa kalkmazsınız. 71 60 Yanıtla
  • Mehmet Topal:
    HDP kapatılsın mecliste pkk ve sempatisi ve terörist istemiyoruz 75 33 Yanıtla
  • Murat:
    onlar babaları PKK/Apo karşısında ayağa kalkar ancak. 83 24 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç:
    Kıravatlı teröristler 66 36 Yanıtla
  • Resul Özdemir:
    Mecliste birlik beraberlik içinde olursak bizi ne avrupası nede amerikası bizimle oynayamaz.. Yederki önce vatan diyelim.. Rabbim birliğimizi daim etsin İNŞALLAH.. 79 14 Yanıtla
  • Ali Akbalık:
    Bana kalırsa Türkiye’nin tüm gerçek siyasi aktörleri birlik olmuştur burada. Ayağa kalkmayanlar bizim nezdimizde dünde yok hükmündeydi bugünde yok hükmündedir. 51 28 Yanıtla
  • orko Şato:
    sevmezsin ,yada sevemezsin ,ama makama saygi gerekir ,.... 52 24 Yanıtla
  • sebahattin şentürk:
    PKK saygı gösterirler 41 26 Yanıtla
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