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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (HDP'li Semra Güzel) "Karma komisyonda da gereği bunun yapılacaktır. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (HDP'li Semra Güzel) "Karma komisyonda da gereği bunun yapılacaktır.

12.01.2022 14:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (HDP'li Semra Güzel) "Karma komisyonda da gereği bunun yapılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (HDP'li Semra Güzel) "Karma komisyonda da gereği bunun yapılacaktır. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz. PKK terör örgütünün uzantılarını görmek istemiyoruz"

-"Elinde silahı olan teröristi ipini kaptıran siyasetçi, tercihini kandan ve zulümden yana kullanmış demektir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir siyasete, siyasetçi tayfasına müsamaha gösterilemez"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (HDP'li Semra Güzel) Karma komisyonda da gereği bunun yapılacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (HDP'li Semra Güzel) Karma komisyonda da gereği bunun yapılacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (HDP'li Semra Güzel) Karma komisyonda da gereği bunun yapılacaktır.

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Recep Tayyip Erdoğan, Semra Güzel, Terör, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: (HDP'li Semra Güzel) 'Karma komisyonda da gereği bunun yapılacaktır. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (HDP'li Semra Güzel) "Karma komisyonda da gereği bunun yapılacaktır. - Son Dakika
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