Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararlarından asla geri adım atmadıklarını belirterek, "Bu hedefi, milletimizin yeni kızıl elması olarak görüyoruz. Salgın dönemindeki ara hedefimize, yani istihdamı koruma ve geliştirme gayemize ulaştığımıza göre; şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz. Bu safhadaki ara hedefimiz, insanlarımızın fahiş fiyat artışları ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım gücünü, eskisinin de üzerine çıkartmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleri ile iftarda bir araya geldi. Ramazan ayının tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 ve 2021 ramazan aylarını salgın musibeti sebebiyle kısıtlamaların gölgesinde geçirmiştik. Bu ramazan ayına da maalesef Rusya- Ukrayna savaşının yol açtığı siyasi, ekonomik, insani trajedilerin burukluğu içinde girdik. Dünyanın çok da iyi bir imtihan vermediği salgın süreci, birçok bakımdan ülkemizin imkanlarını ve kapasitesini görmemize vesile olmuştur" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ ALIM GÜCÜNÜ ESKİSİNİN DE ÜZERİNE ÇIKARTMAKTIR ' Karadeniz 'in kuzeyinde başlayan savaşın, küresel piyasalardaki dengesizliği iyice artırdığını işaret eden Erdoğan, "Özelikle bölgesel durum itibariyle, tüm dünya ile entegre ekonomiye sahip bir ülkeyiz. Dolayısıyla küresel düzeyde yaşanan her gelişme, bizi de yakından ilgilendiriyor. Bir de buna, gözünü para hırsı bürümüş fırsatçıları eklediğimizde, milletimiz markette, pazarda, mağazada alışık olmadığımız derecede yüksek fiyatlarla karşılaşmaktadır. Elbette yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları, sadece bizim sorunumuz değildir. Elbette Avrupa ülkelerinin çoğu, bizden daha vahim tablolarla karşı karşıyadır. Elbette en gelişmiş ülkelerin yöneticileri bile, vatandaşlarına refah seviyelerinin düşeceğini söylemektedir. Ama tüm bunlar, bizim milletimize karşı sorumluluğumuzu ortadan kaldıran bahaneler değildir, olamaz" diye konuştu.Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararlarından asla geri adım atmadıklarını belirten Erdoğan, "Bu hedefi, milletimizin yeni kızıl elması olarak görüyoruz. Salgın dönemindeki ara hedefimize, yani istihdamı koruma ve geliştirme gayemize ulaştığımıza göre; şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz. Bu safhadaki ara hedefimiz, insanlarımızın fahiş fiyat artışları ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım gücünü, eskisinin de üzerine çıkartmaktır. Aslında, asgari ücrette işçi ve memur maaşlarında yılbaşında yaptığımız artışlarla, bu telafiyi bir nebze gerçekleştirmiştik. Aynı şekilde enerji ve kimi gıda ürünleri başta olmak üzere pek çok kalemde, küresel fiyat artışlarını, vatandaşlarımıza mümkün olduğu kadar geç ve kademeli yansıtmaya çalıştık; ancak Ukrayna- Rusya krizinin enerji ve gıda başta olmak üzere, küresel emtia fiyatlarını yeniden yükselişe geçirmesinin ardından yaşanan gelişmeler yeni olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Türkiye ekonomisi, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeye hazırlanırken hesapsız, kitapsız adımlarla, bu fırsatı heba etmeyeceğimizi defaatle dile getirdik" dedi.'2023 HESAPLARINI BOZMAK NAMUS BORCUMUZDUR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında yapılacak seçimlere ilişkin "Vesayetle, terör örgütleriyle, darbeyle elde edemedikleri neticeyi, ekonomi üzerinden devşirmeye çalışanların 2023 hesaplarını bozmak, hepimizin namus borcudur. Milletimiz, asırlardır beklediği yere ulaşmaya bir el uzatımı uzaklıkta olduğunu görüyor, biliyor. Bölgenin ve dünyanın lider ülkesi olmaya hiç olmadığımız kadar yakın bulunduğumuza tüm kalbimizle inanıyoruz. Milletimize sözümüz var. Türkiye'nin bu tarihi fırsatı kaçırmasına izin vermeyeceğiz. Arkadaşlar hep birlikte çok çalışacağız, çok mücadele edeceğiz. Kazanmadık gönül bırakmayarak, 2023 seçimlerinden zaferle çıkıp, ülkemizi hak ettiği yere Allah'ın izniyle ulaştıracağız" açıklamasında bulundu.Savunma sanayiinde atılan adımları anlatan Erdoğan, "Dün Filipinler 'e, Atak helikopter teslimine arkadaşlarımız gittiler. Düşünün, biz helikopter ihraç eder hale geldik. Bunun için terörle mücadelemizde ve sınır ötesi harekatlarımızda, kimseye eyvallah etmedik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa o şekilde hareket ettik. Hamdolsun başlattığımız her harekatı da zaferle neticelendirdik" ifadelerini kullandı.'MACARİSTAN'DA DA AYNI ŞEKİLDE ALTILI ÇIKTI'

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı 2023'ün anı zamanda AK Parti'nin kalkınma programlarının da dönüm noktası olduğunu söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki yılı önemli kılan bir başka husus da 2023 Haziranı'nda yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleridir. Bu seçim, öylesine önemlidir ki normal şartlarda sokakta rastlaşsalar selam vermeyecek olanları aynı masa etrafında bir araya getirebilmiştir. Altılı; aynısı Macaristan'da oldu bak, orada da bir altılı çıktı ve bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu da biliyorsunuz. Aynı merci, aynı odak Macaristan'da da koordinatör oldu. Aynı hesap burada da devam ediyor. Bunlarla karşı çok gayret edip gereken dersi de inşallah şu kalan süre içerisinde mahalle mahalle dolaşmak suretiyle, kadın kollarımız aynı şekilde kapı kapı dolaşarak 2023 Haziranı'nı Cumhur İttifakı olarak Allah'ın izniyle istediğimiz hedefe kavuşurcasına gerçekleştirmemiz lazım. Ortada üzerinde uzlaştıkları bir program yok, üzerinde uzlaştıkları bir cumhurbaşkanı adayı yok. Üzerinde uzlaştıkları bir kalkınma projesi yok. Üzerinde uzlaştıkları bir demokrasi adımı da yok. Program diye ortaya çıkardıkları metin, yurt dışında hazırlanıp ellerine tutuşturulmuş bir rapordan ibarettir. Cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde dışarıya karşı renk vermeseler de arka planda saç saça, baş başa bir kavga yaşandığı anlaşılıyor. Kalkınma adına tek söyledikleri bizim 20 yılda yaptığımız her şeyi yıkacakları, bozacakları, imha edecekleridir. İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık yıkacaklardı, Marmaray'ı yıkacaklardı, Avrasya'yı yıkacaklardı, Osmangazi'yi yıkacaklardı, Nizipi'yi yıkacaklardı. Şimdi geldik 18 Mart Çanakkale'ye hadi yıkın. Bu millet artık bunlara bu fırsatı asla ve kata vermeyecek. Demokrasi babında kürsüde ettikleri fiyakalı lafları, çeşitli vesilelerle ele verdikleri gerçek düşünceleri gerçek niyetleri, sırıtan suratların gerisindeki kin ve nefret sızıntıları, zaten boşa çıkartıyor. Geriye ne kaldı? Geriye kala kala masada oturma düzenini, koridorda yürüme sırasını sağlamayı bile beceremeyen yarım düzüne muhtelis kaldı. Hiçbir konuda ortada gözükmeyen bir program olduğu gibi yapacakları hiçbir şey büyükşehirlerinden tutunuz kendilerine varıncaya kadar ortada yok. Şimdi bizim, ülkenin ve milletin hayrına olan hiçbir konuda bir adım atamayan bu zavallılara, Haziran 2023'te vereceğimiz ders kaldı. Bunun için siz milletvekili arkadaşlarım olarak çok daha yoğun bir şekilde gayret, çok daha yoğun bir şekilde çalışmamız gerekiyor."