Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara ulaştırmak - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Küresel Orman Kaynakları raporuna göre, Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü sırada yer aldığını belirterek, "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Mevkii Millet Ormanı'nda düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin tüm şehirlerinde de her yaştan vatandaşımız burada olduğu gibi fidan dikmek üzere belirlenen alanları doldurmuştur. İklim krizinin gündemimizde giderek daha çok yer edindiği dönemde fidan dikerek geleceğe bir nefes bırakan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz' düsturuna sahip bir medeniyetin mensuplarıyız" dedi.

'ARTIK SÜRDÜRÜLEMEZ BİR BOYUTA GELMİŞTİR'Erdoğan, kültürün tüm bitkiler ve hayvanlar dahil canlıların tamamına karşı sevgi ve şefkat ile yaklaşılmasını öğütlediğini kaydederek, "Atalarımızdan, babalarımızdan devraldığımız ağaç, çevre, yeşil sevgisini yeni nesillere aktarmak en başta gelen görevlerimizden biridir. İmkanı olan her vatandaşımızın bahçesini fidanla, tarlasını ağaçla, vatan topraklarını ormanla süslemesi işte bu gönül zenginliğimizin ifadesidir. Ağaç dostu olan, orman dostu olan, çevre dostu olan, insanın da dostudur, tüm canlıların da dostudur. Bunun için 11 Kasım tarihini ağaç dikme yanında içinde yaşayan tüm canlılarla birlikte ortak hayat alanımız dünyaya olan sorumluluklarımızı da hatırlama günü olarak görüyorum. Şayet biz dünyamıza sırt çevirir, onun dengelerine saygı göstermezsek dünyanın bize vereceği cevapları karşılama gücüne sahip olmadığımızı asla unutmamalıyız. İnsan oğlunun bilhassa son asırlarda bitmez tükenmez bir hırs ile doğal kaynaklara saldırması, tabiatın dengesini hiçe sayan adımlar atması artık sürdürülemez bir boyuta gelmiştir. Bir tarafta yanan devasa büyüklükteki orman alanları, diğer tarafta yaşanan sel baskınları, öteki tarafta süren kuraklık gibi değişen meteorolojik olaylar bize tabiatın ikazlarıdır. Biz bu ikazları görüyor ve verdiği mesajı alıyoruz; ama felaketlerin müsebbiplerinin aynı bilince ve kararlılığa sahip oldukları konusunda derin şüphelerimiz var. Bir yandan iklim değişikliğinin yol açtığı sonuçların önüne geçilmesi konusunda üzerimize düşenleri yaparken diğer yandan da bu çarpık tabloyla mücadele ediyoruz. Diktiğimiz her fidan, mücadelemizin işaretidir. Uluslararası platformlarda yükselttiğimiz her ses de mücadelemizin remzidir" diye konuştu.'ORMAN VARLIĞIMIZI 23 MİLYON HEKTAR SINIRINA GETİRDİK'Erdoğan, Türkiye'nin haksızlık ve adaletsizliklere karşı verdiği mücadelenin ardından Paris İklim Anlaşması'na taraf olarak 2053 yılı için sıfır emisyon hedefini ortaya koyduğunu belirterek, "Ülkemizin orta ve uzun vadeli en önemli projeksiyonu olan 2053 vizyonunu merkezine 'Yeşil Kalkınma Devrimi'ni yerleştirdik. Paris İkim Anlaşması'nın 5'inci maddesi ormanların korunması ve güçlendirilmesini amaçlıyor. Orman varlığımızın artırılması hususunda dün olduğu gibi bugün de yarın da daima ön saflarda yer alacağız. Daha yeşil bir Türkiye hedefiyle son 19 yıldır Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini yürütüyoruz. Dünyada orman varlığı azalırken ülkemiz, orman varlığını artıran sınırlı sayıdaki ülkelerden biri olmuştur. Son 19 yılda önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katına ulaşarak 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Biz geldiğimizde 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı 23 milyon hektar sınırına getirdik" ifadesini kullandı.'136 ADET ŞEHİR ORMANI KURDUK'Birleşmiş Milletler Küresel Orman Kaynakları raporuna göre Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü sırada yer aldığını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: "Yine aynı rapora göre yaptığımız ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarıyla dünya orman varlığı sıralamasındaki yerimizi 27'inci sıraya çıkardık. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır. Ayrıca insanlarımızın tabiatla en kolay şekilde buluşması için 136 adet şehir ormanı kurduk. Mesire yerlerinin sayısını 92'den 1663'e yükselttik. İnsanlarımızın tabiata olan ilgisinin artmasıyla son dönemin yükselen yıldızı haline gelen çadır ve karavan turizmini de teşvik ediyoruz. Milli park sayımızı 32'den 45'e çıkararak milli park alanımızı 907 bin hektara yükselterek ülkemizin tabiat değerlerini daha sıkı şekilde koruyoruz. Erozyonla mücadelede dünyaya örnek bir ülkeyiz. Türkiye 1970'li yıllarda her yıl ortalama 500 milyon ton toprağını erozyonla kaybederken ağaçlandırma faaliyetleri ve diğer tedbirlerle bu miktarı 154 milyon tona kadar düşürdük. Yani artık her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprağı kaybetmiyoruz. Orman köylümüzün gelirini ve refahını artırmak için de önemli destekler veriyor, çok sayıda proje yürütüyoruz. Bu kapsamda orman köylerinde yaşayan 252 bin aileye 4 milyar lira kredi ve hibe desteği sağladık. OR-KÖY kredilerinden faizi tamamen kaldırdık. Ayrıca ormancılık faaliyetlerinde çalışan 180 bin orman köylüsü aileye bugüne kadar orman işçiliğinin karşılığı olarak 22,3 milyar lira ödeme yaptık."'YANGINLARA KARŞI CANSİPARANE BİR MÜCADELE YÜRÜTTÜK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke ormanlarının yüzde 54'ünün yangınlara karşı hassas alanlardan oluştuğunu söyleyerek, şunları kaydetti: "Son yıllarda en büyük orman yangınlarının yaşandığı Akdeniz Bölgesi, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında gösteriliyor. Aşırı yüksek sıcaklıklar ve aşırı düşük nem şiddetli rüzgarla birleşince orman yangınlarının kontrol altına alınması da giderek güçleşiyor. İşte tüm bu olumsuz şartların ağır bedelini 28 Temmuz'dan başlayan bir dizi orman yangınıyla ödemek mecburiyetinde kaldık. Bu yıl ülkemizin 54 ilinde yaşanan 299 orman yangını ve 255 kırsal alan yangınıyla mücadele ettik. Orman teşkilatımız, kahraman mensupları, desteğe gelen kurumlarımızın personelleri ve gönüllü vatandaşlarımızla birlikte bu yangınlara karşı cansiparane bir mücadele yürüttük. Bu vesileyle verdikleri mücadele için genel müdüründen işçisine kadar orman teşkilatımızın tüm personeline milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Yangınlarda hayatını kaybeden orman personelimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşadığımız yangın afeti sırasında ülkemize hava ve uzman personel desteği sağlayan tüm ülkelere de buradan tekrar şahsım, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum."'252 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURMUŞ OLACAĞIZ'Erdoğan, yangınların sadece Türkiye'yi etkilemediği, dünyanın pek çok yerinde benzer afetlerin yaşandığını söyledi. Gelecek yıllarda da devam edeceği belirtilen orman yangınlarına karşı uluslararası seviyede şimdiden güçlü işbirlikleri oluşturulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: "Ülkelerin sahip olduğu bilgi ve donanımları paylaşmaları bu afetle mücadelemizi kolaylaştıracaktır. Türkiye olarak, aldığımız tedbirlerle yangına ilk müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya indirdik. Aynı şekilde yangın başına düşen alan miktarını da geçmişe göre yarı yarıya düşürdük. Orman Genel Müdürlüğümüz 21 binin üzerinde personeli ve farklı tiplerdeki 4 bin 311 aracı ile yangınlara karşı görev başındadır. Yangınlara karşı tarihimizdeki en zengin hava filosunu da bu dönemde kurduk. Attığı su miktarı ve etkin manevra kabiliyetine sahip amfibik uçakları bu yıl filomuza dahil ettik. Geçen yıldan itibaren insansız hava araçlarını da orman yangınları ile mücadelede kullanmaya başladık. Böylece 7 gün 24 saat ormanlarımızı gözetleyerek çıkan her yangına en kısa sürede müdahale imkanına kavuştuk. Bu görevler için halihazırda envanterimizde 9 insansız hava aracı ve 10 drone bulunuyor. Ulaştığımız teknik donanım kapasitemizi geliştirmeye ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Yanan orman alanlarını süratle yeniden ağaçlandıracağız. Hedefimiz, yangından zarar gören alanların ağaçlandırma çalışmalarını 1 yıl içerisinde tamamlamaktır. Zarar gören orman alanlarımız öncelikli olmak üzere Geleceğe Nefes Kampanyası ile her vatandaşımız için 3 fidan hesabıyla toplam 252 milyon fidanı inşallah yıl bitmeden toprakla buluşturmuş olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türk-Macar dostluk ağacını dikerek, ağaca can suyu verdi. Türk ve Macar bakanlar ile bazı ülkelerin büyükelçileri ve uluslararası temsilcileri de fidan dikimi gerçekleştirdi.